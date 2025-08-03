|ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
00:05 08.08.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 7 августа в разрезе СВО. Русские войска проводят операцию по окружению крупной площади Кременских лесов с засевшим на ней противником. Западные СМИ опасаются скорого начала штурма Херсона. Зеленский запросил мира.
Лесные баталии
Активизация ВС РФ на Краснолиманском направлении в районе сел Торское и Заречное привело в движение русские соединения и в Кременских лесах. Как уже сообщала редакция Readovka, наши передовые подразделения атакой по северному берегу Северского Донца поставили под угрозу центральный сектор обороны неприятеля в огромном лесном заповеднике. Это было сделано для того, чтобы одновременно сковать боем ВСУ на их обжитых лесных позициях и не дать им использовать резервы для парирования действий русской армии в районе села Торское.
С прошедшей недели оперативная обстановка для украинских войск в Кременских лесах существенно осложнилась. Вместе с атакой на юге заповедника ВС РФ перешли в наступление со стороны сел Красная Диброва и Кузьмино, с севера на юг. Таким образом неприятель на площади свыше 10 кв км оказался под непосредственной угрозой окружения. Особую сложность обстановке для украинских сил в секторе добавляет тот факт, что зазор между крайними текущими точками наступления русских штурмовиков с востока на запад и с севера на юг не только узок. Этот коридор насыщен озерами и болотами. Количество маршрутов, пригодных для передвижения как на машинах, так и пешим порядком, весьма ограниченно.
Потенциальную численность окруженцев на данный момент оценить невозможно, так как котел еще не замкнут. Также не будет лишним указать и на определенную особенность действий наших войск. Штурмовики ВС РФ сумели поставить неприятеля в крайне опасное положение за относительно короткий срок. При том, что Кременские леса – это зона боев, где фронт был относительно статичен последние два года. Стороны лишь эпизодически атаковали друг друга, и хотя фактическая конфигурация линии боевого соприкосновения менялась, кардинального перелома в боях за леса не наступало.
Теперь все резко изменилось. В чем же причина? Важно отметить, что густые лесные площади весьма привередливы к тактике, которую могут применять войска, проще говоря – техника используется крайне ограниченно. Лесное противостояние – это бои пехотных подразделений. Кроме того, учитывая естественные проблемы с обзором площади из-за растительности, а также туманов ввиду изобилия водоемов и наличия полноводной реки, стороны обязаны иметь максимально развитую сеть полевых позиций. Именно данные особенности и делали фронт относительно статичным все это время. А учитывая то, что наши силы сумели за короткий срок добиться столь солидного результата, можно предположить, что у ВСУ случилась уже ставшая классической для них проблема. То есть просто не хватило пехоты для заселения всей линии обороны, и наши штурмовики нашли брешь, в которую и прорвались.
Думы о Херсоне
Телеканал CNN и другие западные источники, включая украинские, сообщили, что ВС РФ в скором времени начнут десантную операцию непосредственно в Херсоне. Да, очень трудно не заметить то, что вместе с авиаударами по автомобильному мосту, соединяющему основную часть города с большим микрорайоном Корабел, наши артиллеристы и операторы дронов начали уничтожать логистику, склады и стоянки техники ВСУ. Разумеется, что по классике военной науки – это все верные признаки подготовки наступательной операции, сопровождающейся изоляцией сектора перспективной "зачинающей атаки".
Это более чем своевременно. Нет ни единого сектора фронта, где ВСУ не нуждались бы в подкреплениях и ресурсах. Более того, положение противника на Харьковском направлении резко осложнилось появлением нового участка атаки ВС РФ с занятием нашими подразделениями МПП "Гоптовка" и округи. Таким образом относительно слабый украинский гарнизон Херсона в случае чего будет полагаться только на собственные, весьма ограниченные силы. Сроки атаки на город прогнозировать трудно, но, когда она состоится, то неприятельским войскам придется очень несладко, своими силами удержаться они едва ли смогут.
Они на грани
Президент незалежной Зеленский сделал очень знаковое заявление после телефонной беседы с канцлером ФРГ Мерцем.
"Вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну", – сказал Зеленский.
Стоит вспомнить, что в 2022-2023 годах Киев грезил об "обеде в Мелитополе, а ужине в Севастополе" и возвращении границ 1991 года. Потом после провала "контрнаступа" в Запорожье в 2023 году и ряда других военных неудач Киев сменил пластинку на "никаких переговоров без участия Украины". Далее с продолжающейся деградацией боеспособности ВСУ противник заговорил о "справедливом" мире. К текущим суткам ни бравады, ни чванства, ни наглых требований, лишь желание "соскочить". О чем это говорит? ВСУ находятся в полушаге от утраты боеспособности. Важно понимать, что даже если фронт "не падает" повсеместно, то это не значит, что у противника все условно в пределах нормы. Внутренние процессы в обществе и в украинских вооруженных силах во всей своей полноте доступны для оценки только противной стороне. Но риторика Зеленского как бы намекает, что ситуация очень плохая и неизвестно, сколько еще армия незалежной будет в состоянии держаться.
Это подтверждает и недавнее заявление главы ГУР Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), где он прямо констатировал, что опасается за саму украинскую государственность. Таким образом некоторые внутренние процессы в незалежной, которые видят украинские спецслужбы, выходят далеко за рамки боеспособности ВСУ. Речь идет непосредственно об угрозе распада государства. Оттого-то Зеленский, как говорится, и "заскулил".
И важно в этой ситуации помнить, что режиму Зеленского не нужен мир, ему нужна передышка.
Вчера, 6 августа, главным событием дня стало полное окружение украинских подразделений в районе Клебан-Быкского водохранилища.