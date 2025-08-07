 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.08.2025
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
01:03  У кого суверенный интернет получится быстрее – у Киргизии или Великобритании? - Дмитрий Самойлов
00:44  ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Понедельник, 04.08.2025
22:58  У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
14:01  ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
13:33  "Последуют ли когда-нибудь извинения": 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
11:03  Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
10:32  Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
10:22  Президент Казахстана и Генсек ООН провели переговоры и посетили Региональный центр ООН в Алматы
00:05  "Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях, – Readovka
Воскресенье, 03.08.2025
23:19  ТАС: Трамп должен признать победу России, а не затягивать конфликт назло Путину
22:05  Правительство Узбекистана выдвинуло "жесткие условия" по проекту Sea Breeze на Чарваке
21:50  Известия: ОПЕК+ увеличит добычу нефти. Как это скажется на ценах
20:50  В США опубликована инструкция по выводу из строя спутников связи Starlink Илона Маска
14:00  В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"
02:40 08.08.2025

Ученые обнаружили ошибку в авторитетном климатическом исследовании. Оказалось, что виноват Узбекистан

7 августа 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Авторитетный научный журнал Nature признал, что громкое исследование об экономических последствиях изменения климата оказалось ошибочным - из-за искаженных данных по Узбекистану.

Работа, опубликованная [17 апреля] 2024 г., показывала, что к 2050 году глобальный ВВП сократится на 19%, а к 2100 году - на 62% при сценарии с высокими выбросами. Эти оценки втрое превышали предыдущие прогнозы и стали одними из самых цитируемых в мире. По данным CarbonBrief, исследование заняло второе место по упоминаемости в СМИ за год, его активно использовали Всемирный банк, правительство США и другие международные структуры.

Однако новый анализ, изданный [06 августа 2025 г.] в комментарии к Nature, показал, что столь масштабные потери были результатом серьезной статистической ошибки - данные по Узбекистану кардинально исказили расчеты.



После исключения данных по Узбекистану прогнозы резко изменились - снижение ВВП в 2100 году сократилось с 62 до 23%, а к 2050 году - с 19 до 6%. Об этом сообщил Соломон Хсианг, директор Лаборатории глобальной политики Стэнфордского университета и один из авторов нового анализа.

Он отметил, что ошибка проявилась при поочередном исключении стран из базы данных: удаление любой другой страны почти не влияло на итоговую модель, однако Узбекистан изменил все. В частности, в исходной модели ВВП республики в 2000 году якобы упал почти на 90%, а в 2010 году вырос более чем на 90% в ряде регионов. Также наблюдались резкие колебания в другие годы. По данным Всемирного банка, в реальности рост ВВП страны за последние 40 лет варьировался в пределах от -0,2 до +7,7%.

По словам Хсианга, столь экстремальные скачки серьезно повлияли на расчеты модели, которая связывает рост экономики с изменениями климата. Он подчеркнул, что хотя неочевидно, как одна небольшая страна может оказать столь сильное влияние на глобальные результаты, именно поэтому данные должны проходить особенно тщательную проверку.

Авторы оригинального исследования из Потсдамского института изучения последствий изменения климата признали, что допустили ошибку. Они сообщили, что пересчитали результаты с использованием откорректированных данных и уточненной модели, получив близкие к первоначальным значения: в частности, прогноз потерь к 2050 году составил 17% вместо 19%.

Леони Венц, соавтор работы, заявила, что благодарна коллегам за внимание к проблеме и подчеркнула: это часть нормального научного процесса, при этом ключевые выводы исследования сохраняются.

Критики, в свою очередь, утверждают, что ради сохранения исходных результатов авторам пришлось изменить саму методологию, что, по их мнению, ставит под сомнение достоверность модели. Хсианг отметил, что наука не должна работать по принципу "подгонки параметров под нужный результат".

Редакция Nature сообщила о начале внутренней проверки по данному инциденту и пообещала принять соответствующие меры. Редактор журнала Карл Цимелис напомнил, что наука предполагает постоянную проверку - как до, так и после публикации исследований.

Подводя итоги, Хсианг отметил, что эта ситуация служит наглядным примером того, как научный подход позволяет находить и признавать ошибки. Он подчеркнул, что если кто-то сомневается в эффективности научного метода, то этот случай как раз и является его доказательством.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754610000


