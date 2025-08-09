Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС

15:15 09.08.2025

Шавкат Мирзиеев поручил ускорить строительство АЭС. Видео



9 августа 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил ускорить процесс строительства первой в республике атомной электростанции. Глава государства поставил задачу уже в марте будущего года приступить к заливке первого бетона на объекте в Джизакской области



Об этом заявил директор Агентства по атомной энергии ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев.



