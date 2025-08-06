Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов

01:29 07.08.2025 Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо?

Никол Пашинян и Ильхам Алиев на пути в Вашингтон



06.08.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Вашингтон, где, согласно официальной информации, "проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе".



Хозяин Белого дома планирует в пятницу встретиться с лидерами Азербайджана и Армении Алиевым и Пашиняном, сообщает бакинское издание Minval. Согласно опубликованной программе, на 14:30 по времени Вашингтона запланирован прием премьер-министра Армении, а в 15:20 – переговоры с президентом Азербайджана. Предположительно в 16:00 ожидается совместное заявление лидеров трех стран и подписание в присутствии главы Белого дома главами соседних закавказских государств некоего меморандума о намерениях заключить мирный договор. Это стало бы пиаровским достижением всячески рекламирующего себя "миротворца", крайне заинтересованного в максимальном медийном эффекте от своих телодвижений. Известно, что, помимо Трампа и части его окружения, "мирный процесс" в Закавказье активно лоббирует Турция, выдвигающая в качестве предусловия нормализации отношений с Арменией подписание соглашения между Ереваном и Баку. Ранее в июле после встречи с Пашиняном в Абу-Даби Алиев заявил, что стороны могут завершить работу над текстом во многом уже согласованного документа в течение нескольких месяцев, чтобы затем парафировать его.







Основное (однако далеко не единственное) Баку жесткое требование к Еревану касается внесению поправок в Конституцию Армении, исключающей косвенное упоминание Нагорного Карабаха. Согласно легальной процедуре, для этого необходимо провести общенациональный референдум, который Пашинян и его сторонники практически гарантированно проигрывают, а потому они сейчас активно заняты фабрикацией "обходных" вариантов.



Помимо политико-правовых вопросов, "камнем преткновения" остается т. н. Зангезурский коридор, призванный соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичевань и с Турцией через территорию Сюникской области Армении (1). В то время как в Баку настаивают на экстерриториальности соответствующего железнодорожного и автодорожного участков, перевозка грузов по которым должна быть беспрепятственной, в Ереване опасаются нежелательных последствий, включая де-факто утрату со временем контроля над частью территории страны.



В минувшем июле посол США Томас Баррак официально предложил, чтобы некая американская компания взяла бы коридор в аренду и управляла им в течение 100 лет. В свою очередь, турецкие партнеры якобы проталкивали идею о том, чтобы коридором управляла частная компания, одобренная как Арменией, так и Азербайджаном, "однако армянская сторона потребовала, чтобы компания работала и на стороне коридора, что было неприемлемо для Баку". По словам министра энергетики Апараслана Байрактара, "в ближайшее время энергетические ресурсы и логистические маршруты будут доставляться в Турцию через Зангезурский коридор. В настоящее время электроэнергия из Азербайджана поставляется в Турцию через Грузию, но в перспективе акцент будет сделан на более короткий и прямой Зангезурский маршрут – через южную Армению и Нахичевань. Энергетические ресурсы из Центральной Азии тоже будут доставляться в Турцию через Азербайджан, в том числе по тому коридору, а из Турции – в Европу".



В любом случае планы по долгосрочному контролю Зангезурского коридора могут рассматриваться как составная часть стратегии Вашингтона по обеспечению постоянного присутствия в Закавказье на северо-западной границе Ирана, что способствует дальнейшей конфронтации с Тегераном. Согласно неподтвержденной информации испанского портала Periodista Digital, предполагаемый "Мост Трампа" в горах Сюника предусматривает размещение на территории Армении "значительного контингента США", представленного некоей ЧВК предполагаемой численностью в тысячу человек. Об этом же пишет турецкая Aydinlik Gazetesi: "…развертывание [в Сюнике] сил ЧВК фактически означает, что регион выйдет из-под контроля Еревана. Эти силы преимущественно будут состоять из отставных наемников армий США и западных стран". При этом 40% доходов от коридора "будут передаваться американской компании-оператору, тогда как Армения вынуждена будет довольствоваться лишь долей в 30 %". По словам побывавшего в июне в Турции Никола Пашиняна, "коридор не может перейти целиком под контроль Азербайджана и вопрос должен быть решен на основе принципов взаимной территориальной целостности и равенства. Вовлечение же США в проект под маской "нейтральности", судя по всему, свело возражения Пашиняна на нет". Нетрудно заметить, что до некоторой степени вся предполагаемая конструкция, в случае ее реализации, будет до некоторой степени напоминать бессрочное пребывание на юго-востоке Кубы печально известной базы Гуантанамо.







Впервые концепт "беспрепятственного сообщения" в регионе в общем плане был зафиксирован чуть менее пяти лет назад, в пункте 9 заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России по итогам "запланированного поражения" армянской стороны по итогам 44-дневной войны вокруг Нагорного Карабаха. Согласно одной из правдоподобных версий, смысл затеваемого 8 августа в Вашингтоне действа – де-факто ревизия упомянутого заявления 2020 года некими договоренностями без участия России и ЕС, предполагающими включение США в процесс восстановления транспортного сообщения на юге Закавказья с их постоянным присутствием в регионе.



Сразу после вышеупомянутого заявления Баррака журнал Forbes назвал "зангезурскую" затею администрации Трампа "креативной" попыткой Америки усилить свое влияние в регионе. По данным журнала, потенциальный годовой доход от коридора составляет аж от 50 до 100 миллиардов долларов, и, более того, ожидается, что благодаря инвестициям в логистику объем торговли будет быстро расти. Эти и подобные астрономические суммы, конечно, не имеют ни малейшего отношения к реальности. Прокладку ранее закрытых маршрутов следует рассматривать не столько в плане оптимизации грузоперевозок (давно построенная "альтернативная" линия Баку – Тбилиси – Карс, мягко говоря, загружена далеко не полностью), сколько в более широком контексте перестройки региональных альянсов. Заключенные при решающей роли "первой" администрации Трампа "Соглашения Авраама" между Израилем, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, положили начало формированию новых экономических и логистических связей между Ближним Востоком и Западом в обход России и Ирана.



В этой связи неудивительно, что в Иране высказываются довольно жесткие оценки происходящему. Так, согласно недавнему заявлению советника верховного лидера ИРИ Али Акбар Велаяти, "враги Ирана, особенно мировой сионизм и США, выискивают проекты, подобные Зангезурскому коридору, в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Главная цель – ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом и создание сухопутной блокады Ирана и России на юге региона". Более того: "Этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке НАТО и ряда пантюркистских движений". А по словам официального представителя МИД ИРИ, "любые транспортные маршруты, соединяющие материковую часть Азербайджана с Нахичеванью, должны соответствовать национальному суверенитету и территориальной целостности стран региона". Соответственно, Тегеран "внимательно следит за этим вопросом, поскольку он затрагивает национальные интересы страны". Баку осознает твердую позицию Ирана "и потому стремится избежать прямого конфликта с Тегераном. Поэтому он пытается привлечь различных международных игроков, включая Израиль, Великобританию, США и НАТО, чтобы повысить ставки и сдержать потенциальное политическое и военное вмешательство Ирана в этот вопрос", рассказал Хоссейн Салар Сейфодин, иранский эксперт по Южному Кавказу.



Похоже, после июньской агрессии Израиля и США Иран вступает в непростой период внутриполитических трансформаций. Так, местная пресса много пишет о новом специализированном органе, ведающем вопросами защиты от внешних угроз Совете обороны, в который войдут представители всех основных ветвей власти. Соответствующее решение принял Высший совет национальной безопасности Ирана, секретарем которого стал бывший спикер меджлиса, один из "тяжеловесов" иранской политики Али Лариджани. Разумеется, перспектива появления на северных границах страны де-факто экстерриториальной базы Пентагона заставляет иранцев заметно нервничать, однако насколько далеко они готовы зайти в условиях текущей внутренней неопределенности и региональной турбулентности – вопрос открытый. Очевидно одно – активизация США на Южном Кавказе как минимум чревата неприятными неожиданностями.



Примечание



(1) Нелишне напомнить, что во второй половине 1980-х гг. группа экспертов-экономистов во главе с академиком Т. С. Хачатуровым предлагала реализовать схожий проект еще первой половины 1950-х, затем начала 1970-х гг.: железной дороги от райцентра Лачин (между Арменией и тогдашней НКАО Азербайджана) до Нахичевани, при связке Лачина со Степанакертом, Агдамом, Евлахом и Бардой для укрепления экономических взаимосвязей в южном Закавказье, его дополнительного выхода к Каспию и для освоения разнообразных минеральных ресурсов. Но в Баку проект отвергли, опасаясь прямой железнодорожной связи между НАКО и Арменией и настаивая на прокладке автомобильной дороги через Мегринский район в Нахичеванскую АССР. Железнодорожный участок на юге Армении, действовавший с середины 1940-х в рамках приграничной с Ираном линии Ереван – Нахичевань – Джульфа – Мегри – Горадиз – Имишли – Алят – Баку не используется с 1990 года (как и сама эта линия), подчиняясь в советское время Азербайджанской железной дороге, о чем регулярно вспоминают в Баку и сегодня. Источник - Фонд стратегической культуры

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