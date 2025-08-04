|В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:41 09.08.2025
Детские сим-карты защитят младшее поколение от мошенников, считает депутат
Толмачев: безопасные сим-карты защитят детей от мошенников
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Детские сим-карты - это дополнительный инструмент защиты младшего поколения от разных опасностей, в частности, от мошенников, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. В настоящее время в опросе приняли участие более 100 тысяч человек, среди которых 85% проголосовали за вариант "да", 9% - "нет" и 6% - "все равно".
"Детские сим-карты - дополнительный инструмент защиты младшего поколения от разных опасностей. В первую очередь это заслон на пути мошенников. Сколько историй, когда дети под влиянием злодеев отдавали семейные накопления, рассказывали секреты, сами попадались в опасные ловушки с шантажом и угрозами, шли в лапы преступников", - сказал Толмачев.
Он отметил, что еще одна функция детских карт - ограничение доступа к контенту, который может навредить неокрепшей психике.
Депутат уточнил, что в настоящее время у мобильных операторов есть детские тарифы, которые отчасти включают в себя родительский контроль над содержанием той информации, к которой обращается ребенок.
"Но поскольку мера эта частичная, она несовершенна. Детские симки закроют эту дыру, защитят от многих бед", - добавил Толмачев.