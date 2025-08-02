ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа

00:05 07.08.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 августа в разрезе СВО. Русская армия полностью блокировала украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища. Заместитель руководителя ОП Украины Верещук заявила о необходимости готовиться к "войне на истощение".



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