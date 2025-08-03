Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"

13:00 08.08.2025

Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"

Эксперт Юшков: отказ Индии от нефти из РФ поднимет цены до $120-150 за баррель



Светлана Медведева

Обозреватель АЭИ "Прайм"



МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ, Светлана Медведева. Недавно введенные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на товары из Индии, должны, как надеются в Белом Доме, побудить Нью-Дели отказаться от российской нефти. Но, возможно, это как раз тот случай, когда выгода перевесит риски, и власти Индии предпочтут другой сценарий.



Попытка давления



В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". А в эту среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.



При этом Белый дом оставил лазейку - в подписанном американским лидером документе сказано, что указ может быть изменен, если Индия или Россия сделают значительные шаги для разрешения конфликта на Украине и в достаточной степени будут соответствовать позиции Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности.



Мотивы Трампа понятны: он надеется, что введение пошлин на импорт индийских товаров в США приведет к тому, что страна прекратит закупки российской нефти, и это поможет принудить Россию к уступкам по украинскому вопросу, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.



Кроме того, у США есть прямые экономические интересы: будучи одним из крупнейших экспортеров сланцевой нефти и сжиженного природного газа (СПГ), Америка стремится расширить свое присутствие на индийском рынке, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.



"Трамп, известный своим прагматичным и жестким стилем ведения переговоров, может использовать комбинацию угроз - от введения пошлин до ограничений в высокотехнологичных секторах, включая поставки вооружений и доступ к критически важным технологиям, чтобы заставить Индию пересмотреть свои энергетические приоритеты", - рассуждает Денисенкова.



Между тем, в министерстве иностранных дел (МИД) Индии назвали пошлины Дональда Трампа несправедливыми и пообещали, что страна введет ответные меры. А значит, торговой войне быть, и в ближайшее время мы сможем снова наблюдать игру на повышение. В МИД подчеркнули, что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется для обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей страны.



Любопытно, что еще несколько лет назад США сами поощряли покупку Индией российской нефти для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков. Но сейчас геополитика взяла верх.



Просчитался, но где?



Но Трамп не учел главного: российская нефть - лакомый кусок для Индии. Поэтому с высокой вероятностью страна не откажется от импорта.



Как объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, на российскую нефть приходится около 40% импорта для Индии.



"Они покупают нашу нефть, затем на прибрежных нефтеперерабатывающих заводах перерабатывают и продают часть полученных нефтепродуктов на экспорт. Эта бизнес-модель у них была и до 2022 года, просто раньше они покупали ближневосточную нефть из Ирака, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь эти три страны подвинулись с первых мест, и мы стали крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Поэтому отказываться от нас как от крупнейшего поставщика крайне невыгодно. Сейчас это лучшее предложение на рынке. Они берут нашу нефть с определенной скидкой, примерно за 58-60 долларов за баррель", - говорит Юшков.



Но если предположить, что Нью-Дели на свой страх и риск все же откажется от российской нефти, то Индию ждут большие экономические потери.



"Страна недополучит десятки миллиардов долларов в год, будет топливная инфляция, что повлияет на политическую ситуацию в стране. Правительство будет не популярно и так далее. Зачем им на это соглашаться", - говорит Митрахович.



Кроме того, полностью заменить российское сырье будет крайне сложно: инфраструктура, технологии и экономическая модель индийских НПЗ ориентированы на российскую нефть. Отказ от нее, особенно если он будет навязан извне, потребует колоссальных затрат, перенастройки производств и приведет к росту цен, что вызовет социальное недовольство, считает Денисенкова.



Нефть снова будет выше 100



Прекращение импорта российского черного золота Индией также существенно повлияет на цены на нефть.



"Допустим, отказываются они от российской нефти. Мы такие большие объемы (в среднем по 1,8 миллиона баррелей в сутки) пристроить как минимум сразу не сможем. А значит, нам придется как минимум на какое-то время сократить добычу, потому что нам просто некуда будет девать эту нефть. И это приведет к возникновению дефицита на глобальном рынке вообще. А значит, цены на нефть поднимутся и будут выше 100 долларов за баррель", - рассуждает Юшков.



Эксперт привел в пример ситуацию, развернувшуюся в 2022 году. Тогда, во время перехода с европейского и американского рынка на азиатский, Россия на некоторое время, примерно на четыре недели, сокращала добычу на один миллион баррелей в сутки. И это в итоге привело к тому, что цены на нефть выросли до 120 долларов за баррель. Таким образом, сейчас в случае отказа Индии от российской нефти весь остальной мир снова получит цену 120 или даже 150 долларов за баррель, что никому не выгодно.



Кроме того, нет никаких гарантий, что в случае отказа от российской нефти тарифы для Индии будут снижены, ведь действия Трампа совершенно непредсказуемы.



США под ударом



Но и США точно так же пострадают, если Индия откажется от российской нефти и на мировом рынке возникнет дефицит.



"Высокая цена на нефть, значит, дорогое топливо внутри США, инфляция. Инфляция гасится высокой ставкой и опять рецессия экономики. То есть, Индия и Китай и все остальные в общем-то понимают, что любой сценарий в данном случае негативен для США. Поэтому в данном случае воспринимают угрозы как блеф", - указал Игорь Юшков.



Итак, вероятнее всего, Индия будет игнорировать угрозы США и дальше закупать российскую нефть, считает он. Тем не менее эксперт не исключил, что страна может воспользоваться ситуацией и попросить у России дополнительную скидку. По его мнению, Нью-Дели будет исходить из собственных национальных интересов и попытается максимально вывернуть эту историю в свою пользу.



Возможен и другой вариант развития событий. По мнению Станислава Митраховича, Индия может заявить Дональду Трампу, что в будущем будет закупать больше американских товаров, часть индийских НПЗ откажутся от российской нефти, другие будут ее покупать, а третьи - брать через посредников.



"В итоге Трамп сочтет это за свою крупную, блестящую, замечательную, как он обычно выражается, победу, но в реальности закупки российской нефти Индия не прекратит. И Трамп может переключиться тогда на какую-нибудь другую тему - Израиль, Газу, Камбоджу, какие-то американские политические дела. Вот я думаю, такой сценарий очень вероятен", - считает эксперт.



Индия является ключевым торговым партнером России. Ее заинтересованность в российской нефти обусловлена выгодными условиями: низкая цена, стабильные поставки и значительные объемы. Отказ от российского черного золота создал бы для нее очень серьезные трудности. Поэтому попытки Дональда Трампа вынудить Индию прекратить импорт российской нефти, скорее всего, не увенчаются успехом. Напротив, Индия может использовать эту ситуацию для получения дополнительных преференций от России и еще больше укрепить сотрудничество с нашей страной.