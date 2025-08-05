|Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
03:52 07.08.2025
Вслед за столицей. В Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы. Видео
5 августа 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Андижане появятся улицы нового формата, которые будут работать в режиме 24/7.
Новый круглосуточный стрит-проект запустят в махалле "Урикзор". Здесь появятся зоны отдыха и развлечений, продуктовые магазины, точки быстрого питания, а также специально оборудованные пространства для прогулок и отдыха.
Благодаря этой инициативе здесь будут созданы новые рабочие места, а также появятся дополнительные возможности для досуга жителей.
Напомним, что в столице Узбекистана число круглосуточных гастрономических улиц скоро достигнет 26, а количество работающих в режиме 24/7 заведений – почти тысячи.