Суббота, 09.08.2025
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
01:03  У кого суверенный интернет получится быстрее – у Киргизии или Великобритании? - Дмитрий Самойлов
00:44  ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Понедельник, 04.08.2025
22:58  У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
00:05 09.08.2025

– итоговая сводка Readovka за 8 августа

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 8 августа в разрезе СВО. Русская армия пошла в наступление для перерезания последней логистической артерии украинских войск, обороняющих Покровск и Мирноград. Главком ВСУ Сырский прямо признался украинским журналистам, что готовится еще 1 попытка перейти в наступление. Нардеп Евтушок раскрыл причины чрезмерной агрессивности сотрудников ТЦК.

Финальный аккорд



ВС РФ как на Добропольском, так и на Покровском направлении продолжают успешно развивать наступление вглубь обороны неприятеля согласно концепции маневренных боевых действий. Противник, несмотря на попытки усилить состав войск на Добропольском и контратаковать на Покровском, успеха не имеет, стабилизировать фронт у ВСУ не получается. Удержание инициативы нашей армией открыло возможность далее продвигаться на ряде ключевых участков. Стоит обратить особое внимание на один из них, а именно на стык Покровского и Добропольского направлений между городами Родинское и Белицкое. Русские войска сумели пробиться к окраинам села Шевченко в рамках операции по формированию южной дуги охвата Доброполья, готовится штурм населенного пункта. Вместе с тем наши передовые подразделения, достигнув окрестностей Шевченко, развернулись на юг и этим обозначили заинтересованность в достижении села Гришино. Оно имеет ключевое значение для снабжения противника в Покровско-Мирноградском оборонительном районе. Ведь именно через это село у неприятеля пролегают "логистические рукава", на которых стоит боеспособность ВСУ в Покровске и Мирнограде. Кроме того, рядом с Гришино проходит пресловутая трасса Е50 от Павлограда. Если наши войска сумеют овладеть данным населенным пунктом, битву за Покровск и Мирноград можно считать фактически выигранной, так как у гарнизона ВСУ в оборонительном районе никаких иных вариантов получать снабжение более не останется. На этом основании стоит ожидать, что на подходах к Гришино и в нем самом противник будет стоять насмерть. Слишком много всего неприятелю надо успеть эвакуировать, при том что "запаса возможности отступать" у него в случае непосредственной обороны села уже не будет.

Учитывая то, что положение украинских сил в Покровско-Мирноградской агломерации становится критическим, высока вероятность, что части ВСУ там получат приказ на немедленный отход в северо-западном направлении. Данная точка зрения основывается на том, что дальнейшее удержание рубежей в описываемой местности имеет значение уже только для обеспечения отхода тому, что не сковано боем. При такой оперативной обстановке надежды на длительную оборону Покровска и Мирнограда беспочвенны. Более того, ситуация грозит полным окружением всех сил неприятеля там с попутной утратой ими боеспособности за очень короткий срок ввиду отсутствия снабжения. Да и сохранение войск для усиления состава обороны Доброполья и округи находится в интересах командования противника.

Учитывая то, что оборона неприятеля к востоку от Мирнограда просела и наши передовые подразделения действуют в районе частной застройки на северо-востоке города, украинское командование уже приступило к выводу сил из намечающегося "мешка".

Язык твой – враг твой

Главком ВСУ Сырский сделал весьма интересное заявление:

"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны. У нас есть планы на новые дерзкие операции. В обороне невозможно добиться победы, только в наступлении".

Это заявление похоже на цитирование боевого устава сухопутных войск вперемешку с глупостью. Но все не так просто. Редакция Readovka неоднократно указывала, что неприятель располагает как материальными, так и людскими ресурсами для еще одной попытки массированного наступления. Нарастание проблем ВСУ на ряде оперативных направлений говорит о том, что подкрепления и части, ныне развернутые на фронте, получают ресурсы по остаточному принципу – будто что-то в тылу "съедает" то, что должно идти на передовую. Единственная глупость, которую можно приписать украинскому главкому родом из Владимирской области, – это то, что он открыто озвучил подобные намерения, тем самым подтвердив догадки нашей редакции и других отечественных источников о том, что неприятель что-то замышляет.

Его слова – не только прямой сигнал русскому командованию о необходимости усилить бдительность, но и серьезная "подножка" Зеленскому, который по рекомендации ОП начал изображать из себя сторонника немедленного прекращения боевых действий. Нельзя не отметить и то, что 6 августа президент незалежной провел совещание с руководителем СБУ Малюком, на котором обсуждались операции против России. Содержание встречи, разумеется, не озвучено, но неприятель и не особо скрывает активную подготовку к масштабной войсковой операции, в которой СБУ отведена своя роль.

Остается загадкой, о чем думает Киев, когда в одни сутки он призывает к завершению боевых действий, а на следующие главком ВСУ прямо заявляет, что новому витку фронтового напряжения быть, причем по украинской инициативе. Теперь становится ясно, почему некоторые европейские лидеры продолжают настаивать на том, что сначала ВС РФ должны прекратить огонь, а уже затем начинаться переговоры. Как показывает практика, это не видение пути к долгосрочному миру, а желание выиграть время для сосредоточения ударной группировки ВСУ и перехода в наступление без опаски быть рассеянными авиаударами или "Искандерами".

Ах, вот чего ты такой злой

Нардеп Рады Евтушок на украинском телевидении заявил, что сотрудников ТЦК, которые не справляются с "нормой" отлова людей для мобилизации, самих отправляют на фронт. Он подчеркнул, что такая практика якобы существовала раньше, а сейчас отсутствует. Верится в это с трудом.

Тот факт, что Евтушок кривит душой, подтверждается растущей агрессивностью ТЦКшников. Они хватают даже тех, у кого действует бронь или отсрочка, что указывает на глубокую личную заинтересованность членов "ОПГ имени Зеленского" в выполнении плана. На фронт "воинам тыла" идти не хочется – там придется сидеть под артобстрелами или принимать КАБ на свою голову, а не избивать женщин, пытающихся спасти от забоя своих сыновей или мужей.

Вчера, 7 августа, главным событием дня стало наступление ВС РФ в Кременских лесах.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754687100


