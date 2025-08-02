|ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
00:05 07.08.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 августа в разрезе СВО. Русская армия полностью блокировала украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища. Заместитель руководителя ОП Украины Верещук заявила о необходимости готовиться к "войне на истощение".
Кто не успел, тот опоздал
ВС РФ сумели запереть подразделения противника, развернутые к югу от Клебан-Быкского водохранилища, в селах Клебан-Бык, Катериновка и на севере населенного пункта Щербиновка. Это стало возможным после подавления сопротивления ВСУ в Яблоновке и на севере села Александро-Калиново. Западный маршрут отхода противника на север в сторону Константиновки прекратил свое существование. Почти синхронно вместе с ним наши войска закрыли и восточный маршрут отхода неприятеля на север. ВС РФ атаковали из района шахты имени Матроны Московской и, перейдя через железнодорожную насыпь, перебили сельскую трассу, идущую на север в Константиновку через Плещеевку. Таким образом, котел для всех украинских подразделений, не успевших отступить за водохранилище, полностью захлопнулся.
Отдельно стоит остановиться на оценке сил противника, попавших в колет. Вероятно, число окруженцев в наилучшем случае не будет превышать батальон, то есть 300–400 человек. Все дело в том, что ВСУ специально как можно дольше держали коридоры на выход в направлении Константиновки по обоим краям Клебан-Быкского водохранилища, чтобы удрать смогло как можно больше личного состава. Что же может предпринять противник? Весьма вероятно, что украинское командование не станет тратить силы для того, чтобы освободить окруженцам путь из котла, высок риск того, что потери превысят количество тех, кто нуждается в деблокировании. Таким образом, "спасение утопающих – дело самих утопающих". И у окруженных украинских подразделений есть следующие варианты действий. Если они полностью осведомлены об обстановке, а не введены собственным руководством в заблуждение, то они сдадутся, сопротивление в таких условиях глупость. Но также есть вариант того, что командование ВСУ даст приказ оставшимся в котле пойти на прорыв по западному берегу водохранилища. Местность там частично лесистая и заболоченная, поэтому формальный шанс проскочить есть, но мизерный.
Когда государство враг народа
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сделала интересное заявление.
"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны", – написала она на своей странице в Telegram.
Это заявление не что иное, как гарантия того, что Украина твердо идет по рельсам до конечной станции "народный бунт". Более того, это косвенный сигнал о том, что Киев не пойдет на мирное урегулирование и будет вести боевые действия до "исчерпания запаса прочности" одной из сторон. И заместителю Ермака в данном вопросе можно доверять, так как именно ОП является реальным фактическим распорядителем в политической архитектуре незалежной.
И то, что Украина не пойдет на мир, также прослеживается в еще одной формулировке Верещук: "затяжная война на выносливость". Может возникнуть справедливый вопрос, а какими ресурсами незалежная дальше будет пытаться сопротивляться? К ФРГ как к плательщику за американские военные поставки на Украину присоединились и скандинавские страны. Дания, Швеция и Норвегия выделят на закупку оружия для ВСУ свыше 500 млн долларов. Копенгаген готов дать 90 млн, Стокгольм – 275 млн, Осло – 146 млн. Эти деньги пойдут на приобретение ЗУР к системам Patriot и другой военной продукции.
"Продолжение поставок такого рода американской военной техники, которую Европа не может предоставить в достаточном количестве, имеет решающее значение для обороноспособности Украины", – заявила журналистам министр энергетики и вице-премьер Швеции Эбба Буш.
На первый взгляд кажется, что 500 млн долларов для Украины – это копейки. По оценкам Института изучения войны (ISW), Украине и ее спонсорам сутки боевых действий обходятся в 100 млн долларов. Но важно отметить, что Скандинавия суммарно куда более богатые "закрома" США, нежели чем одна только Германия. Не будет лишним заметить, что норвежский Суверенный фонд благосостояния (NBIM – пенсионный фонд, принадлежащий правительству Норвегии) располагает средствами, превышающими 2 трлн долларов. В общем, "раскулачивать" Вашингтону есть кого.
Если с материальной частью обеспечения украинской боеспособности все относительно понятно, то вот как Киев и его спонсоры собираются обеспечивать человеческий ресурс? И тут стоит вспомнить старые сообщения Readovka о подготовке ЕС почвы для выдворения украинских беженцев и заявления военного спикера незалежной Швайки о том, что возрастная планка материала для "подготовки к боям" упадет до детского сада, возможное снижение возраста мобилизации до 18 лет и прочее. Таким образом, все слагаемые затягивания конфликта до "последнего человека" на Украине в сборе.
"Гибридное противостояние на выносливость" уже состоявшийся факт. Но в подходе Запада, который, разумеется, строится сугубо вокруг "цифр и формул", имеется изъян. Он заключается в непредсказуемых переменных, которыми являются, как ни странно, сами украинцы. Ярким показателем нарастающей агрессии общества и власти друг против друга являются события в Виннице. Тогда в ночь на 2 августа жители города попытались ворваться на стадион "Локомотив" и вызволить порядка сотни мужчин, которых туда свезли военкомы. Полиция тогда довольно жестко разогнала протест.
Отдельно стоит отметить и то, что главный омбудсмен Украины Лубинец дал правовую оценку действиям сотрудников ТЦК.
"Подчеркиваю: даже во время военного положения работники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не вправе ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительная доставка или содержание возможны только по решению уполномоченных органов", – сообщил он.
Так что любое силовое сопротивление военкомам более чем обосновано, и жители незалежной отлично это знают. Кроме того, накануне в Черкассах украинец достал гранаты при попытке его мобилизовать и грозился подорвать себя вместе с ТЦКшниками, если от него не отвяжутся. Общественная ситуация в стране явно свидетельствует о том, что коэффициент недовольства властью стремительно нарастает, а политтехнологические "фокусы" режима, направленные на снижение напряжения в обществе, уже не работают.
В качестве вывода можно сказать, что Запад четко нацелен на истощение России через затягивание боевых действий, а они, по замыслу спонсоров Киева, должны вестись ровно до тех пор, пока есть "дешевая пехота". Вот только вероятность нового Майдана на Украине также не стоит списывать со счетов.
Вчера, 5 августа, главным событием дня стало начало битвы за ключевой участок обороны ВСУ на подходах к Степногорску на Запорожском направлении.