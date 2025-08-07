 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 08.08.2025
Архив
    Кыргызстан   | 
НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
16:15 08.08.2025

В Киргизии приняли новый закон о СМИ
Властям республики не удалось достичь компромисса с журналистским сообществом

Наталья Приходко
07.08.2025

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новый закон "О средствах массовой информации", который обещает модернизацию и защиту от цензуры, но одновременно наделяет власти полномочиями отказывать в регистрации новым медиа. Закон, вступивший в силу 7 августа, заявлен как шаг в цифровую эпоху, однако у журналистов и правозащитников он вызывает опасения в плане соблюдения свободы слова.

Киргизия, ранее известная свободной прессой, присоединяется к тренду ужесточения медиазаконодательства в Центральной Азии. Инициатива президента Садыра Жапарова по пересмотру закона о СМИ, начавшаяся с законопроекта в конце 2022 года, прошла долгий путь. Представленный главой государства законопроект вызвал резкую критику правозащитников и медиасообщества за ограничение свободы слова и усиление давления на журналистов. Жапаров после общения с журналистами отозвал документ и отправил его на доработку. Была создана рабочая группа из журналистов и юристов, которая работала два года и представила шесть вариантов документа. Именно шестая редакция законопроекта была названа компромиссной.

Законопроект о СМИ, который предусматривал добровольную регистрацию, прозрачные механизмы взаимодействия с регулятором, защиту источников информации и прямой запрет на цензуру, был направлен в парламент. Депутаты первоначально приняли этот вариант в первом чтении. Однако уже в середине июня судьба документа приняла неожиданный поворот: спорные положения, ранее отклоненные, были возвращены в текст законопроекта. В итоге сразу в двух чтениях накануне парламентских каникул 25 июня был принят закон, который фактически свел на нет двухлетние усилия, направленные на создание сбалансированного документа, учитывающего интересы как государства, так и журналистского сообщества. Финальная версия документа, казавшаяся сбалансированной, была отвергнута в пользу более репрессивной. Новый закон наделяет уполномоченный государственный орган правом решать, какие СМИ могут функционировать, что вызывает серьезные опасения относительно свободы слова.

Согласно новой редакции подписанного закона "О средствах массовой информации", обязательной регистрации подлежат не только традиционные СМИ, но и интернет-платформы, включая сайты и блоги.

Незарегистрированные ресурсы не смогут распространять информацию и будут под угрозой уголовного преследования. Журналисты и эксперты предупреждают, что закон создает почву для произвольных отказов в регистрации и административного давления, хотя в документе закреплено, что деятельность СМИ может быть приостановлена или прекращена только по решению суда или самого учредителя. Это положение, говорят эксперты, направлено на защиту от произвольных ограничений, однако параллельно расширены основания для выдачи предупреждений, в том числе за публикации, содержащие признаки призывов к насильственному захвату власти. При повторении нарушений в течение года возможна административная ответственность.

Законом также предусмотрены конкретные сроки для ответа госорганов на журналистские запросы – три рабочих дня, либо до 14 дней при необходимости дополнительной обработки информации. В случае отказа от предоставления сведений СМИ должны получить письменное обоснование.

Кроме того, в документе формализованы понятия "сетевое издание", "редакционная политика", "общественный интерес", что, по мнению разработчиков, приблизит регулирование к современным международным стандартам.

Закон прямо запрещает цензуру и любое вмешательство должностных лиц или учредителей в редакционную политику, а также гарантирует право журналистов не раскрывать источник информации, за исключением случаев, когда этого требует суд в рамках расследуемого дела.

Закон также ограничивает участие иностранцев: иностранные граждане и юрлица, а также компании с иностранным участием не могут владеть более 35% долей или акций в учредителях СМИ. Это правило распространяется как на телевидение и радио, так и на печатные и сетевые издания.

Эксперты сходятся во мнении, что в этом пункте учтены пожелания главы государства, который возмущался тем, что киргизские СМИ финансируются из-за рубежа и по указу своих работодателей "критикуют власть и распространяют ложную информацию, ищут негатив, подрывают репутацию других".

На фоне принятия спорного закона о СМИ международные организации и эксперты выражают обеспокоенность состоянием свободы журналистики в Киргизии, которая всегда считалась наиболее открытой в Центральной Азии. Однако за последние годы страна значительно утратила свои позиции в международных рейтингах. По данным международных институтов, в Всемирном индексе свободы прессы за 2024 год Киргизия занимает 122-е место из 180, опустившись на десятки позиций по сравнению с предыдущими годами. Согласно отчетам международных организаций, ситуация со свободой слова в стране оценивается как "частично свободная", с высокой степенью политического давления на СМИ, повсеместной самоцензурой и реальным риском уголовного преследования за публикации, критикующие власть.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754658900


