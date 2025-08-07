GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов

13:33 07.08.2025 Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы

GENIUS Act – очередная пустышка или что-то серьезное?



07.08.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



80 лет назад доллар США получил на конференции в Бреттон-Вудсе статус "мировой валюты". Благодаря такому статусу доллара США на протяжении нескольких десятилетий укрепляли свои экономические и политические позиции в мире. Америка стала сверхдержавой. А после развала СССР на какое-то время мир стал однополярным, единственным полюсом мировой власти стали США. В нынешнем веке обозначились признаки ослабления доллара. Следовательно, возникла угроза ослабления экономических и политических позиций США в мире и утраты Америкой былого влияния.



Стало все более очевидным, что мощь Америки "дутая". Она обеспечивалась за счет роста государственного долга. Американские и зарубежные инвесторы с удовольствием приобретали казначейские бумаги США. Доверие к ним было таким же, как и к доллару США. Но сегодня у инвесторов уже возникают сомнения по поводу надежности американского доллара и государственного долга. Властям США все сложнее "надувать" видимость благополучия и мощи Америки. Только что пришла новость, что государственный долг США пробил планку в 37 трлн долларов. Это 124% ВВП. Годовые расходы бюджета США на обслуживание долга перевалили за 1 триллион долларов, впервые они превысили величину бюджетных расходов на оборону.



Трамп и его команда понимают, что на Америку надвигается серьезнейший системный кризис, который может окончательно лишить США его былого влияния и доминирования в мире. Пока никакой внятной стратегии по предотвращению кризиса Вашингтон не имеет. Наблюдается череда импульсивных действий, слабо между собой связанных. А порой противоречащих друг другу.



Так, Трамп многократно говорил, что надо делать все возможное для того, чтобы доллар оставался мировой валютой. И даже предупредил другие страны, что они будут наказаны американскими санкциями (например, высокими, запретительными пошлинами), если попытаются подрывать позиции доллара США. Но в то же время тот же Трамп говорит, что Америке нужен слабый доллар для того, чтобы повышать международную конкурентоспособность экономики США. Эксперты справедливо отмечают, что ослабление доллара может привести к тому, что может начаться неконтролируемое падение американской валюты. А это крах Америки.



Кажется, это начинает доходить до Трампа. Люди из его команды судорожно ищут разные способы предотвращения системного кризиса США. И вот в июле месяце американские и зарубежные СМИ сообщили новость о такой финансовой новации властей США, которая получила название "Гениальный акт". В оригинале: GENIUS Act. Это федеральный закон, полное название которого Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act). Он устанавливает правила для создания и использования стейблкоинов, криптовалют, привязанных к доллару.



Активная разработка проекта GENIUS Act началась в конгрессе сразу же после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Уже в день своей инаугурации 47-й президент США заявил о большой значимости криптовалют для Америки. Он неоднократно заявлял о том, что Америка должна стать "криптовалютной столицей" мира. 23 января Трамп подписал указ под названием "Укрепление американского лидерства в области цифровых финансовых технологий"; документ предусматривает создание при президенте США рабочей группы по криптовалютам. 7 марта Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва биткойна. Этот резерв будет наполнен теми биткойнами, которые были в разное время и по разным причинам конфискованы государством. Это примерно 200 тысяч "монет" биткойна (ВТС). Трампу хочется, чтобы Стратегический резерв прирастал за счет покупки государством биткойна на рынке. Но для этого указа недостаточно. Нужен закон, санкционирующий использование бюджетных средств для закупок ВТС. И проект такого закона сейчас обсуждается в Конгрессе США (Bitcoin Act). Он предусматривает закупку в течение пяти лет ВТС в количестве 1 миллиона "монет". При нынешних ценах на биткойн это почти 120 млрд долларов. Трамп и его команда рассчитывают, что законопроект станет законом летом этого года.



Но Трамп и его команда делают ставку не только на биткойн, но также на частные цифровые валюты, которые называются стейблкоинами. Это цифровые валюты, цены которых привязаны к золоту, другим биржевым товарам, официальным валютам. Настоящими стейблкоинами сегодня принято считать те цифровые валюты, которые имеют не просто ценовую привязку к какому-то "якорю", но также реальное 100-процентное обеспечение в виде того же золота или официальных валют.



Первый закон по криптовалютам, который принят при 47-м президенте США – упомянутый выше GENIUS Act. 17 июня 2025 года законопроект принял Сенат США. Спустя месяц, 17 июля, его приняла палата представителей, а 18 июля 2025 года президент Дональд Трамп подписал GENIUS Act.



Закон легализует эмиссию крипты (токенов), обеспеченных резервами в официальных долларах и краткосрочных казначейских облигациях. Эмитенты должны публиковать данные о своих резервах и регулярно проходить аудит. Это необходимо для защиты держателей токенов, чтобы они не могли лишиться своих активов в случае их массового выхода из крипты. Закон требует от эмитентов предоставления держателям монет приоритета при погашении в случае банкротства. Эмитенты также будут обязаны соблюдать некоторые правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.



Примечательно, что в отличие от обычных эмитентов криптовалют, коими чаще всего являются физические лица, право эмиссии долларовых стейблкоинов предоставляется лицензированным юридическим лицам США. Не исключается выдача лицензий и юридическим лицам других государств, если они регулируются по сопоставимым стандартам.



Эмитентами могут быть дочерние компании застрахованных банков или небанковские организации, получившие специальную федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения (OCC). Эмитенты с объемом стейблкоинов свыше 10 млрд долларов подпадают под федеральный надзор. Более мелкие эмитенты могут выбрать регулирование на уровне штата при условии, что местное законодательство будет признано "существенно схожим" с федеральными нормами специальным комитетом.



Наблюдатели отмечают, что в дополнение к GENIUS Act в конгрессе готовятся еще два закона по криптовалютам. Это CLARITY и Anti-CBDC Act.



Anti-CBDC Act – Закон, запрещающий выпускать или тестировать цифровую валюту центрального банка (CBDC – Central Bank Digital Currency) без одобрения конгресса. Отмечу, что еще год назад, в разгар предвыборной президентской кампании, все претенденты на высший государственный пост заявляли, что не допустят разработку и выпуск Федеральной резервной системой США цифрового доллара. И Трамп об этом многократно заявлял, называя цифровой доллар ФРС посягательством на права и свободы американских граждан. На данный момент законопроект получил одобрение в палате представителей, но для вступления в силу Anti-CBDC Act должен также пройти голосование в сенате. Ожидается, что до конца лета закон будет принят.



CLARITY Act. Его полное название Digital Asset Market Clarity Act, "Закон о прозрачности регулирования рынка цифровых активов". Документ определяет четкие рамки регулирования рынка цифровых активов, в том числе долларовых стейблкоинов. Предусматриваются обязательные требования публичного раскрытия информации эмитентами цифровых активов. CLARITY Act определяет зоны ответственности федеральных органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отвечает за инвестиционные контракты и токены, если они приравниваются к ценным бумагам. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) регулирует децентрализованные токены и цифровые товары (сектор децентрализованных финансов – DeFi). CLARITY Act также получил поддержку в нижней палате Конгресса США; ожидается, что в августе он успешно пройдет через верхнюю палату и станет законом.



Итак, постепенно обещания Трампа сделать Америку "крипто-столицей" мира начинают воплощаться в жизнь. Целый ряд экспертов полагает, что принятие GENIUS Act следует квалифицировать не как очередной финансовый маневр команды Трампа, а как начало финансовой революции. Как начало радикальной перестройки финансовой системы США.



Некоторые наблюдатели связывают принятие GENIUS Act с борьбой Дональда Трампа против Федерального резерва. Еще в первый срок своего президенства Трамп пытался заставить ФРС США снижать ключевую ставку. Но все попытки Трампа были безрезультатными. Сейчас Трамп воюет против главы ФРС США Джерома Пауэлла, но также без особых успехов. Правда, кое в чем Трампу удалось прищемить хвост Федеральному резерву. В частности, остановить работы по цифровому доллару. Если в августе Конгресс США примет Anti-CBDC Act, то на этом направлении будет вообще полная победа Трампа. Но вот по ключевой ставке и денежно-кредитной политике успехов пока нет. А потому некоторые наблюдатели GENIUS Act считают первым шагом Трампа по лишению ФРС США монополии на денежную эмиссию.



Долларовая продукция станка ФРС США, как заявляют сторонники GENIUS Act, будет дополняться долларовыми стейблкоинами, эмитируемыми частными банками и компаниями. И спрос на долларовые стейблкоины будет опосредованно укреплять позиции официального доллара ФРС США, а также создавать дополнительный спрос на бумаги американского казначейства.



А вот критики GENIUS Act уверены, что будет происходить постепенное замещение доллара ФРС США долларовыми стейблкоинами. Хотя указанный закон требует, чтобы эмиссия долларовых стейблкоинов обеспечивалась на 100 процентов долларами ФРС США, однако все трезвомыслящие эксперты понимают, что под каждый доллар ФРС США будет эмитироваться больше долларовых стейблкоинов. Пропорция может стать 2 :1. А может быть, даже 3:1. Или 10:1.



Достаточно вспомнить историю коммерческих банков. Которым изначально разрешалось выдавать кредиты в объеме, не превышающем сумму официальных денег на депозитных счетах. Кредиты коммерческих банков – также деньги. И постепенно объемы кредитных денег, эмитируемых коммерческими банками, стали намного больше объемов тех официальных денег, которые эмитировались центральными банками. Это в учебниках по экономике называется неполным, или частичным, покрытием обязательств коммерческих банков. В ХХ веке банки почти во всех странах мира пролоббировали законы, легализующие неполное покрытие обязательств депозитно-кредитных организаций. Банки стали делать деньги из воздуха. Правда, при этом периодически происходили банковские банкротства и банковские кризисы. А также ограбления вкладчиков. Все это может повториться. Но только теперь инструментом обогащения одних и ограбления других станут долларовые стейблкоины.



А, может быть, так и было задумано изначально инициаторами GENIUS Act? Может быть, "хозяева денег" хотят переместиться из традиционных долларовых активов в эти самые долларовые стейблкоины? Но стейблкоины для них лишь промежуточное звено. Дальше они заземлят свои активы во что-то твердое и надежное – золото, землю, нефть, заводы. В рамках данного плана официальный доллар США начнет стремительно обесцениваться. А это и надо Трампу и его команде. Ведь будет происходить обесценение государственного долга США, который, как я отметил выше, достиг планки в 37 трлн долларов.



При последовательной реализации GENIUS Act Федеральный резерв будет постепенно терять свое влияние на денежную систему и экономику США. Т. е. постепенный возврат к тем временам, когда в Америке не было единого доллара, эмитированного центробанком, а было множество разных бумажек с одинаковым названием "доллар", которые эмитировались частными банками разных штатов. Некоторые сторонники GENIUS Act в ответ говорят: что же тут плохого? Америка вернется в те старые, добрые времена, когда был свободный рынок и не было диктата Федерального резерва, созданного в декабре 1913 года.



В дискуссии участвуют и такие эксперты, которые говорят: старые добрые времена Америки – здорово. Но тогда Америка не была мировой сверхдержавой. Это была Америка времен изоляционизма, которая была озабочена своими внутренними делами. Максимум делами своих соседей – Канады и Мексики. Надо выбирать: чего хочет Америка? "Старых добрых времен" или сохранения позиций мировой сверхдержавы? Но увы, ни Трамп, ни люди из его окружения на такие фундаментальные вопросы ответа не дают. А потому еще раз повторю, что у них нет стратегии выхода из грядущего системного кризиса.



В любом случае принятие GENIUS Act спровоцировало волну дискуссий и комментариев, касающихся будущего Америки. Все обсуждаемые сценарии перестройки финансовой системы США таят в себе риски серьезного кризиса Америки, последствия которого затронут весь мир. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754562780





Новости Казахстана

- Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента по модернизации пунктов пропуска

- Земля, право и правила

- Контроль за оборотом лекарств и медизделий усилен в Казахстане после госаудита

- Сообщение об итогах выборов акима Райымбекского района Алматинской области

- Итоги заседания Комиссии по этике

- Об изъятии оружия и боеприпасов

- В Караганде пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems Group

- Почему стреляли в замакима Шымкента – версии расходятся

- В Алматинской области задержана преступная группа, организовавшая канал незаконной миграции

- Рабочий график главы государства

