|ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:35 09.08.2025
ГКНБ стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности КР определен координационным органом и владельцем Государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств, сообщает кабинет министров.
Постановление об утверждении положения о порядке регистрации мобильных телефонов принял кабмин.
Согласно документу, ОсОО "Кыргызский мобильный регистрационный центр" определено оператором идентификации Государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств.
В июле президент Садыр Жапаров поручил упростить регистрацию мобильных телефонов и передать систему местному оператору. Решение было принято для повышения эффективности Государственной цифровой технологической системы, снижения недовольства общественности, а также упрощения порядка регистрации мобильных устройств и обеспечения надежной защиты персональных данных.