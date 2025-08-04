ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию

00:05 09.08.2025

– итоговая сводка Readovka за 8 августа



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 августа в разрезе СВО. Русская армия пошла в наступление для перерезания последней логистической артерии украинских войск, обороняющих Покровск и Мирноград. Главком ВСУ Сырский прямо признался украинским журналистам, что готовится еще 1 попытка перейти в наступление. Нардеп Евтушок раскрыл причины чрезмерной агрессивности сотрудников ТЦК.



Финальный аккорд



