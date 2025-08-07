Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече

17:10 07.08.2025

Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече

Ведется подготовка двусторонних переговоров, место проведения не озвучивают



Елизавета Гриценко

Андрей Кузмак

Мария Шаипова

7 августа 2025



В четверг, 7 августа, стало известно о предстоящей встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По последним данным, начата подготовка к встрече и даже определено место ее проведения. Однако, сколько времени потребуется на согласования, неизвестно. Ориентиром обозначена следующая неделя. Подробнее о предстоящей встрече лидеров РФ и США, а также возможных темах для обсуждения - в материале "Известий".



Встреча Путина и Трампа: что известно



Президент России Владимир Путин подтвердил, что подготовка к встрече с американским лидером Дональдом Трампом активно идет, а заинтересованность в переговорах высказывали обе стороны. По словам Путина, местом встречи могут стать и ОАЭ.



"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - заявил Путин 8 августа.



Российский лидер добавил, что в целом не имеет ничего против проведения встречи с Зеленским.



При этом президент подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы условия, "а до создания таких условий, к сожалению, пока далеко".



Ранее стало известно, что Россия и США договорились о проведении личной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.



"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - рассказал Юрий Ушаков 7 августа,после встречи президента Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа.



Ушаков также добавил, что стороны уже приступили к проработке саммита, но на данный момент сложно сказать, сколько времени она займет. В качестве ориентира датой встречи обозначена следующая неделя (11–17 августа). Сообщается, что место встречи уже согласовано, но его озвучат позднее.



Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсетях отметил, что переговоры могут стать историческими.



Накануне, 6 августа, в Россию с визитом прибыл спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, его переговоры с Владимиром Путиным длились три часа. В ходе обсуждения он предложил идею трехсторонней встречи президентов России, США и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев.



Что ожидать от встречи Путина и Трампа



Доцент Финансового университета Иван Пятибратов в беседе с "Известиями" отметил, что договоренность о проведении переговоров лидеров двух стран можно назвать PR-успехом для Трампа.



- В данном случае встреча на высшем уровне пройдет один на один с Владимиром Путиным. Трамп может преподносить ее как собственную дипломатическую победу: с ним сели за стол переговоров, он играет большую роль во всех этих процессах, его рассматривают как равного, - считает эксперт.



Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, Трампу сейчас очень нужна эта встреча, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна.



По мнению Ивана Пятибратова, хотя президенты и будут обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине, признаков того, что позиции России и США в чем-то сближаются, пока не видно. Как добавил Владимир Васильев, президенты также могут затронуть вопрос смены власти в Киеве.



- Тут, конечно, камнем преткновения является сама Украина. Москва неоднократно демонстрировала жесты доброй воли, но Киев каждый раз либо нарушал договоренности, либо вовсе не принимал их, и по этой причине ничего не случалось, - добавляет собеседник "Известий".



Эксперт также напомнил об идее Трампа провести трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Но, по мнению Ивана Пятибратова, такой сценарий видится гораздо менее вероятным.



- Возможность трехсторонней встречи с российской стороны даже не стали комментировать, потому что диалог между Владимиром Путиным и Зеленским даже при посредничестве США возможен только в случае, если действительно будет о чем договариваться. Сейчас мы в лучшем случае говорим о формировании некоторых рамок, - считает эксперт.



Что касается риторики Трампа о новых антироссийских санкциях, то, по мнению Ивана Пятибратова, таким образом американский лидер повышает ставки и пытается доказать серьезность намерений на случай неудачи переговоров.



Помимо украинского кейса темой обсуждения также могут стать бизнес, торговля, сотрудничество (например, в разработке редкоземов), считает Иван Пятибратов.



- Дональду Трампу важно добиться чего-то значимого в ходе этой встречи, что он сможет представить внутреннему американскому потребителю как свою дипломатическую победу. Ему нужно вернуться с какой-то сделкой или с договоренностью о сделке, - заключил эксперт.



Глубинный смысл предстоящей встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, по мнению Владимира Васильева, может заключаться в достижении некоторых договоренностей по линии Москва – Вашингтон, а затем их передача Киеву. Эксперт также не исключил возможность того, что все может сорваться в последний момент.



Встречи и телефонные разговоры Путина и Трампа: когда проходили



Все личные встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходили в период первого президентского срока главы Белого дома (2017–2021 годы). Последняя из них прошла 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине, тогда они провели краткий неформальный разговор. Переговоры же в последний раз прошли 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда лидеры РФ и США более двух часов общались наедине, а затем встреча продолжилась с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. На итоговой пресс-конференции президенты заявили, что обсуждали проблему ядерного разоружения, ситуацию на Украине, проблему денуклеаризации Корейского полуострова, выход США из ядерной сделки с Тегераном, проект газопровода "Северный поток – 2". Ни о каких договоренностях по итогам саммита объявлено не было.



В 2025 году Трамп снова стал главой Белого дома и активно начал выступать за завершение конфликта на Украине. Весной он провел несколько телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Последний из них состоялся 3 июля 2025 года, тогда президенты обменялись мнениями и по ситуации на Украине, и по обострению конфликта на Ближнем Востоке, а также подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах, в частности в энергетике и космосе.