Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого

01:54 08.08.2025

Лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии выдвинули на премию Льва Толстого



06.08.2025



Международный общественный фонд "Российский фонд мира" выдвинул президента Киргизии Садыра Жапарова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, строительство многополярного мира, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами. Об этом говорится в письме председателя правления фонда, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в адрес жюри премии.



В обращении он отметил, что 31 марта 2025 года на первом саммите лидеров трех государств в Худжанде были подписаны исторические соглашения - договор о точке стыка границ Киргизии, Таджикистана и Узбекистана и Худжандская декларация о вечной дружбе, которые будут служить обеспечению целям стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.



"Международный общественный фонд "Российский фонд мира" предлагает отметить это важное историческое событие и номинировать на Международную премию мира им. Л. Н. Толстого президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за вклад в строительство многополярного мира и укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами", - указал в обращении Слуцкий.



