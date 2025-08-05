Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии

12:27 09.08.2025

Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии



Пекин, 8 августа /Синьхуа/ -- За первое полугодие 2025 года, согласно статистическим данным, на автомобильном КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ было досмотрено 515 транспортных средств, перевозивших оборудование для ветроэнергетических проектов, предназначенное на экспорт в основном в Казахстан и Узбекистан, сообщает газета "Чжунго гомэнь шибао", подведомственная Главному таможенному управлению КНР.



Эти агрегаты будут использованы в ряде энергопроектов международного сотрудничества, включая ветроэлектростанцию в городе Хромтау /Казахстан/.



Расположенный на границе Китая с Казахстаном, КПП Хоргос благодаря своему уникальному географическому положению служит важным логистическим каналом для выхода китайских ветроэлектрических установок на зарубежные рынки.



Для беспрепятственной транспортировки крупногабаритного оборудования, например 80-метровых лопастей ветрогенератора, таможенные службы обеих стран открыли специальные коридоры.



По словам представителя одной из синьцзянских экспедиторских компаний, обладающие богатыми ветроэлектрическими ресурсами страны Центральной Азии /ЦА/ всегда являются ключевым рынком его предприятия. Он сообщил, что в этом году их компания экспортировала ветроэлектрическое оборудование более чем 200 транспортными средствами, причем объем экспорта неуклонно растет.



Также на днях в компании фотоэлектрических технологий "Фэнчэн", расположенной в городе Дэчжоу провинции Шаньдун /Восточный Китай/, партия солнечных модулей для строительства фотоэлектростанции готова к отправлению в Таджикистан, и она будет доставлена в место назначения примерно за 10 суток. По словам представителя предприятия, в первом полугодии 2025 года компания совершила огромный прорыв на рынке Центральной Азии, и в настоящее время заказы поступают один за другим.



Страны Центральной Азии обладают благоприятными условиями распределения солнечного света, поэтому у них все еще насчитывается большой потенциал в области фотоэлектрической промышленности, отметил он.



"Наши солнечные монокристаллические модули находятся в топовом сегменте с точки зрения технических характеристик и эксплуатационных качеств продукции, благодаря чему мы уверены в расширении этого нового для нас перспективного рынка", - убежден он.



Согласно данным, по итогам первого полугодия 2025 года объем фотоэлектрической продукции, прошедшей досмотр таможенной службы в Дэчжоу для экспорта в пять стран ЦА, превысил 20 млн юаней /около 2,8 млн долл. США/ в стоимостном выражении, увеличившись в 13,7 раза в годовом исчислении.



Растущий экспорт энергетического оборудования китайского производства в страны Центральной Азии отражает углубление сотрудничества между Китаем и ЦА в области возобновляемой энергетики, что оказывает содействие зеленой трансформации в центральноазиатских странах.