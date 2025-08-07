S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала

Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала; прогноз - "Стабильный"

В первой половине 2025 г. правительство Республики Узбекистан произвело вливание 150 млрд сумов в капитал АКБ "Туронбанк".

Банк сотрудничает с консультантами над оптимизацией своей стратегии и повышением прибыльности, чтобы стать более привлекательным для приватизации.

В связи с этим мы подтвердили кредитные рейтинги эмитента АКБ "Туронбанк" (Туронбанк) на уровне "В/В".

"Стабильный" прогноз по рейтингу Туронбанка отражает наше мнение о том, что в ближайшие 12 месяцев банк сохранит свои показатели капитала на уровне, выше минимального нормативного уровня.



ФРАНКФУРТ (S&P Global Ratings), 21 июля 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочной кредитные рейтинги эмитента АКБ "Туронбанк" (Туронбанк) на уровне "B/B". Прогноз по рейтингам остается "Стабильным".



Правительство Узбекистана с задержкой оказало поддержку банку в форме предоставления капитала. В марте 2025 г. правительство предоставило банку 150 млрд сумов (около 12 млн долл. США) в форме капитала 1-го уровня. Эта поддержка была оказана со значительной задержкой относительно первоначальных ожиданий. В результате в течение 2024 г. норматив достаточности капитала Туронбанка поддерживался лишь в пределах 1% выше нормативного минимума 13%. 1 июня 2025 г. этот показатель улучшился примерно до 14,7%. В 2025–2026 гг. банк планирует выпустить привилегированные акции на сумму 15 млрд сумов и в дальнейшем конвертировать их в обыкновенные. Банк также планирует привлечь дополнительный капитал за счет продажи активов и выпуска субординированного долга.



Мы ожидаем, что в ближайшие 12–18 месяцев Туронбанк поддержит коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital - RAC), на уровне 5,3–5,5%. Умеренные запланированные темпы роста кредитования на уровне около 10% будут поддерживать коэффициент RAC, который в конце 2024 г. составлял 5,1%. По нашим прогнозам, банк может повысить рентабельность собственного капитала примерно до 5%, а рентабельность активов - примерно до 0,5% в ближайшие два года с 3,1% и 0,3% в 2024 г. соответственно, если он реализует свои инициативы по сокращению доли государственного кредитования, увеличению доли кредитования потребителей и малых и средних предприятий (МСП) с более высокой маржой по сравнению с корпоративным кредитованием и оптимизации расходов. Тем не менее мы ожидаем, что показатели рентабельности банка останется ниже, чем у большинства сопоставимых рейтингуемых узбекистанских и международных банков.



Стратегия развития банка на 2025–2027 гг. предусматривает дальнейшее повышение рентабельности, чтобы сделать его более привлекательным для приватизации. Туронбанк намерен увеличить долю кредитов малому и среднему бизнесу и кредитов розничных кредитов, преимущественно в направлении автокредитования и ипотечного кредитования, до 60% кредитного портфеля к концу 2027 г. (с 51% по состоянию на 31 марта 2025 г.), чтобы стать более коммерчески ориентированным. В 2025–2026 гг. банку предстоит пройти проверку качества активов, проводимую компанией KPMG, и комплексную проверку со стороны Международной финансовой корпорации. Также банк намерен увеличить число независимых членов совета директоров до пяти из девяти, включая председателя. Однако, учитывая тот факт, что в 2023 г. был приватизирован только АКИБ "Ипотека-банк" и в ходе приватизации других государственных банков наблюдаются значительные задержки, сроки приватизации Туронбанка остаются неопределенными.



Мы отражаем вероятность получения текущей государственной поддержки в оценке характеристик собственной кредитоспособности банка. Мы ожидаем, что правительство предоставит банку капитал в случае необходимости, чтобы он поддерживал нормативные требования к достаточности капитала. Мы также ожидаем, что правительство продолжит предоставлять банку финансирование для кредитования государственных проектов. По состоянию на конец 2024 г. около четверти финансирования банка было предоставлено различными государственными организациями.



Мы относим банк к организациям, связанным с государством, и отмечаем умеренную вероятность предоставления ему государственной поддержки. Это отражает тесную связь банка с правительством, которому в настоящее время принадлежит около 99% капитала Туронбанка. Мы считаем, что его роль для правительства ограничена, учитывая небольшую долю рынка банка и сравнительно небольшой объем реализованных государственных проектов. Учитывая, что оценка характеристик собственной кредитоспособности (SACP) банка на уровне "b" уже приближается к уровню долгосрочного кредитного рейтинга Республики Узбекистан по обязательствам в национальной валюте, мы не включаем в долгосрочный кредитный рейтинг банка дополнительные ступени за счет возможной поддержки со стороны государства.



"Стабильный" прогноз отражает наше мнение о том, что правительство продолжит оказывать поддержку Туронбанку в форме финансирования и вливаний капитала в случае необходимости, чтобы банк мог соблюдать требования к капиталу в ближайшие 12 месяцев. Мы ожидаем, что качество активов Туронбанка останется близким к среднему по банковскому сектору в ближайшие 12 месяцев.



Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении Туронбанка в случае:



существенного снижения качества активов банка и значительно более высокой доли проблемных кредитов, чем в среднем у сопоставимых банков;

если непредвиденный отток средств от международных финансовых институтов или вкладчиков приведет к существенному ослаблению запасов ликвидности Туронбанка.



Мы считаем позитивное рейтинговое действие в ближайшие 12 месяцев маловероятным, поскольку ожидаем, что финансовые показатели Туронбанка останутся слабее, чем у сопоставимых узбекистанских и международных банков.