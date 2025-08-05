Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин

14:09 09.08.2025 Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров



Ответом на агрессивную неолиберальную политику Вашингтона стал рост левых настроений. Правящий класс шокирован успехом социалистов в Нью-Йорке и многомиллионными протестами, отбрасывая последние намеки на демократию.



Президент миллиардеров



Для обоснования своего господства буржуазия ссылается на "волю народа". Мол, рыночная политика - сознательный выбор большинства, выраженный в ходе голосований. Подлог раскрывается без труда. Пресловутое "большинство" - штука достаточно условная. Тот же Дональд Трамп избран голосами 77 млн американцев, хотя обладающих правом голоса насчитывается 242 млн. Также буржуазная демократия несовместима с понятием сознательности. Вся она соткана из откровенной лжи, изощренного манипулирования, запугивания, подкупа.



Но даже эти, весьма своеобразные проявления внимания к избирателям ограничиваются предвыборными кампаниями. Все остальное время власть и стоящий за ее спиной капитал ведут собственную игру, противоречащую интересам девяти десятых населения.



Купив победу обещаниями повернуть политику лицом к нуждам простых жителей, Трамп не стал выдерживать даже минимальной паузы. Плотность представителей крупного бизнеса в его администрации побила все рекорды. Вопрос, кому будут служить такие чиновники, можно даже не ставить. А появление 950-страничного пакета неолиберальных мер, издевательски названного Трампом "большим и прекрасным законом", было лишь вопросом времени. Пользуясь большинством в конгрессе, республиканцы легко добились его принятия.



Осью закона, на которую нанизаны все остальные положения, стало закрепление привилегий для бизнеса. Предпринятое при первом сроке полномочий Трампа сокращение налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента было временной мерой, истекавшей в нынешнем году. Теперь миллиардеры могут спать спокойно, тем более что президент допустил дальнейшее снижение налога до 15 процентов и порадовал их другими льготами, благодаря которым воротилы будут отчислять в казну еще меньшую долю прибыли. Ряд сфер фактически освобождается от налогов. Среди них добыча нефти и газа, китобойный промысел, производство частных самолетов и глушителей для огнестрельного оружия. В целом реформа позволит бизнесу сэкономить 4 трлн долл. в течение десяти лет.



Выпадающие доходы бюджета частично компенсирует сокращение расходов, в первую очередь - социальных. Одна только программа "Медикейд", гарантирующая медицинскую помощь малоимущим и инвалидам, потеряет 120 млрд долл. в год. Уже на первых порах это приведет к закрытию более трехсот сельских больниц. Большинство из них расположены в районах, голосовавших за Трампа. К концу 2026 года медстраховку потеряют 12 из 71 млн обладателей. В последующем число "отверженных" может вырасти до 17 млн. Этому способствует ужесточение требований к участию в "Медикейд". Из программы исключаются иммигранты с "грин-картами", все остальные обязаны отработать минимум 80 часов в месяц. Это при том, что почти три четверти участников уже трудоустроены. Репрессивные требования, таким образом, затронут инвалидов, учащихся, многодетных матерей.



Аналогичные меры предусмотрены в отношении программы продовольственной помощи (SNAP). Ее финансирование передается от федерального правительства к властям штатов. Доказать наличие работы должны будут матери-одиночки и пожилые люди до 64 лет (раньше порог составлял 54 года). Из 42 млн участников в программе в лучшем случае останется 31 млн, помощи лишатся 4 млн детей.



"Самый важный закон в истории страны" (по словам Трампа) упраздняет программу поддержки энергоснабжения домохозяйств с низкими доходами, урезает доступ к бесплатному школьному питанию, отменяет механизмы списания долгов по студенческим кредитам. Ликвидируется большинство штрафов за нанесение ущерба природе и норм безопасности на производстве.



По прогнозам бюджетного управления конгресса, изменения углубят и без того вопиющее неравенство. Доходы самых низкооплачиваемых 10 процентов трудящихся снизятся на 6,5 процента, зато представители богатейшего одного процента прибавят к своим состояниям 66 тыс. долл. в год. В целом ухудшение положения затронет четырех жителей из пяти.



Вампиры во фраках



Несмотря на манипулятивные потуги, убедить граждан в благе изменений властям не удалось. Реформу поддерживает лишь треть населения. Уровень одобрения работы Трампа упал до 40 процентов. Но мнение миллионов людей ничего не значит по сравнению с мнением владельцев миллионов и миллиардов. Исполнительный директор финансового конгломерата "Джей Пи Морган" Джейми Даймон заявил, что завершение налоговой реформы и дерегулирование "положительно скажутся на экономических перспективах". Чьих именно - видно по самочувствию ведущих корпораций. Торговая выручка того же "Джей Пи Морган" по итогам второго квартала выросла на 15 процентов в годовом исчислении - до 9 млрд долл. Рекордных размеров - 12,5 трлн долл. - достигли активы крупнейшей инвест-компании "Блэк Рок". На 25 процентов выросла чистая прибыль "Ситигруп", стоимость ее акций достигла максимума с 2008 года.



Сливки снимает и семья Трампа. Только за первый месяц его полномочий она заработала как минимум 2 млрд долл. на криптовалютных проектах, операциях с недвижимостью, инвестициях. Дональд Трамп-младший этим не удовлетворился, в партнерстве с рядом банкиров объявив о создании элитного клуба для богачей. Заплатив 500 тыс. долл. за вступление, члены получат гарантии контактов с Белым домом.



Политика в пользу олигархического меньшинства проявляется настолько беспардонно, что несогласие с реформой выразили даже некоторые республиканцы. Сенатор от штата Миссури Джош Хоули назвал изменения обдиранием бедных на благо богатых. "Это обретшая плоть классовая война. У вампиров обнажены клыки, они готовы высосать Америку досуха", - написало издание In These Times.



Ради прибылей правящий класс действительно готов на все. Глубоко ошибочны попытки представить поддерживающий Трампа капитал "национально ориентированным" в противовес "глобалистам". Для любой буржуазии есть одна "святыня" - собственный карман, к понятиям "родина" и т.п. она прибегает исключительно с целью обдурить простаков при услужливой помощи купленных прессы и политиканов.



Вот и "большой прекрасный закон" втягивает США в еще большую трясину. Налоговые послабления для бизнеса резко увеличат дефицит бюджета. Что, в свою очередь, даст толчок росту госдолга. Вопреки собственным обещаниям, администрация Трампа не только не собирается его снижать, а подняла лимит заимствований на 4 трлн долл.



Какое будущее ожидает страну, показали наводнения в Техасе, унесшие жизни полутора сотен человек. Давний оплот республиканцев, этот штат занимает последние места по доступности медуслуг, качеству образования, расходам на инфраструктуру. Незадолго до катаклизма власти заблокировали внедрение программы реагирования на чрезвычайные ситуации стоимостью 500 млн долл., но одобрили выделение 11 млрд долл. на антииммигрантскую кампанию. В 2017 году администрация Трампа отклонила заявку властей округа Керр на федеральный грант для создания системы предупреждения о наводнениях. Теперь этот округ пострадал больше всего: на него приходится три четверти жертв. Учитывая, что Белый дом сокращает бюджеты национальной метеорологической службы и других органов, трагедия может повториться в куда большем масштабе.



Для сокрытия своих целей капитал создает образ врага, причем как внешнего, так и внутреннего. В число первых включены все противники американского доминирования, в первую очередь Китай. Трамп угрожает БРИКС, которую он называет "маленькой", "стремительно увядающей группой". Лишая миллионы американцев социальных благ, закон раскручивает гонку вооружений: 153 млрд долл. пойдут на дополнительное финансирование армии. Средства направят на совершенствование ядерного оружия, строительство атомных подлодок, системы ПРО. Расходы Пентагона в результате впервые преодолеют планку в триллион долларов.



В день рождения Трампа, 14 июня, в Вашингтоне прошел военный парад с участием тысяч военнослужащих и сотен единиц техники, включая стратегические бомбардировщики. Демонстрация мощи нацелена не только на "внешних врагов". Как признался министр обороны Пит Хегсет, "исторический" военный бюджет наряду со "сдерживанием китайской агрессии" и оживлением оборонно-промышленной базы отдает приоритет "укреплению внутренней безопасности".



Шок для элит



Уже в первые месяцы администрация Трампа сделала шаг к созданию военно-полицейского режима. Белый дом пытается лишить штаты контроля над национальной гвардией. В подавлении протестов активно участвуют воинские подразделения. "Большой и прекрасный закон" выделяет на антииммигрантскую политику 178 млрд долл. Они пойдут на строительство пограничной стены, наем 10 тыс. новых сотрудников иммиграционной полиции и т.д.



Для оправдания жестких мер власти демонизируют иммигрантов и политических оппонентов. Следуя ультраправой традиции, Трамп расчеловечивает их, называя "животными". "Люди, которые хотят протестовать, ненавидят нашу страну", - добавляет президент. Подобная риторика привела к всплеску неонацистского движения, поборники которого и прежде с надеждой взирали на Трампа. Приверженец крайне правых взглядов застрелил депутата палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман и ее мужа.



Нервничать правящий класс заставляет растущее сопротивление. В общенациональной акции протеста "Нет королям!" участвовали, по разным оценкам, от 5 до 11 млн человек. Шоком для власти стали итоги праймериз в Нью-Йорке, где осенью пройдут выборы мэра. С руководящими городом демократами Белому дому удалось успешно договориться. Мэр Эрик Адамс урезал соцпрограммы, объявил войну бездомным, не препятствует облавам на иммигрантов. В обмен Белый дом закрыл глаза на его коррупционные "грешки".



Столь же удобным был наиболее вероятный преемник Адамса и его однопартиец - экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. За время своих полномочий он снизил налоги для богатых и сократил бюджетные расходы. На подготовку к праймериз Куомо потратил 25 млн долл., но схема дала сбой. 56 процентов участников предварительного голосования выбрали активиста движения "Демократические социалисты Америки" (ДСА) Зохрана Мамдани.



33-летний политик выступает за бесплатный проезд в городских автобусах, создание сети муниципальных продуктовых магазинов и детских садов, замораживание арендной платы и строительство доступного жилья. Не меньший ужас капитала вызывают призывы Мамдани повысить минимальную зарплату до 30 долл. в час и увеличить корпоративные налоги. "Миллиардеры не должны существовать, - заявляет он. - Наша кампания направлена на то, чтобы вернуть достоинство трудящимся". Решимость защищать права последних социалист доказал на посту депутата ассамблеи штата Нью-Йорк. Там он помог запустить программу бесплатного проезда.



Какую панику посеял успех левых, видно по тирадам Трампа. "Этот парень - коммунист высшей пробы, - заявил он. - Он хочет захватить магазины и раздавать товары людям… Он хочет уничтожить Нью-Йорк, но мы не позволим ему это сделать. Я обещаю, что Америка никогда не станет коммунистической". Республиканцы спекулируют на приверженности политика шиизму и его критике израильской агрессии. Вешая на социалиста ярлыки "антисемита" и "джихадиста", они грозят ему депортацией.



К республиканцам присоединились многие демократы. Эрик Адамс назвал Мамдани "шарлатаном, не понимающим силу правительства", и заявил о баллотировании в качестве независимого кандидата. Так же поступил Куомо. Их поддержала буржуазия. Миллиардер Скотт Рехлер утверждает, что "Нью-Йорк - столица капитализма", обещая не допустить социалиста к управлению. Травлю Мамдани начали близкие к Демократической партии СМИ.



Демократы и республиканцы одинаково обеспокоены распространением левых идей. Согласно недавнему опросу, 43 процента американцев положительно оценивают социализм, а 14 процентов - коммунизм. Среди жителей в возрасте 18-29 лет таковых, соответственно, 62 и 34 процента. Но чтобы общественные настроения стали политической силой, трудящимся нужно сплочение. "Только трудящиеся могут говорить с правящим классом на единственном понятном ему языке - языке силы", - напоминает Компартия США. "Нью-Йорк доказал, что лучший мир возможен, - прокомментировали победу Мамдани в ДСА. - Результаты голосования указывают на массовое стремление к изменениям и на необходимость создания политической партии рабочего класса".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754737740





