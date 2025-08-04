 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
01:03  У кого суверенный интернет получится быстрее – у Киргизии или Великобритании? - Дмитрий Самойлов
00:44  ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Понедельник, 04.08.2025
22:58  У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
14:01  ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
13:33  "Последуют ли когда-нибудь извинения": 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
11:03  Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
21:01 08.08.2025

Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?

Сразу шесть телефонных разговоров Владимира Путина с лидерами Индии, Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ЮАР - совсем нетипично. В этом жесте, как считают эксперты, скрывается важная политическая цель, и связаны они не только с результатами переговоров с Стивом Уиткоффом и вероятной встречей с Трампом.

Последние дни в СМИ активно обсуждаются слухи и фейковая информация о том, на чем сошлись Путин и Уиткофф, а также "инсайды" о встрече президента России с Трампом. О том, что происходит на самом деле, стратегические партнеры РФ должны быть осведомлены напрямую. "Для ближайших союзников РФ важно получить информацию "из первых рук", чтобы не основывать свои отношения с Россией на недостоверных источниках, слухах и вымыслах, которые потом опровергаются много раз", - объяснил Readovka политолог Дмитрий Солонников.

Путин чередой международных звонков также скоординировал совместные действия лидеров дружественных государств в связи с усилением экономического давления США. "Путин говорил с коллегами о совместных мерах, которые стороны могут предпринять в случае, если Трамп продолжит пошлинную политику в отношении российских партнеров за то, что они покупают российскую нефть, газ и другие товары", - рассказал Readovka политолог Иван Мезюхо.

Активизация Путина на международной арене - это сигнал, что мир стоит на пороге серьезных событий. О том, какими они окажутся, мы узнаем совсем скоро.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754676060


