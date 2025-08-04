|ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
00:05 09.08.2025
– итоговая сводка Readovka за 8 августа
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 8 августа в разрезе СВО. Русская армия пошла в наступление для перерезания последней логистической артерии украинских войск, обороняющих Покровск и Мирноград. Главком ВСУ Сырский прямо признался украинским журналистам, что готовится еще 1 попытка перейти в наступление. Нардеп Евтушок раскрыл причины чрезмерной агрессивности сотрудников ТЦК.
Финальный аккорд
ВС РФ как на Добропольском, так и на Покровском направлении продолжают успешно развивать наступление вглубь обороны неприятеля согласно концепции маневренных боевых действий. Противник, несмотря на попытки усилить состав войск на Добропольском и контратаковать на Покровском, успеха не имеет, стабилизировать фронт у ВСУ не получается. Удержание инициативы нашей армией открыло возможность далее продвигаться на ряде ключевых участков. Стоит обратить особое внимание на один из них, а именно на стык Покровского и Добропольского направлений между городами Родинское и Белицкое. Русские войска сумели пробиться к окраинам села Шевченко в рамках операции по формированию южной дуги охвата Доброполья, готовится штурм населенного пункта. Вместе с тем наши передовые подразделения, достигнув окрестностей Шевченко, развернулись на юг и этим обозначили заинтересованность в достижении села Гришино. Оно имеет ключевое значение для снабжения противника в Покровско-Мирноградском оборонительном районе. Ведь именно через это село у неприятеля пролегают "логистические рукава", на которых стоит боеспособность ВСУ в Покровске и Мирнограде. Кроме того, рядом с Гришино проходит пресловутая трасса Е50 от Павлограда. Если наши войска сумеют овладеть данным населенным пунктом, битву за Покровск и Мирноград можно считать фактически выигранной, так как у гарнизона ВСУ в оборонительном районе никаких иных вариантов получать снабжение более не останется. На этом основании стоит ожидать, что на подходах к Гришино и в нем самом противник будет стоять насмерть. Слишком много всего неприятелю надо успеть эвакуировать, при том что "запаса возможности отступать" у него в случае непосредственной обороны села уже не будет.
Учитывая то, что положение украинских сил в Покровско-Мирноградской агломерации становится критическим, высока вероятность, что части ВСУ там получат приказ на немедленный отход в северо-западном направлении. Данная точка зрения основывается на том, что дальнейшее удержание рубежей в описываемой местности имеет значение уже только для обеспечения отхода тому, что не сковано боем. При такой оперативной обстановке надежды на длительную оборону Покровска и Мирнограда беспочвенны. Более того, ситуация грозит полным окружением всех сил неприятеля там с попутной утратой ими боеспособности за очень короткий срок ввиду отсутствия снабжения. Да и сохранение войск для усиления состава обороны Доброполья и округи находится в интересах командования противника.
Учитывая то, что оборона неприятеля к востоку от Мирнограда просела и наши передовые подразделения действуют в районе частной застройки на северо-востоке города, украинское командование уже приступило к выводу сил из намечающегося "мешка".
Язык твой – враг твой
Главком ВСУ Сырский сделал весьма интересное заявление:
"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны. У нас есть планы на новые дерзкие операции. В обороне невозможно добиться победы, только в наступлении".
Это заявление похоже на цитирование боевого устава сухопутных войск вперемешку с глупостью. Но все не так просто. Редакция Readovka неоднократно указывала, что неприятель располагает как материальными, так и людскими ресурсами для еще одной попытки массированного наступления. Нарастание проблем ВСУ на ряде оперативных направлений говорит о том, что подкрепления и части, ныне развернутые на фронте, получают ресурсы по остаточному принципу – будто что-то в тылу "съедает" то, что должно идти на передовую. Единственная глупость, которую можно приписать украинскому главкому родом из Владимирской области, – это то, что он открыто озвучил подобные намерения, тем самым подтвердив догадки нашей редакции и других отечественных источников о том, что неприятель что-то замышляет.
Его слова – не только прямой сигнал русскому командованию о необходимости усилить бдительность, но и серьезная "подножка" Зеленскому, который по рекомендации ОП начал изображать из себя сторонника немедленного прекращения боевых действий. Нельзя не отметить и то, что 6 августа президент незалежной провел совещание с руководителем СБУ Малюком, на котором обсуждались операции против России. Содержание встречи, разумеется, не озвучено, но неприятель и не особо скрывает активную подготовку к масштабной войсковой операции, в которой СБУ отведена своя роль.
Остается загадкой, о чем думает Киев, когда в одни сутки он призывает к завершению боевых действий, а на следующие главком ВСУ прямо заявляет, что новому витку фронтового напряжения быть, причем по украинской инициативе. Теперь становится ясно, почему некоторые европейские лидеры продолжают настаивать на том, что сначала ВС РФ должны прекратить огонь, а уже затем начинаться переговоры. Как показывает практика, это не видение пути к долгосрочному миру, а желание выиграть время для сосредоточения ударной группировки ВСУ и перехода в наступление без опаски быть рассеянными авиаударами или "Искандерами".
Ах, вот чего ты такой злой
Нардеп Рады Евтушок на украинском телевидении заявил, что сотрудников ТЦК, которые не справляются с "нормой" отлова людей для мобилизации, самих отправляют на фронт. Он подчеркнул, что такая практика якобы существовала раньше, а сейчас отсутствует. Верится в это с трудом.
Тот факт, что Евтушок кривит душой, подтверждается растущей агрессивностью ТЦКшников. Они хватают даже тех, у кого действует бронь или отсрочка, что указывает на глубокую личную заинтересованность членов "ОПГ имени Зеленского" в выполнении плана. На фронт "воинам тыла" идти не хочется – там придется сидеть под артобстрелами или принимать КАБ на свою голову, а не избивать женщин, пытающихся спасти от забоя своих сыновей или мужей.
