 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.08.2025
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Таджикистан   | 
Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:31 09.08.2025

"Путь найден": Минпром сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля

Таджикистан смог нарастить объемы поставок угля за рубеж, несмотря на введенные Афганистаном пошлины на данный товар

ДУШАНБЕ, 8 авг - Sputnik. Объемы экспорта угля из Таджикистана показали беспрецедентный рост.

Об этом заявили в Министерстве промышленности и новых технологий республики.

Таджикистан в результате некоторых действий "Талибана"* в Афганистане ранее потерял свой основной пакистанский рынок сбыта.

При этом министр промышленности Шерали Кабир в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Sputnik Таджикистан, отметил, что в этом году для таджикского угля открылось новое направление - рынок соседнего Узбекистана.

"В Пенджикенте можно увидеть множество грузовиков с углем, выстроившихся в очередь для пересечения границы. Большая часть экспортируемого в Узбекистан угля идет в южные регионы страны, граничащие с нами. Узбекистан - очень важный рынок для нас", - отметил он.

По данным Таможенной службы Таджикистана, в первом полугодии 2025 года было экспортировано 261,8 тыс. тонн угля, из которых 261,7 тыс. тонн, или 98% - в Узбекистан.

Этот показатель на 218,2 тыс. тонн, или 601%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2024-м за этот период угля было реализовано на сумму 10,4 тыс. долларов (43,6 тыс. тонн), а в этом году показатель вырос до 8,7 млн долларов, или на 598%.

Около 233 тыс. тонн было экспортировано предприятиями угольной отрасли, в том числе "Таджикским металлургическим комбинатом" (171,4), "Кудрат 2010" (59,9), "Вена" (1,3), "Ангишти Тахт" (396,2), "Даре-2015" (52,8), "Дион ангишти Точикистон" (28,3) и другими заводами (28,7 тыс. тонн).

По данным министра промышленности и новых технологий, в этом году 429,2 тыс. тонн, или 40,6% угля, было добыто государственными предприятиями, а 626,7 тыс. тонн, или 59,4%, - негосударственными.

Всего за первое полугодие в стране было добыто угля на сумму 288 млн сомони, что в денежном выражении на 35,1 млн сомони или на 14% больше объема добычи по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

При этом общий объем реализации угля составил 901 тыс. тонн, из которых 268,3 тыс. тонн было продано населению и индивидуальным предпринимателям, 7,7 тыс. тонн - бюджетным учреждениям, 394,3 тыс. тонн - промышленным и энергетическим предприятиям (в том числе 342,3 тыс. тонн для ТЭЦ-2 в Душанбе), а 261,8 тыс. тонн пошло на экспорт.

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана, говоря о кардинальном изменении в экспорте угля, выразил уверенность в достижении хороших результатов в этом году и надежду на то, что в 2026-м ситуация еще больше улучшится.

"Качество нашего угля также стало лучше, поскольку если раньше его в основном добывали открытым способом, то теперь практически все компании получают его закрытым способом в шахтах. Это выгоднее для экспорта", - сказал Шерали Кабир.

По данным Министерства промышленности и новых технологий, за последние шесть месяцев открытым методом было добыто 588,1 тыс. тонн угля (55,7%), а вот 461,8 тыс. тонн, или 40,6% - подземным способом.

Другой рынок

Узбекистан всегда был важным рынком для таджикского угля, но привлекательной считается и Южная Азия, в частности Пакистан и Афганистан. В 2022 году Таджикистан экспортировал наибольший объем угля в 371 тыс. тонн, в основном в Афганистан и Пакистан.

В 2023 году правительство "Талибана"* в Афганистане повысило таможенные пошлины и другие сборы с 5 до 45-50 долларов за тонну угля, что сделало таджикскую продукцию менее конкурентоспособной на рынках Пакистана и Афганистана.

Однако, по словам таджикских чиновников, это решение не было политическим. За два года своего правления талибы* открыли в Афганистане около 115 угледобывающих предприятий, экспортируя 3 тыс. тонн товара в день в Пакистан и 4,5 млн тонн ежегодно в Узбекистан.

Тонна таджикского угля экспортируется на региональный рынок по цене 35-40 долларов, а повышение таможенных пошлин и других сборов до 45-50 долларов сверх первоначальной стоимости лишило его конкурентоспособности. Таким образом Таджикистан потерял свои южные рынки.

Однако, согласно аналитическим материалам, опубликованным в пакистанских СМИ, несмотря на огромные запасы угля, страна по-прежнему нуждается в его импорте, поскольку большинство ее электростанций работают на этом продукте.

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана заявил, что, учитывая региональные реалии и растущие потребности соседних стран, южный рынок пока не утратил своей привлекательности.

"Наши компании ведут с ними переговоры, и они сами заинтересованы, поскольку также просчитывают свои будущие потребности. Очевидно, что энергия очень важна для развития экономики. Поскольку собственного угля недостаточно, они вынуждены его импортировать. Это законы рынка, нравится им это или нет. Главное - иметь продукт", - сказал Шерали Кабир.

По данным Министерства промышленности и новых технологий, объем запасов угля на складах Таджикистана по состоянию на 1 июля текущего года составил 920 тыс. тонн, что на 155 тыс. тонн больше, чем в начале года.

В настоящее время в Таджикистане работают 16 предприятий на 12 месторождениях. В текущем году добыто 1,05 млн тонн угля, что на 109,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, роста составил 112%.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754731860


Новости Казахстана
- Государственный советник провел очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Исполнение поручений Президента по модернизации сфер энергетики, ЖКХ и водной отрасли – состоялась пресс-конференция Каната Бозумбаева
- Кадровые перестановки
- В Алматы утверждена обновленная структура городского управления
- Вопросы развития ТМТМ обсуждены в Баку
- О мерах по противодействию наркобизнесу
- Незаконная регистрация грузовиков: ущерб государству превысил 740 млн тенге
- "Зарплата в крипте": в Алматы задержан интернет-мошенник с SIM-box
- Подозреваемый в незаконной торговле криптовалютой экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов
- Онлайн-бизнес вне закона: полицейские ликвидировали сеть вебкам-студий в ВКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  