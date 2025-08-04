Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?

21:01 08.08.2025

Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?



Сразу шесть телефонных разговоров Владимира Путина с лидерами Индии, Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ЮАР - совсем нетипично. В этом жесте, как считают эксперты, скрывается важная политическая цель, и связаны они не только с результатами переговоров с Стивом Уиткоффом и вероятной встречей с Трампом.



Последние дни в СМИ активно обсуждаются слухи и фейковая информация о том, на чем сошлись Путин и Уиткофф, а также "инсайды" о встрече президента России с Трампом. О том, что происходит на самом деле, стратегические партнеры РФ должны быть осведомлены напрямую. "Для ближайших союзников РФ важно получить информацию "из первых рук", чтобы не основывать свои отношения с Россией на недостоверных источниках, слухах и вымыслах, которые потом опровергаются много раз", - объяснил Readovka политолог Дмитрий Солонников.



Путин чередой международных звонков также скоординировал совместные действия лидеров дружественных государств в связи с усилением экономического давления США. "Путин говорил с коллегами о совместных мерах, которые стороны могут предпринять в случае, если Трамп продолжит пошлинную политику в отношении российских партнеров за то, что они покупают российскую нефть, газ и другие товары", - рассказал Readovka политолог Иван Мезюхо.



Активизация Путина на международной арене - это сигнал, что мир стоит на пороге серьезных событий. О том, какими они окажутся, мы узнаем совсем скоро.



