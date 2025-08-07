 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
01:03  У кого суверенный интернет получится быстрее – у Киргизии или Великобритании? - Дмитрий Самойлов
00:44  ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Понедельник, 04.08.2025
22:58  У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
14:01  ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
13:33  "Последуют ли когда-нибудь извинения": 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
11:03  Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
10:32  Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
10:22  Президент Казахстана и Генсек ООН провели переговоры и посетили Региональный центр ООН в Алматы
00:05  "Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях, – Readovka
Воскресенье, 03.08.2025
23:19  ТАС: Трамп должен признать победу России, а не затягивать конфликт назло Путину
22:05  Правительство Узбекистана выдвинуло "жесткие условия" по проекту Sea Breeze на Чарваке
21:50  Известия: ОПЕК+ увеличит добычу нефти. Как это скажется на ценах
20:50  В США опубликована инструкция по выводу из строя спутников связи Starlink Илона Маска
14:00  В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"
13:14  Profinance: Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику
11:12  На волне патриотизма в Китае вспомнили о сыне Мао Цзэдуна, - Юрий Тавровский
11:05  "Это только начало". Йеллоустоунский супервулкан пробудился
00:34  ООН одобрила создание в Душанбе регионального центра по внедрения ИИ в Центральной Азии
Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
17:10 07.08.2025

Ведется подготовка двусторонних переговоров, место проведения не озвучивают

Елизавета Гриценко
Андрей Кузмак
Мария Шаипова
7 августа 2025

В четверг, 7 августа, стало известно о предстоящей встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По последним данным, начата подготовка к встрече и даже определено место ее проведения. Однако, сколько времени потребуется на согласования, неизвестно. Ориентиром обозначена следующая неделя. Подробнее о предстоящей встрече лидеров РФ и США, а также возможных темах для обсуждения - в материале "Известий".

Встреча Путина и Трампа: что известно

Президент России Владимир Путин подтвердил, что подготовка к встрече с американским лидером Дональдом Трампом активно идет, а заинтересованность в переговорах высказывали обе стороны. По словам Путина, местом встречи могут стать и ОАЭ.

"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - заявил Путин 8 августа.

Российский лидер добавил, что в целом не имеет ничего против проведения встречи с Зеленским.

При этом президент подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы условия, "а до создания таких условий, к сожалению, пока далеко".

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о проведении личной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - рассказал Юрий Ушаков 7 августа,после встречи президента Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа.

Ушаков также добавил, что стороны уже приступили к проработке саммита, но на данный момент сложно сказать, сколько времени она займет. В качестве ориентира датой встречи обозначена следующая неделя (11–17 августа). Сообщается, что место встречи уже согласовано, но его озвучат позднее.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсетях отметил, что переговоры могут стать историческими.

Накануне, 6 августа, в Россию с визитом прибыл спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, его переговоры с Владимиром Путиным длились три часа. В ходе обсуждения он предложил идею трехсторонней встречи президентов России, США и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев.

Что ожидать от встречи Путина и Трампа

Доцент Финансового университета Иван Пятибратов в беседе с "Известиями" отметил, что договоренность о проведении переговоров лидеров двух стран можно назвать PR-успехом для Трампа.

- В данном случае встреча на высшем уровне пройдет один на один с Владимиром Путиным. Трамп может преподносить ее как собственную дипломатическую победу: с ним сели за стол переговоров, он играет большую роль во всех этих процессах, его рассматривают как равного, - считает эксперт.

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, Трампу сейчас очень нужна эта встреча, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна.

По мнению Ивана Пятибратова, хотя президенты и будут обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине, признаков того, что позиции России и США в чем-то сближаются, пока не видно. Как добавил Владимир Васильев, президенты также могут затронуть вопрос смены власти в Киеве.

- Тут, конечно, камнем преткновения является сама Украина. Москва неоднократно демонстрировала жесты доброй воли, но Киев каждый раз либо нарушал договоренности, либо вовсе не принимал их, и по этой причине ничего не случалось, - добавляет собеседник "Известий".

Эксперт также напомнил об идее Трампа провести трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Но, по мнению Ивана Пятибратова, такой сценарий видится гораздо менее вероятным.

- Возможность трехсторонней встречи с российской стороны даже не стали комментировать, потому что диалог между Владимиром Путиным и Зеленским даже при посредничестве США возможен только в случае, если действительно будет о чем договариваться. Сейчас мы в лучшем случае говорим о формировании некоторых рамок, - считает эксперт.

Что касается риторики Трампа о новых антироссийских санкциях, то, по мнению Ивана Пятибратова, таким образом американский лидер повышает ставки и пытается доказать серьезность намерений на случай неудачи переговоров.

Помимо украинского кейса темой обсуждения также могут стать бизнес, торговля, сотрудничество (например, в разработке редкоземов), считает Иван Пятибратов.

- Дональду Трампу важно добиться чего-то значимого в ходе этой встречи, что он сможет представить внутреннему американскому потребителю как свою дипломатическую победу. Ему нужно вернуться с какой-то сделкой или с договоренностью о сделке, - заключил эксперт.

Глубинный смысл предстоящей встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, по мнению Владимира Васильева, может заключаться в достижении некоторых договоренностей по линии Москва – Вашингтон, а затем их передача Киеву. Эксперт также не исключил возможность того, что все может сорваться в последний момент.

Встречи и телефонные разговоры Путина и Трампа: когда проходили

Все личные встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходили в период первого президентского срока главы Белого дома (2017–2021 годы). Последняя из них прошла 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине, тогда они провели краткий неформальный разговор. Переговоры же в последний раз прошли 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда лидеры РФ и США более двух часов общались наедине, а затем встреча продолжилась с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. На итоговой пресс-конференции президенты заявили, что обсуждали проблему ядерного разоружения, ситуацию на Украине, проблему денуклеаризации Корейского полуострова, выход США из ядерной сделки с Тегераном, проект газопровода "Северный поток – 2". Ни о каких договоренностях по итогам саммита объявлено не было.

В 2025 году Трамп снова стал главой Белого дома и активно начал выступать за завершение конфликта на Украине. Весной он провел несколько телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Последний из них состоялся 3 июля 2025 года, тогда президенты обменялись мнениями и по ситуации на Украине, и по обострению конфликта на Ближнем Востоке, а также подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах, в частности в энергетике и космосе.

Источник - Известия
Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754575800


Новости Казахстана
- Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента по модернизации пунктов пропуска
- Земля, право и правила
- Контроль за оборотом лекарств и медизделий усилен в Казахстане после госаудита
- Сообщение об итогах выборов акима Райымбекского района Алматинской области
- Итоги заседания Комиссии по этике
- Об изъятии оружия и боеприпасов
- В Караганде пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems Group
- Почему стреляли в замакима Шымкента – версии расходятся
- В Алматинской области задержана преступная группа, организовавшая канал незаконной миграции
- Рабочий график главы государства
