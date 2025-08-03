ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа

00:05 08.08.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 августа в разрезе СВО. Русские войска проводят операцию по окружению крупной площади Кременских лесов с засевшим на ней противником. Западные СМИ опасаются скорого начала штурма Херсона. Зеленский запросил мира.



Лесные баталии



