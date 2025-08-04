Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине

01:22 09.08.2025

Вашингтон, 8 августа, 2025, 23:54 - ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский получает все для продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 8 августа заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



"Зеленский должен получить все необходимое [полномочия], потому что он должен быть готов подписать что-то", - заявил глава Белого дома.



Так Трамп прокомментировал вопрос о том, действительно ли Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или действия Верховной рады. Президент США заявил, что Зеленский "получает все необходимое", чтобы продвинуть переговоры вперед.



"Он [Зеленский] начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это", - добавил Трамп.



