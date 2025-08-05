ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов

12:35 09.08.2025

ГКНБ стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов



БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности КР определен координационным органом и владельцем Государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств, сообщает кабинет министров.



Постановление об утверждении положения о порядке регистрации мобильных телефонов принял кабмин.



Согласно документу, ОсОО "Кыргызский мобильный регистрационный центр" определено оператором идентификации Государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств.



В июле президент Садыр Жапаров поручил упростить регистрацию мобильных телефонов и передать систему местному оператору. Решение было принято для повышения эффективности Государственной цифровой технологической системы, снижения недовольства общественности, а также упрощения порядка регистрации мобильных устройств и обеспечения надежной защиты персональных данных.