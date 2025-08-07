Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану

Ученые обнаружили ошибку в авторитетном климатическом исследовании. Оказалось, что виноват Узбекистан



7 августа 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Авторитетный научный журнал Nature признал, что громкое исследование об экономических последствиях изменения климата оказалось ошибочным - из-за искаженных данных по Узбекистану.



Работа, опубликованная [17 апреля] 2024 г., показывала, что к 2050 году глобальный ВВП сократится на 19%, а к 2100 году - на 62% при сценарии с высокими выбросами. Эти оценки втрое превышали предыдущие прогнозы и стали одними из самых цитируемых в мире. По данным CarbonBrief, исследование заняло второе место по упоминаемости в СМИ за год, его активно использовали Всемирный банк, правительство США и другие международные структуры.



Однако новый анализ, изданный [06 августа 2025 г.] в комментарии к Nature, показал, что столь масштабные потери были результатом серьезной статистической ошибки - данные по Узбекистану кардинально исказили расчеты.



