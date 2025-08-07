|Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
02:40 08.08.2025
Ученые обнаружили ошибку в авторитетном климатическом исследовании. Оказалось, что виноват Узбекистан
7 августа 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Авторитетный научный журнал Nature признал, что громкое исследование об экономических последствиях изменения климата оказалось ошибочным - из-за искаженных данных по Узбекистану.
Работа, опубликованная [17 апреля] 2024 г., показывала, что к 2050 году глобальный ВВП сократится на 19%, а к 2100 году - на 62% при сценарии с высокими выбросами. Эти оценки втрое превышали предыдущие прогнозы и стали одними из самых цитируемых в мире. По данным CarbonBrief, исследование заняло второе место по упоминаемости в СМИ за год, его активно использовали Всемирный банк, правительство США и другие международные структуры.
Однако новый анализ, изданный [06 августа 2025 г.] в комментарии к Nature, показал, что столь масштабные потери были результатом серьезной статистической ошибки - данные по Узбекистану кардинально исказили расчеты.
После исключения данных по Узбекистану прогнозы резко изменились - снижение ВВП в 2100 году сократилось с 62 до 23%, а к 2050 году - с 19 до 6%. Об этом сообщил Соломон Хсианг, директор Лаборатории глобальной политики Стэнфордского университета и один из авторов нового анализа.
Он отметил, что ошибка проявилась при поочередном исключении стран из базы данных: удаление любой другой страны почти не влияло на итоговую модель, однако Узбекистан изменил все. В частности, в исходной модели ВВП республики в 2000 году якобы упал почти на 90%, а в 2010 году вырос более чем на 90% в ряде регионов. Также наблюдались резкие колебания в другие годы. По данным Всемирного банка, в реальности рост ВВП страны за последние 40 лет варьировался в пределах от -0,2 до +7,7%.
По словам Хсианга, столь экстремальные скачки серьезно повлияли на расчеты модели, которая связывает рост экономики с изменениями климата. Он подчеркнул, что хотя неочевидно, как одна небольшая страна может оказать столь сильное влияние на глобальные результаты, именно поэтому данные должны проходить особенно тщательную проверку.
Авторы оригинального исследования из Потсдамского института изучения последствий изменения климата признали, что допустили ошибку. Они сообщили, что пересчитали результаты с использованием откорректированных данных и уточненной модели, получив близкие к первоначальным значения: в частности, прогноз потерь к 2050 году составил 17% вместо 19%.
Леони Венц, соавтор работы, заявила, что благодарна коллегам за внимание к проблеме и подчеркнула: это часть нормального научного процесса, при этом ключевые выводы исследования сохраняются.
Критики, в свою очередь, утверждают, что ради сохранения исходных результатов авторам пришлось изменить саму методологию, что, по их мнению, ставит под сомнение достоверность модели. Хсианг отметил, что наука не должна работать по принципу "подгонки параметров под нужный результат".
Редакция Nature сообщила о начале внутренней проверки по данному инциденту и пообещала принять соответствующие меры. Редактор журнала Карл Цимелис напомнил, что наука предполагает постоянную проверку - как до, так и после публикации исследований.
Подводя итоги, Хсианг отметил, что эта ситуация служит наглядным примером того, как научный подход позволяет находить и признавать ошибки. Он подчеркнул, что если кто-то сомневается в эффективности научного метода, то этот случай как раз и является его доказательством.