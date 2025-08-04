В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей

00:41 09.08.2025

Детские сим-карты защитят младшее поколение от мошенников, считает депутат

Толмачев: безопасные сим-карты защитят детей от мошенников



МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Детские сим-карты - это дополнительный инструмент защиты младшего поколения от разных опасностей, в частности, от мошенников, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.



Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. В настоящее время в опросе приняли участие более 100 тысяч человек, среди которых 85% проголосовали за вариант "да", 9% - "нет" и 6% - "все равно".



