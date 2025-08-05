|Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
00:05 10.08.2025
Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Александр Тушалиев
СВО
Почему встреча с Путиным Трампу важнее всего и как президент США добивался этого полгода
Трамп назвал дату и место проведения саммита Россия – США. Президент Российской Федерации встретится с американским лидером на Аляске. Несмотря на то, что Владимир Путин совершит визит в США, добивался встречи именно Дональд Трамп. Причем очень давно. Впервые американский лидер громко заявил о планах поговорить лицом к лицу еще в феврале 2025 года.
Почему Трамп так торопится?
Ответ кроется в нескольких плоскостях: экономической, политической, военной и социальной.
Ситуация на Украине стремительно ухудшается с начала года. На старте президенства Трампа ВСУ еще были на оккупированной курской земле, а ВС РФ не открыли несколько новых оперативных направлений. К слову, с того момента у Украины сменился министр вооруженных сил и глава сухопутных войск незалежной. А это говорит о картине на фронте красноречивее любых цифр о потерях. Хотя и они колоссальны, так как противник с начала года потерял свыше 300 тыс военнослужащих. Кроме того, Зеленский посетил Белый дом, где его сначала публично унизили, а потом и вовсе выставили за порог. Если бы встреча произошла в феврале, то переговорная позиция американского лидера, как единственного легитимного и, самое главное, весомого представителя западной коалиции, с военной точки зрения была бы куда сильнее.
Политическая картина для Трампа также была радужнее в феврале. Он шел на выборы с целой россыпью обещаний, которые в той или иной степени касались миграционной и социальной политики. А еще Трамп ругал Байдена за то, что он допустил начало нескольких конфликтов, а также привел страну к экономическому кризису. Все эти претензии были по делу, и народ шел голосовать в том числе в надежде на исполнение главного лозунга всех времен и народов "Сделаем Америку снова великой". Начал Трамп весьма бодро. Одними из первых его указов были закрытие границ и ужесточение миграционной политики, а также признание в стране только двух гендеров. А далее началась экономическая оптимизация. В Белом доме появился департамент DOGE, который возглавил Илон Маск. Поначалу все шло по "плану" – урезали дублирующие функции, пытались найти подразделения, которые занимаются отчетократией, а также "гендерным разнообразием" вместо реальной работы. Но потом Трамп внезапно понял, что это слишком непопулярные меры, и решил, что экономического благополучия можно достигнуть за счет двух факторов: дешевых денег и "налогов" с других стран. Он поссорился с Илоном Маском из-за "замечательного законопроекта", который, по мнению основателя Tesla, обременял бы американцев и еще больше увеличивал бы госдолг США. Вместо работы в едином направлении началась открытая конфронтация, обмен громкими репутационными заявлениями. Параллельно Трамп анонсировал тарифную войну по отношению ко всему миру, кроме России. И настало время для "больших сделок". Перед этим американский лидер через боль, унижение и шантаж, в основном со стороны Вашингтона, заключил сделку с Киевом. Сложно оценить, что она в себя включает, но там точно есть редкоземельные и, в целом, все ресурсы, которые добывает и экспортирует незалежная. При этом в данной сделке, если верить инсайдерам, нет никаких обязательств по гарантии безопасности для Киева.
Сначала тарифная война встретила закономерную негативную реакцию, но после Трампу удалось по отдельности прожать сначала небольшие страны, а после и основных союзников по блоку, кроме Канады. Так, "51-ый штат" до сих пор оказывает яростное сопротивление. Тем временем Евросоюз, Япония и Южная Корея пошли на уступки ради "базовых условий" капитуляции в виде пониженных 15% на основные товары и обещания закупать энергоресурсы на сотни миллиардов долларов и инвестировать в экономику США все те же сотни миллиардов долларов в течение президентского срока Трампа. Впрочем, аналитики, СМИ и политики дают неоднозначную оценку тем сделкам, которые уже заключены. Просто потому, что вовсе не ясно, каким образом США собираются их выполнять, а самое главное, выгодны ли им самим подорожание многих товаров и другие последствия. "Суверенная экономика" отмечает, что американскому лидеру была не особо то и важна безоговорочная победа над всем миром в этой торговой войне. Идея заключалась в том, чтобы помимо сокращения торгового дефицита и возрождения производства внутри страны провести операцию по смене главы ФРС Джерома Пауэлла. Он уже в который раз не снижает ключевую ставку, мешая Трампу выполнять свои предвыборные социальные обещания перед американским средним классом.
Сама торговая война слишком затянулась, поскольку не все готовы склонить колено перед "величием" США.
"Несмотря на заявления Белого дома о победах на торговом фронте, при политике Трампа по увеличению торговых тарифов, сокращению налогов и ослаблению независимости ФРС доллар переживает не лучшие времена. Попытка сократить торговый дефицит сужает канал экспансии доллара во внешний мир, а вводимые пошлины подрывают доверие инвесторов. Именно доллар является самым мощным экономическим оружием США, позволяющим скупать технологии и практически любые высококвалифицированные кадры во всех странах, и снижение значимости этой валюты уменьшает американскую геополитическую силу", – заявил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
Страны БРИКС оказали наибольшее сопротивление, поэтому Трамп решил разыграть еще один популистский козырь. Он обвинил Индию, Китай и Бразилию в том, что они слишком много торгуют с Россией, тем самым финансируя "военную машину Кремля". И судя по реакции Пекина, Бразилиа и Нью-Дели, шантаж не возымел ожидаемого успеха. Бахтизин также считает, что страны БРИКС в случае дальнейшей агрессивной политики Трампа могут лишь ускорить процесс дедолларизации и ограничить доступ США к редкоземельным металлам, либо удорожить их покупку для Америки. При этом политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что времени на ведение сомнительной внешней политики у Трампа не так много. В 2026 году запланированы промежуточные выборы в США. И если американский лидер, рейтинг которого продолжает падать, не заключит "самую большую сделку" до этого времени, то Республиканская партия может на них проиграть. Именно поэтому Трампу очень нужна встреча с Путиным. Она позволит если не поставить точку в российско-украинском конфликте, то сдвинуть переговорный процесс, а еще, вероятно, анонсировать оттепель во взаимоотношении двух ядерных держав.
Именно поэтому Трамп не ставит никаких условий для встречи с Путиным. Его положение ослабло, время играет не на стороне американского лидера. В данном случае "мнение", позиция его европейских партнеров и Киева не играет важной роли. Саммит на Аляске не решит всех проблем, но для Трампа это шанс сохранить "хорошее лицо" при плохой игре. К тому же, ему нравится роль миротворца – Алиев с Пашиняном не дадут соврать.
Вчера, 8 августа, главным событием дня стало наступление ВС РФ для перерезания последней логистической артерии ВСУ в районе Покровска и Мирнограда.