Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия

00:15 07.08.2025 Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог

​​​​​​​После поездки Уиткоффа в Москву Трамп и вовсе заявил о намерении лично встретиться с Путиным на следующей неделе



Екатерина Хамова

7 августа 2025



Диалог между Москвой и Вашингтоном необходим, ему нет здравой альтернативы, заявил "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. 6 августа в Москве прошли переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По словам сенатора, визит американского представителя - "позитивный факт". В Кремле сообщили, что основными темами стали двусторонние отношения и украинское урегулирование. К слову, Киев не ответил на предложение Москвы создать рабочие онлайн-группы по гуманитарным, политическим и военным вопросам, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РФ и Украина далеки от урегулирования конфликта, при этом в СМИ сообщают, что Трамп намерен лично встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а потом - и на троих с Зеленским. О том, как продвигается мирный процесс, какие сигналы Уиткофф передал Путину и почему их встреча была "продуктивнее, чем ожидалось" - в материале "Известий".



Что обсудили Путин и Уиткофф



Самолет представителя администрации Дональда Трампа приземлился в Москве рано утром 6 августа. Это пятый визит Стива Уиткоффа в Россию с начала года. Посланника Трампа в аэропорту встретил его визави - спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В апреле он ездил в США, став первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим страну после начала СВО.



Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа длились три часа. Главными темами стали украинский кризис и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам по итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что стороны обменялись "некоторыми сигналами", однако конкретные детали раскрывать не стал.



Перед отъездом в аэропорт Стив Уиткофф заехал в посольство США в Москве - по всей видимости, чтобы сообщить Трампу о результатах переговоров. Спустя несколько часов американский президент заявил, что Уиткофф провел "очень продуктивную встречу", в ходе которой "был достигнут большой прогресс". Дональд Трамп поговорил позже с Владимиром Зеленским, причем второй раз за эту неделю. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский источник передало, что в этой телефонной беседе также приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.



BILD со ссылкой на источники сообщил, что Трамп также сказал Мерцу: встреча Путина и Уиткоффа была "продуктивнее, чем ожидалось". Чем конкретно закончились переговоры, пока не ясно. При этом РФ их оценила довольно позитивно. Юрий Ушаков назвал разговор "весьма полезным и продуктивным". Кирилл Дмитриев, который также участвовал в переговорах, расценил визит спецпосланника Трампа как продолжение конструктивного диалога между государствами. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил "Известиям", что диалог между РФ и США необходим, и здравой альтернативы ему нет.



- Важно, что контакты продолжаются, и нынешний визит спецпредставителя президента США - позитивный, конструктивный факт. Надеюсь, что он повлечет за собой расширение взаимодействия между двумя странами и будет способствовать решению практических вопросов украинского кризиса. Оптимизм от подобного рода контактов становится более заметным, - отметил он.



Двусторонние связи России и США продолжают развиваться. Так, на прошлой неделе впервые за последние семь лет состоялись очные переговоры главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова и директора NASA Шона Даффи. При этом украинский кризис по-прежнему остается ключевой проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона. С возвращением Трампа в Белый дом российско-американский переговорный фон разделился на два трека - нормализация двусторонних отношений и поиск путей урегулирования украинского кризиса, отмечает аналитик НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. В связи с этим Вашингтону было бы опрометчиво задать обратный тренд, в частности сделать отношения РФ и США заложниками украинского конфликта.



- Следует ожидать, что переговорный процесс будет и далее все меньше занимать места в инфополе, а на деле продолжен за закрытыми дверями. Такой подход дает Трампу возможность создать перед внутренней и европейской аудиторией видимость серьезного давления на Москву и в то же время не скатить российско-американские отношения до уровня, установленного при администрации Байдена, - заявил он "Известиям".



К слову, New York Times сообщила, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским - без участия европейских стран. При этом в Белом доме подобный вариант считают невозможным из-за "организационных и логистических трудностей", сообщает CNN. Впрочем, РФ не раз заявляла, что допускает встречу президента с лидерами США и Украины, однако она должна состояться по итогам политического урегулирования украинского кризиса.



Российско-украинское урегулирование



Смена власти в Белом доме позволила возобновить прямые мирные переговоры России и Украины, прерванные Киевом в 2022-м. С начала года в Стамбуле прошли три раунда, по итогам которых состоялось несколько крупных обменов пленными, тяжело раненными и погибшими военнослужащими. Стороны также обменялись меморандумами, в которых зафиксированы взгляды РФ и Украины на урегулирование конфликта.



По итогам третьей встречи Россия, в частности, предложила Украине рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24 или 48 часов, перемирий, чтобы забирать раненых и убитых. Кроме того, она вышла с инициативой обменяться еще не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны, а также передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. При этом глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что Киев отказался от обмена 1 тыс. военнопленных ВСУ. По его словам, из-за этого второй обмен между Москвой и Киевом шел тяжело, а третий не начался.



Наконец, Москва выступила с предложением создать с Украиной три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать онлайн. Однако ответа от Киева на это предложение пока не поступило, сообщил "Известиям" заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.



- Мы предложили создать эти группы. Рассчитываем на то, что другая сторона подойдет ответственно к этому предложению. Пока обратной связи мы не получили, - подчеркнул дипломат.



Ход мирного урегулирования, однако не устраивал американскую администрацию, в связи с чем 14 июля американский президент дал Москве и Киеву 50 дней, пообещав вторичные пошлины "примерно в 100%" в отношении России и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в отведенное время. Позже Трамп ограничил дедлайн десятью днями, сократив время принятия решения до 8 августа.



Впрочем, не дожидаясь окончания 10-дневного периода, уже 6 августа в Белом Доме заявили, что вторичные санкции против России будут введены уже в пятницу, 8 августа. Источники Reuters не уточнили, о каких именно рестрикциях идет речь, однако в экспертном сообществе полагают, что экономическое давление на Москву вряд ли будет способствовать скорому разрешению конфликта на Украине.



- Возможно и дальнейшее ужесточение санкций непосредственно против России, например, посредством введения блокирующих финансовых мер в отношении крупных энергетических, финансовых, технологических компаний. На сегодня еще остается значительный простор для таких ограничений. Однако важно понимать, что сам факт введения или ужесточения мер не может повлиять ни на переговорный процесс, ни на политический курс России в целом. В данном случае любое давление и ультиматумы бессмысленны, - заявила "Известиям" эксперт-международник Полина Чуприянова.



Те санкции, которые Трамп может ввести против России 8 августа, скорее всего будут достаточно символическими. Американский президент понимает необходимость сохранения контакта с Россией до того момента, как Украина примет российские условия окончания военных действий, заявил "Известиям" замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



Осознавая неэффективность санкций против России, Трамп использует угрозу их введения исключительно в качестве инструмента политического давления с целью интенсификации диалоговых процессов, объясняет американист Егор Торопов.



- Даже в случае реальной имплементации очередных торговых рестрикций США против России, они, во-первых, не устоят перед невидимой рукой свободного рынка, а, во-вторых, наверняка будут введены исключения из санкционного режима для отдельных торговых категорий под предлогом их критической значимости для американской экономики, - сказал он "Известиям".



Однако на что точно может пойти и уже идет Трамп, так это на вторичные санкции против торговых партнеров РФ. Практика последнего времени показывает, что возрастает вероятность давления на партнеров России с целью побудить их сократить торговлю с Москвой в области энергетики или ВПК, отмечает Полина Чуприянова.



О намерении Вашингтона ввести санкции против главных импортеров нефти из России (Китай, Индия, Бразилия) 5 августа заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. До этого Трамп сообщил, что повысит пошлины в отношении Индии до 25% из-за импорта российской нефти. Он заявил, что страна продает ее большую часть на открытом рынке, получая огромную прибыль. В МИД страны сообщили, что Нью-Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.



- Политика давления Трампа на партнеров России уже провалилась. Те страны, которые ценят свой суверенитет от США, на давление не поддаются, поэтому было очевидно с самого начала, что ни Китай, ни Индия не отреагируют на угрозы со стороны США. Для них принципиально важно, чтобы они проводили сугубо самостоятельную внешнюю политику, - сказал Дмитрий Суслов.



Никто из этих стран не откажется от импорта российской нефти, подвел итог эксперт. Источник - Известия

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