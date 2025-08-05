Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным

00:05 10.08.2025

Александр Тушалиев



Почему встреча с Путиным Трампу важнее всего и как президент США добивался этого полгода



Трамп назвал дату и место проведения саммита Россия – США. Президент Российской Федерации встретится с американским лидером на Аляске. Несмотря на то, что Владимир Путин совершит визит в США, добивался встречи именно Дональд Трамп. Причем очень давно. Впервые американский лидер громко заявил о планах поговорить лицом к лицу еще в феврале 2025 года.



