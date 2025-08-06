|В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:56 07.08.2025
6 августа 2025
Международный телеканал RT запустил ресурс 1000ua.ru, где собрана вся информация по пленным боевикам ВСУ, от которых отказался Киев.
Москва, напомним, подала на обмен имена 1 тыс. украинских военных. Но Киев вычеркнул их, заменив другими людьми. На ресурсе указаны в том числе Ф.И.О., возраст и подразделения ВСУ, где они служили.
Там же размещено обращение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому:
Пан президент!
К Вам обращаются военнопленные граждане Украины, давно готовые к обмену, но по какой-то только Вам известной причине, вычеркнутые из обменных списков украинскими представителями ради включения туда других людей.
Пан президент, мы вас выбирали, чтоб Вы заботились о всех украинцах, почему же Вы выбираете не всех, а особых - этого хочу, этого не хочу?
Вы часто говорите, надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших. Это будет честнее чем выбирать по 50- 100 "особых" человек в месяц. Нас здесь тысячи!
Пан президент, мы Вам вообще нужны на Украине?