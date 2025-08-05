Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы

03:52 07.08.2025

Вслед за столицей. В Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы. Видео



5 августа 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Андижане появятся улицы нового формата, которые будут работать в режиме 24/7.



Новый круглосуточный стрит-проект запустят в махалле "Урикзор". Здесь появятся зоны отдыха и развлечений, продуктовые магазины, точки быстрого питания, а также специально оборудованные пространства для прогулок и отдыха.



