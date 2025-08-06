В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев

02:56 07.08.2025

6 августа 2025



Международный телеканал RT запустил ресурс 1000ua.ru, где собрана вся информация по пленным боевикам ВСУ, от которых отказался Киев.



Москва, напомним, подала на обмен имена 1 тыс. украинских военных. Но Киев вычеркнул их, заменив другими людьми. На ресурсе указаны в том числе Ф.И.О., возраст и подразделения ВСУ, где они служили.



