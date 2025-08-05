Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане

12:44 09.08.2025

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщает Zakon.kz.



Стороны обсудили запуск строительства первой атомной электростанции в стране, который состоялся в Алматинской области 8 августа 2025 года.



