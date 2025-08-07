 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 08.08.2025
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
01:03  У кого суверенный интернет получится быстрее – у Киргизии или Великобритании? - Дмитрий Самойлов
00:44  ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Понедельник, 04.08.2025
22:58  У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
14:01  ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
13:33  "Последуют ли когда-нибудь извинения": 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
11:03  Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
10:32  Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
10:22  Президент Казахстана и Генсек ООН провели переговоры и посетили Региональный центр ООН в Алматы
Архив
    Узбекистан 
S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:04 08.08.2025

Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала; прогноз - "Стабильный"
07-Aug-2025

В первой половине 2025 г. правительство Республики Узбекистан произвело вливание 150 млрд сумов в капитал АКБ "Туронбанк".
Банк сотрудничает с консультантами над оптимизацией своей стратегии и повышением прибыльности, чтобы стать более привлекательным для приватизации.
В связи с этим мы подтвердили кредитные рейтинги эмитента АКБ "Туронбанк" (Туронбанк) на уровне "В/В".
"Стабильный" прогноз по рейтингу Туронбанка отражает наше мнение о том, что в ближайшие 12 месяцев банк сохранит свои показатели капитала на уровне, выше минимального нормативного уровня.

ФРАНКФУРТ (S&P Global Ratings), 21 июля 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочной кредитные рейтинги эмитента АКБ "Туронбанк" (Туронбанк) на уровне "B/B". Прогноз по рейтингам остается "Стабильным".

Правительство Узбекистана с задержкой оказало поддержку банку в форме предоставления капитала. В марте 2025 г. правительство предоставило банку 150 млрд сумов (около 12 млн долл. США) в форме капитала 1-го уровня. Эта поддержка была оказана со значительной задержкой относительно первоначальных ожиданий. В результате в течение 2024 г. норматив достаточности капитала Туронбанка поддерживался лишь в пределах 1% выше нормативного минимума 13%. 1 июня 2025 г. этот показатель улучшился примерно до 14,7%. В 2025–2026 гг. банк планирует выпустить привилегированные акции на сумму 15 млрд сумов и в дальнейшем конвертировать их в обыкновенные. Банк также планирует привлечь дополнительный капитал за счет продажи активов и выпуска субординированного долга.

Мы ожидаем, что в ближайшие 12–18 месяцев Туронбанк поддержит коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital - RAC), на уровне 5,3–5,5%. Умеренные запланированные темпы роста кредитования на уровне около 10% будут поддерживать коэффициент RAC, который в конце 2024 г. составлял 5,1%. По нашим прогнозам, банк может повысить рентабельность собственного капитала примерно до 5%, а рентабельность активов - примерно до 0,5% в ближайшие два года с 3,1% и 0,3% в 2024 г. соответственно, если он реализует свои инициативы по сокращению доли государственного кредитования, увеличению доли кредитования потребителей и малых и средних предприятий (МСП) с более высокой маржой по сравнению с корпоративным кредитованием и оптимизации расходов. Тем не менее мы ожидаем, что показатели рентабельности банка останется ниже, чем у большинства сопоставимых рейтингуемых узбекистанских и международных банков.

Стратегия развития банка на 2025–2027 гг. предусматривает дальнейшее повышение рентабельности, чтобы сделать его более привлекательным для приватизации. Туронбанк намерен увеличить долю кредитов малому и среднему бизнесу и кредитов розничных кредитов, преимущественно в направлении автокредитования и ипотечного кредитования, до 60% кредитного портфеля к концу 2027 г. (с 51% по состоянию на 31 марта 2025 г.), чтобы стать более коммерчески ориентированным. В 2025–2026 гг. банку предстоит пройти проверку качества активов, проводимую компанией KPMG, и комплексную проверку со стороны Международной финансовой корпорации. Также банк намерен увеличить число независимых членов совета директоров до пяти из девяти, включая председателя. Однако, учитывая тот факт, что в 2023 г. был приватизирован только АКИБ "Ипотека-банк" и в ходе приватизации других государственных банков наблюдаются значительные задержки, сроки приватизации Туронбанка остаются неопределенными.

Мы отражаем вероятность получения текущей государственной поддержки в оценке характеристик собственной кредитоспособности банка. Мы ожидаем, что правительство предоставит банку капитал в случае необходимости, чтобы он поддерживал нормативные требования к достаточности капитала. Мы также ожидаем, что правительство продолжит предоставлять банку финансирование для кредитования государственных проектов. По состоянию на конец 2024 г. около четверти финансирования банка было предоставлено различными государственными организациями.

Мы относим банк к организациям, связанным с государством, и отмечаем умеренную вероятность предоставления ему государственной поддержки. Это отражает тесную связь банка с правительством, которому в настоящее время принадлежит около 99% капитала Туронбанка. Мы считаем, что его роль для правительства ограничена, учитывая небольшую долю рынка банка и сравнительно небольшой объем реализованных государственных проектов. Учитывая, что оценка характеристик собственной кредитоспособности (SACP) банка на уровне "b" уже приближается к уровню долгосрочного кредитного рейтинга Республики Узбекистан по обязательствам в национальной валюте, мы не включаем в долгосрочный кредитный рейтинг банка дополнительные ступени за счет возможной поддержки со стороны государства.

"Стабильный" прогноз отражает наше мнение о том, что правительство продолжит оказывать поддержку Туронбанку в форме финансирования и вливаний капитала в случае необходимости, чтобы банк мог соблюдать требования к капиталу в ближайшие 12 месяцев. Мы ожидаем, что качество активов Туронбанка останется близким к среднему по банковскому сектору в ближайшие 12 месяцев.

Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении Туронбанка в случае:

существенного снижения качества активов банка и значительно более высокой доли проблемных кредитов, чем в среднем у сопоставимых банков;
если непредвиденный отток средств от международных финансовых институтов или вкладчиков приведет к существенному ослаблению запасов ликвидности Туронбанка.

Мы считаем позитивное рейтинговое действие в ближайшие 12 месяцев маловероятным, поскольку ожидаем, что финансовые показатели Туронбанка останутся слабее, чем у сопоставимых узбекистанских и международных банков.

Источник - S&P Global Ratings
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754647440


