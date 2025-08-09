|Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
15:15 09.08.2025
Шавкат Мирзиеев поручил ускорить строительство АЭС. Видео
9 августа 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил ускорить процесс строительства первой в республике атомной электростанции. Глава государства поставил задачу уже в марте будущего года приступить к заливке первого бетона на объекте в Джизакской области
Об этом заявил директор Агентства по атомной энергии ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев.
Как рассказал Ахмедхаджаев телеканалу "Узбекистан 24", соответствующие поручения президент дал во время совещания по обеспечению устойчивости энергетической системы в Ташкенте. Заливка первого бетона, уточнил он, ознаменует переход к активной фазе строительства, когда работы развернутся в полном объеме.
"Президент поручил, чтобы мы сроки сдвигали не влево, а вправо, то есть ускоряли сроки. Сейчас он дал поручение, чтобы первый бетон мы начали заливать в марте 2026 года", – сказал Ахмедхаджаев.
Он уточнил, что в текущем году планируется завершить подготовку документации по оценке воздействия на окружающую среду и обеспечению безопасности будущей станции. Президент поручил ускорить все процессы, не допуская задержек.
Руководитель "Узатома" отметил, что проект находится под особым контролем главы государства, которому каждые две недели представляют детальные отчеты о ходе работ.
Ранее сообщалось, что проект строительства атомной электростанции в Узбекистане российской госкорпорацией "Росатом" расширен. В этом году главы двух стран приняли решение о расширении формата сотрудничества по атомному проекту. Теперь, помимо двухблочной станции малой мощности будет построена двухблочная станция большой мощности.