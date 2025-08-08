Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов

20:01 08.08.2025 Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки?

Атомная бомба для Японии в планах США – оружие устрашения Советского Союза



08.08.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Все знают, что 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на японские города – сначала на Хиросиму, затем на Нагасаки. В учебниках по истории пишут: это было первое применение ядерного оружия против человечества. Кстати, это было не только первое, но и единственное применение ядерного оружия. В течение последующих восьмидесяти лет человечество много раз было на грани ядерной катастрофы, но каждый раз ее удавалось предотвращать. Особо часто в этой связи вспоминают так называемый Карибский кризис в октябре 1962 года. Тогда возникла реальная опасность ядерной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. После этого человечество еще более двадцати раз оказывалось на грани ядерного апокалипсиса. Речь идет о ситуациях, когда осознанно могла быть нажата "ядерная кнопка".



Уже не приходится говорить о разного рода инцидентах с ядерным оружием. Например, когда самолеты "случайно" теряли ядерные бомбы, а они "случайно" не взрывались. Эксперты подсчитали, что таких "случайностей" с ядерным оружием только за период с 1965 по 1977 год было 381.



Ядерное оружие отличается от предыдущих орудий уничтожения. Все ранее существовавшие виды оружия предназначались преимущественно для того, чтобы уничтожать врага на поле боя. Ядерное оружие не будет щадить никого – ни военных, ни гражданских. И вторых может быть намного больше. Между прочим, в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, по разным оценкам, погибло от 150 000 до 250 000 человек. Военных среди них было всего около 10 тысяч.



Во многих странах мира 6 августа 2025 года вспомнили о трагедии Хиросимы. В Японии прошли мероприятия, посвященные трагической дате. На них выступали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи. Многие обратили внимание на то, что они не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму.



На мероприятии в Хиросиме в Парке мира, находящемся в самом эпицентре ядерного взрыва, был зачитан текст послания Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Послание зачитал высокий представитель по вопросам разоружения ООН Идзуми Накамицу. В послании говорится об угрозе ядерного оружия и содержится призыв извлечь уроки из истории бомбардировки 80-летней давности. Но при этом не упоминается страна, осуществившая бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.



А что думает по поводу трагического юбилея Америка? Незадолго до даты этого "черного" юбилея Трамп высказался по вопросу Хиросимы и Нагасаки. Отвечая на вопросы журналистов во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите в Гааге 25 июня, американский президент хвастливо заявил, что только прямое военное вмешательство США в конфликт между Ираном и Израилем позволило прекратить "двенадцатидневную" войну: "Этот удар положил конец войне". И далее продолжил: "Я не хочу приводить в пример Хиросиму. Я не хочу приводить в пример Нагасаки. Но, по сути, это было то же самое. Это положило конец той войне". В том же Иране это заявление Трампа было воспринято как намек израильскому премьер-министру Нетаньяху, что тот может установить мир на Ближнем Востоке с помощью атомного оружия (у еврейского государства на сегодняшний день, по самым консервативным оценкам, 90 ядерных зарядов).



Указанное "откровение" 47-го президента США вызвало законное возмущение и среди японцев. Особенно жителей Хиросимы и Нагасаки. 26 июня жители Хиросимы приняли резолюцию, в которой говорится: "Как жители города Хиросимы, подвергшегося атомной бомбардировке, мы никогда не должны игнорировать или терпеть заявления, оправдывающие сброс атомных бомб, или ситуации, угрожающие гражданским свободам".



Трамп вообще никогда не обращал внимания на дату 6 августа. Не обратил он на нее внимания и в этом юбилейном году. Пожалуй, единственным американским президентом, который хоть как-то проявил интерес к событиям под названием "Хиросима" и "Нагасаки", был Барак Обама. В 2016 году в памятный день он посетил Хиросиму. Но Обама умудрился обойтись без извинения от имени Америки. А японские власти проявили "политкорректность" и не потребовали извинений от американского президента. Тогда это вызвало возмущение среди хибакуся (так называют выживших после атомной атаки).



Официальная позиция Вашингтона по вопросу Хиросимы мало меняется. Некоторые американские политики и журналисты выступили по случаю трагического юбилея не только с оправданиями ядерных бомбежек Хиросимы и Нагасаки, но даже хвастливо заявили, что эти бомбежки спасли жизни сотням тысяч людей. В частности, американская газета New York Post 4 августа опубликовала материал под заголовком "80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное количество жизней", в котором ядерные бомбардировки были названы не убийством, а спасательной операцией. В статье утверждается, что атомный удар якобы спас не только сотни тысяч американцев, но и "миллионы японцев, которые могли погибнуть в боях".



Мы имеем дело с грубым искажением истории Второй мировой войны. Откручивать историю Хиросимы надо, по крайней мере, к декабрю 1941 года. 7 декабря 1941 года Япония совершила вероломное нападение на американскую военную базу в Перл-Харборе (в районе Гавайских островов). Это послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну. Есть разные версии относительно того, почему Япония пошла на такой дерзкий и опасный шаг. История очень запутанная. Но большинство экспертов полагают, что Япония руководствовалась не собственными интересами, ее подтолкнули к вероломному нападению на американскую военную базу с тем, чтобы затянуть США в мировую войну (тогдашний президент США Франклин Рузвельт всячески противился тому, чтобы Америка была непосредственным участником войны, но его переиграли закулисные силы).



Хотя во Второй мировой войне Япония была союзницей Германии, но в состоянии войны с Советским Союзом не находилась. Было много попыток столкнуть эти две страны лбами. Но все они оказались неудачными. На эту тему написано немало книг и сняты фильмы (особо известный "Кто вы, доктор Зорге?", кинолента 1961 года французского режиссера Ива Сиампи).



В начале 1945 года Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин встречаются на Ялтинской конференции. В том числе обсуждают план завершения войны. Они договариваются, что через два-три месяца после капитуляции Германии Советский Союз объявит войну Японии. И совместными усилиями СССР и США (при возможном участии Великобритании и других стран антифашистского блока) милитаристская Япония в кратчайшие сроки будет повержена.



Однако на пути реализации этого плана возникли препятствия. Прежде всего по причине смерти американского президента, которая произошла 12 апреля 1945 года. Впрочем, смерть не по естественным причинам. Это было тщательно закамуфлированное убийство, о чем я писал в статье "Список убитых американских президентов: в него забыли внести 32-го президента". На место Рузвельта заступил вице-президент Гарри Трумэн. Человек совершенно других политических взглядов. Трумэн не воспринимал СССР как настоящего союзника Америки. Скорее для Трумэна Советский Союз был конкурентом или даже врагом.



В частности, Трумэн не был уверен, что для Америки будет выгодно, если Советский Союз выполнит данное Рузвельту обещание вступить в войну с Японией и совместно с США добиться ее капитуляции. Капитуляция Германии датируется 8 мая 1945 года. Если буквально трактовать ялтинские договоренности, то Советский Союз должен был вступить в войну после этой капитуляции не раньше 8 августа и не позднее 8 сентября.



После завершения войны в Европе Америка свои военные силы перебросила на войну против Японии. Удары по стране Восходящего солнца американцы наносили с моря и с воздуха (сухопутные силы не были задействованы). Особенно активно действовала авиация, которая занималась ковровыми бомбардировками японских городов. С мая по начало августа, согласно разным оценкам, в результате таких бомбардировок было убито от 500 до 900 тысяч японцев. Т. е. в среднем за месяц уничтожалось 200-300 тысяч человек. За полмесяца или за месяц можно было с помощью ковровых бомбардировок убить столько людей, сколько было убито двумя атомными бомбами в Хиросиме и Нагасаки. Людские потери американцев при этом были ничтожны.



Многие американские генералы говорили, что до конца 1945 года Япония будет повержена даже без привлечения сухопутных сил США. Но вот в середине июля 1945 года американцы испытывают первую атомную бомбу в штате Нью-Мексико. "А не попробовать ли ускорить окончание войны с Японией с помощью атомной бомбы?" – подумал Трумэн. Новый американский президент явно спешил с тем, чтобы закруглить войну с Японией. Почему спешил? – Потому что в ближайшее время ожидал вступления в войну с Японией Советского Союза. А Трумэн этого не хотел. Ведь в этом случае лавры победителя Америке придется делить с Советским Союзом. Москва на равных с Вашингтоном будет определять послевоенный порядок на Дальнем Востоке и в Восточной Азии.



Японский император и японские самураи не меньше Трумэна боялись вступления СССР в войну против страны Восходящего солнца. Они прекрасно знали о том обещании, которое Сталин дал Рузвельту в Ялте. И опасались, что, даже несмотря на смерть Рузвельта, Сталин обещание может выполнить.



Никакой военной значимости атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, не имели. Наши историки совершенно справедливо говорят, что эти бомбы в первую очередь были адресованы Советскому Союзу как оружие устрашения. Мол, такие же бомбы Америка может сбросить и на советские города, если Москва будет требовать исполнения того плана послевоенного мирового порядка, который был согласован Сталиным и Рузвельтом на Ялтинской конференции.



Говорят, что холодная война Запада против СССР началась с речи Уинстона Черчилля в американском городе Фултоне в марте 1946 года. А мне кажется, что она началась именно 6 августа 1945 года с атомной бомбардировки Хиросимы. Вдохновленный Хиросимой и Нагасаки, Гарри Трумэн дал команду своим генералам разработать план ядерной бомбардировки городов Советского Союза. К концу 1945 года такой план появился, он получил название "Тоталити". За ним в 1946-1948 гг. последовали планы под названиями "Пинчер", "Бройлер", "Бушвэкер" (Bushwhacker); "Кранкшафт" (Crankshaft); "Хафмун" (Halfmoon); "Флитвуд" (Fleetwood); "Когвилл" (Kogville); "Оффтэк" (Offtack); "Чариотир" (Charioteer). В 1949 году появляются планы "Троян" и "Дропшот".



На этом американцы вынуждены были остановиться, поскольку 29 августа 1949 года Советский Союз на семипалатинском полигоне испытал свою первую атомную бомбу. Ядерная монополия США закончилась. Но время с момента испытания первой американской атомной бомбы 16 июля 1945 года по 29 августа 1949 года для Советского Союза было действительно очень непростым.



Итак, атомная бомба для Японии в планах Гарри Трумэна – оружие устрашения Советского Союза. Между испытанием атомной бомбы в Нью-Мексико и бомбардировкой Хиросимы прошло ровно три недели. Чем обусловлена такая спешка Трумэна? Тем, что он хотел атомной бомбой не только напугать Сталина, но также не допустить вступления Советского Союза в войну с Японией. Тянуть было нельзя, поскольку со дня на день Москва должна была объявить войну. Трумэн полагал также, что ужас Хиросимы заставит Токио немедленно объявить о капитуляции. Он ее ждал уже 7 августа.



Но тут Трумэн просчитался дважды. Ожидаемой капитуляции Японии 7 августа не последовало. А потому пришлось добавить еще одну атомную бомбу, которая была сброшена на Нагасаки 9 августа. И даже после этого Трумэну пришлось ждать еще более трех недель, когда Токио наконец подписал акт о капитуляции. Ошибся американский президент и в том, что бомба Хиросимы предотвратит вступление Советского Союза в войну против страны Восходящего солнца. Вопреки ожиданиям Трумэна Москва объявила Токио войну аккурат в тот день, когда американцы сбросили вторую бомбу на Нагасаки, т. е. 9 августа.



Для справки отмечу, что в результате достаточно краткосрочной войны СССР, выполнив условия соглашений Ялтинской конференции 1945 года, официально вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904-1905 годов по итогам Портсмутского мира (южный Сахалин и временно Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее уступленную Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил. Источник - Фонд стратегической культуры

