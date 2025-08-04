Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа

13:10 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.



"В ходе телефонного разговора с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым президент РФ Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - сказано в заявлении.



Мирзиеев в свою очередь выразил поддержку усилиям по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.



В разговоре с Токаевым Путин также сообщил собеседнику о ходе диалога с Вашингтоном.



Президент Казахстана выразил признательность за информацию и приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.



Кроме того, главы государств затронули актуальные вопросы двусторонних повесток.



Путин накануне в Кремле принял спецпосланника США Уиткоффа. После этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече президентов России и США в ближайшие дни.