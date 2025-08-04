 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Суббота, 09.08.2025
Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
03:17 09.08.2025

Комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа

Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу Президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – 15 августа, в пятницу, на Аляске.

Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран.

Кстати, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

Но, конечно, сами Президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу Президентов провести на российской территории. Соответствующее приглашение Президенту США уже передано.

В заключение я хотел бы отметить, что ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься.

Источник - Кремль. Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754698620


