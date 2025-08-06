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Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
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В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
19:28 06.08.2025

Мужикам тут не место
США будут отказывать в выдаче виз "мужчинам, которые соревновались с женщинами"
06.08.2025

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) внесла коррективы в нормативные акты, регулирующие выдачу виз ряду категорий соискателей, включая спортсменов и тренеров. Цель - предотвратить попадание в США трансгендерных атлетов (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и спортсменов с нарушениями полового развития, которые хотели бы выступать в соревнованиях. В документах USCIS такие лица называются "мужчины, которые соревновались с женщинами". Решения USCIS укладываются в политику президента США Дональда Трампа, который еще в феврале подписал указ о запрете участия мужчин в женских соревнованиях. Он также обещал не допустить появления таких лиц на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Благодаря действиям USCIS участие трансгендеров в Играх действительно может быть заблокировано.

Американские власти приступили к внедрению давно обещанных мер, направленных на предотвращение участия трансгендеров и лиц с нарушениями полового развития (DSD) в женских соревнованиях. Служба гражданства и иммиграции США внесла изменения в нормативные акты, регулирующие выдачу виз, с тем, чтобы лица с неопределенной половой принадлежностью не могли выступать на соревнованиях в США. Главная цель - исключить их участие в летних Играх 2028 года, которые примет Лос-Анджелес. Как отмечает The New York Times, консульские службы уже получили инструкцию не пускать в США трансгендерных спортсменов для участия в соревнованиях. Но, сообщает издание, коррективы, внесенные USCIS, таковы, что допускают пожизненный отказ в визе трансгендерным спортсменам, даже если они ни в каких турнирах выступать не собираются.

В новых правилах термины "трансгендер", DSD или что-то похожее вообще не упоминаются. Речь идет "о мужчинах, которые соревновались с женщинами".

Наличие такого факта в биографии соискателя станет поводом для отказа в выдаче визы. Скрыть факт такого выступления на официальных соревнованиях вряд ли получится. Все это нетрудно проверить.

"Мужчинам не место в женском спорте. Мы прикрыли лазейку для иностранцев, единственный шанс которых на успех в спорте заключался в том, чтобы заявить о смене гендера и получить выгоду от природного превосходства в силе и выносливости над женщинами,- заявил пресс-секретарь USCIS Мэттью Трагессер на официальном сайте структуры.- Это вопрос безопасности, честности, уважения. Только женщины-спортсменки получат визы для участия в соревнованиях в США. Администрация президента Трампа выступает в защиту интересов молчаливого большинства, которое долго было жертвой левацкой политики, противоречащей здравому смыслу".

Дональд Трамп действительно является последовательным сторонником защиты женского спорта. Еще в феврале он подписал указ, запрещающий участие трансгендеров и лиц с DSD в женских турнирах.

Правда, в США спорт находится вне государственного регулирования, так что о полном запрете речи пока не идет. Впрочем, весной ограничения на участие трансгендеров и лиц с DSD в свои правила внес и Олимпийский комитет США. Его главу Джина Сайкса президент Трамп публично поблагодарил во вторник на церемонии подписания указа о создании рабочей группы по координации подготовки к Олимпийским играм Лос-Анджелеса-2028, которую сам же и возглавил. "Спасибо вам за честность и все остальное, что вы нам показали",- сказал Дональд Трамп, пообещавший, что не допустит, чтобы у женщин воровали трофеи. На вопрос, можно ли ожидать дальнейшего ужесточения политики, вплоть до введения уголовной ответственности за участие трансгендеров в женских соревнованиях, господин Трамп ответить затруднился, заметив, что ему надо проконсультироваться с генеральным прокурором.

В последнее время и без стараний Дональда Трампа многие международные спортивные структуры вводят те или иные ограничения на участие лиц с неопределенной половой идентичностью в женских турнирах. Другое дело, что меры, исключающие покушения на чистоту женского спорта, приняли далеко не все международные федерации, которые будут задействованы на Олимпиаде. Среди поставивших соответствующие барьеры числятся, например, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и боксерская структура World Boxing (обе требуют от участниц женских турниров прохождения генетического теста). Так что действительно эффективный способ избежать появления на соревнованиях Лос-Анджелеса-2028 лиц с сомнительной половой принадлежностью, а значит, повторения скандалов сродни тому, что случился в Париже-2024, где олимпийскими чемпионками по боксу стали Иман Хелиф и Линь Юйтин (их допустили к соревнованиям, несмотря на то что обе являются носительницами мужской Y-хромосомы), остается только один - просто не пускать их в страну.

Александр Петров

Источник - Коммерсантъ
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