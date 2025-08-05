Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля

12:31 09.08.2025

"Путь найден": Минпром сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля



Таджикистан смог нарастить объемы поставок угля за рубеж, несмотря на введенные Афганистаном пошлины на данный товар



ДУШАНБЕ, 8 авг - Sputnik. Объемы экспорта угля из Таджикистана показали беспрецедентный рост.



Об этом заявили в Министерстве промышленности и новых технологий республики.



Таджикистан в результате некоторых действий "Талибана"* в Афганистане ранее потерял свой основной пакистанский рынок сбыта.



При этом министр промышленности Шерали Кабир в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Sputnik Таджикистан, отметил, что в этом году для таджикского угля открылось новое направление - рынок соседнего Узбекистана.



"В Пенджикенте можно увидеть множество грузовиков с углем, выстроившихся в очередь для пересечения границы. Большая часть экспортируемого в Узбекистан угля идет в южные регионы страны, граничащие с нами. Узбекистан - очень важный рынок для нас", - отметил он.



По данным Таможенной службы Таджикистана, в первом полугодии 2025 года было экспортировано 261,8 тыс. тонн угля, из которых 261,7 тыс. тонн, или 98% - в Узбекистан.



Этот показатель на 218,2 тыс. тонн, или 601%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В 2024-м за этот период угля было реализовано на сумму 10,4 тыс. долларов (43,6 тыс. тонн), а в этом году показатель вырос до 8,7 млн долларов, или на 598%.



Около 233 тыс. тонн было экспортировано предприятиями угольной отрасли, в том числе "Таджикским металлургическим комбинатом" (171,4), "Кудрат 2010" (59,9), "Вена" (1,3), "Ангишти Тахт" (396,2), "Даре-2015" (52,8), "Дион ангишти Точикистон" (28,3) и другими заводами (28,7 тыс. тонн).



По данным министра промышленности и новых технологий, в этом году 429,2 тыс. тонн, или 40,6% угля, было добыто государственными предприятиями, а 626,7 тыс. тонн, или 59,4%, - негосударственными.



Всего за первое полугодие в стране было добыто угля на сумму 288 млн сомони, что в денежном выражении на 35,1 млн сомони или на 14% больше объема добычи по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.



При этом общий объем реализации угля составил 901 тыс. тонн, из которых 268,3 тыс. тонн было продано населению и индивидуальным предпринимателям, 7,7 тыс. тонн - бюджетным учреждениям, 394,3 тыс. тонн - промышленным и энергетическим предприятиям (в том числе 342,3 тыс. тонн для ТЭЦ-2 в Душанбе), а 261,8 тыс. тонн пошло на экспорт.



Министр промышленности и новых технологий Таджикистана, говоря о кардинальном изменении в экспорте угля, выразил уверенность в достижении хороших результатов в этом году и надежду на то, что в 2026-м ситуация еще больше улучшится.



"Качество нашего угля также стало лучше, поскольку если раньше его в основном добывали открытым способом, то теперь практически все компании получают его закрытым способом в шахтах. Это выгоднее для экспорта", - сказал Шерали Кабир.



По данным Министерства промышленности и новых технологий, за последние шесть месяцев открытым методом было добыто 588,1 тыс. тонн угля (55,7%), а вот 461,8 тыс. тонн, или 40,6% - подземным способом.



Другой рынок



Узбекистан всегда был важным рынком для таджикского угля, но привлекательной считается и Южная Азия, в частности Пакистан и Афганистан. В 2022 году Таджикистан экспортировал наибольший объем угля в 371 тыс. тонн, в основном в Афганистан и Пакистан.



В 2023 году правительство "Талибана"* в Афганистане повысило таможенные пошлины и другие сборы с 5 до 45-50 долларов за тонну угля, что сделало таджикскую продукцию менее конкурентоспособной на рынках Пакистана и Афганистана.



Однако, по словам таджикских чиновников, это решение не было политическим. За два года своего правления талибы* открыли в Афганистане около 115 угледобывающих предприятий, экспортируя 3 тыс. тонн товара в день в Пакистан и 4,5 млн тонн ежегодно в Узбекистан.



Тонна таджикского угля экспортируется на региональный рынок по цене 35-40 долларов, а повышение таможенных пошлин и других сборов до 45-50 долларов сверх первоначальной стоимости лишило его конкурентоспособности. Таким образом Таджикистан потерял свои южные рынки.



Однако, согласно аналитическим материалам, опубликованным в пакистанских СМИ, несмотря на огромные запасы угля, страна по-прежнему нуждается в его импорте, поскольку большинство ее электростанций работают на этом продукте.



Министр промышленности и новых технологий Таджикистана заявил, что, учитывая региональные реалии и растущие потребности соседних стран, южный рынок пока не утратил своей привлекательности.



"Наши компании ведут с ними переговоры, и они сами заинтересованы, поскольку также просчитывают свои будущие потребности. Очевидно, что энергия очень важна для развития экономики. Поскольку собственного угля недостаточно, они вынуждены его импортировать. Это законы рынка, нравится им это или нет. Главное - иметь продукт", - сказал Шерали Кабир.



По данным Министерства промышленности и новых технологий, объем запасов угля на складах Таджикистана по состоянию на 1 июля текущего года составил 920 тыс. тонн, что на 155 тыс. тонн больше, чем в начале года.



В настоящее время в Таджикистане работают 16 предприятий на 12 месторождениях. В текущем году добыто 1,05 млн тонн угля, что на 109,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, роста составил 112%.



* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.