Воскресенье, 10.08.2025
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
00:05 10.08.2025

Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным

Александр Тушалиев

СВО

Почему встреча с Путиным Трампу важнее всего и как президент США добивался этого полгода

Трамп назвал дату и место проведения саммита Россия – США. Президент Российской Федерации встретится с американским лидером на Аляске. Несмотря на то, что Владимир Путин совершит визит в США, добивался встречи именно Дональд Трамп. Причем очень давно. Впервые американский лидер громко заявил о планах поговорить лицом к лицу еще в феврале 2025 года.



Почему Трамп так торопится?

Ответ кроется в нескольких плоскостях: экономической, политической, военной и социальной.

Ситуация на Украине стремительно ухудшается с начала года. На старте президенства Трампа ВСУ еще были на оккупированной курской земле, а ВС РФ не открыли несколько новых оперативных направлений. К слову, с того момента у Украины сменился министр вооруженных сил и глава сухопутных войск незалежной. А это говорит о картине на фронте красноречивее любых цифр о потерях. Хотя и они колоссальны, так как противник с начала года потерял свыше 300 тыс военнослужащих. Кроме того, Зеленский посетил Белый дом, где его сначала публично унизили, а потом и вовсе выставили за порог. Если бы встреча произошла в феврале, то переговорная позиция американского лидера, как единственного легитимного и, самое главное, весомого представителя западной коалиции, с военной точки зрения была бы куда сильнее.

Политическая картина для Трампа также была радужнее в феврале. Он шел на выборы с целой россыпью обещаний, которые в той или иной степени касались миграционной и социальной политики. А еще Трамп ругал Байдена за то, что он допустил начало нескольких конфликтов, а также привел страну к экономическому кризису. Все эти претензии были по делу, и народ шел голосовать в том числе в надежде на исполнение главного лозунга всех времен и народов "Сделаем Америку снова великой". Начал Трамп весьма бодро. Одними из первых его указов были закрытие границ и ужесточение миграционной политики, а также признание в стране только двух гендеров. А далее началась экономическая оптимизация. В Белом доме появился департамент DOGE, который возглавил Илон Маск. Поначалу все шло по "плану" – урезали дублирующие функции, пытались найти подразделения, которые занимаются отчетократией, а также "гендерным разнообразием" вместо реальной работы. Но потом Трамп внезапно понял, что это слишком непопулярные меры, и решил, что экономического благополучия можно достигнуть за счет двух факторов: дешевых денег и "налогов" с других стран. Он поссорился с Илоном Маском из-за "замечательного законопроекта", который, по мнению основателя Tesla, обременял бы американцев и еще больше увеличивал бы госдолг США. Вместо работы в едином направлении началась открытая конфронтация, обмен громкими репутационными заявлениями. Параллельно Трамп анонсировал тарифную войну по отношению ко всему миру, кроме России. И настало время для "больших сделок". Перед этим американский лидер через боль, унижение и шантаж, в основном со стороны Вашингтона, заключил сделку с Киевом. Сложно оценить, что она в себя включает, но там точно есть редкоземельные и, в целом, все ресурсы, которые добывает и экспортирует незалежная. При этом в данной сделке, если верить инсайдерам, нет никаких обязательств по гарантии безопасности для Киева.

Сначала тарифная война встретила закономерную негативную реакцию, но после Трампу удалось по отдельности прожать сначала небольшие страны, а после и основных союзников по блоку, кроме Канады. Так, "51-ый штат" до сих пор оказывает яростное сопротивление. Тем временем Евросоюз, Япония и Южная Корея пошли на уступки ради "базовых условий" капитуляции в виде пониженных 15% на основные товары и обещания закупать энергоресурсы на сотни миллиардов долларов и инвестировать в экономику США все те же сотни миллиардов долларов в течение президентского срока Трампа. Впрочем, аналитики, СМИ и политики дают неоднозначную оценку тем сделкам, которые уже заключены. Просто потому, что вовсе не ясно, каким образом США собираются их выполнять, а самое главное, выгодны ли им самим подорожание многих товаров и другие последствия. "Суверенная экономика" отмечает, что американскому лидеру была не особо то и важна безоговорочная победа над всем миром в этой торговой войне. Идея заключалась в том, чтобы помимо сокращения торгового дефицита и возрождения производства внутри страны провести операцию по смене главы ФРС Джерома Пауэлла. Он уже в который раз не снижает ключевую ставку, мешая Трампу выполнять свои предвыборные социальные обещания перед американским средним классом.

Сама торговая война слишком затянулась, поскольку не все готовы склонить колено перед "величием" США.

"Несмотря на заявления Белого дома о победах на торговом фронте, при политике Трампа по увеличению торговых тарифов, сокращению налогов и ослаблению независимости ФРС доллар переживает не лучшие времена. Попытка сократить торговый дефицит сужает канал экспансии доллара во внешний мир, а вводимые пошлины подрывают доверие инвесторов. Именно доллар является самым мощным экономическим оружием США, позволяющим скупать технологии и практически любые высококвалифицированные кадры во всех странах, и снижение значимости этой валюты уменьшает американскую геополитическую силу", – заявил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.

Страны БРИКС оказали наибольшее сопротивление, поэтому Трамп решил разыграть еще один популистский козырь. Он обвинил Индию, Китай и Бразилию в том, что они слишком много торгуют с Россией, тем самым финансируя "военную машину Кремля". И судя по реакции Пекина, Бразилиа и Нью-Дели, шантаж не возымел ожидаемого успеха. Бахтизин также считает, что страны БРИКС в случае дальнейшей агрессивной политики Трампа могут лишь ускорить процесс дедолларизации и ограничить доступ США к редкоземельным металлам, либо удорожить их покупку для Америки. При этом политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что времени на ведение сомнительной внешней политики у Трампа не так много. В 2026 году запланированы промежуточные выборы в США. И если американский лидер, рейтинг которого продолжает падать, не заключит "самую большую сделку" до этого времени, то Республиканская партия может на них проиграть. Именно поэтому Трампу очень нужна встреча с Путиным. Она позволит если не поставить точку в российско-украинском конфликте, то сдвинуть переговорный процесс, а еще, вероятно, анонсировать оттепель во взаимоотношении двух ядерных держав.

Именно поэтому Трамп не ставит никаких условий для встречи с Путиным. Его положение ослабло, время играет не на стороне американского лидера. В данном случае "мнение", позиция его европейских партнеров и Киева не играет важной роли. Саммит на Аляске не решит всех проблем, но для Трампа это шанс сохранить "хорошее лицо" при плохой игре. К тому же, ему нравится роль миротворца – Алиев с Пашиняном не дадут соврать.

Вчера, 8 августа, главным событием дня стало наступление ВС РФ для перерезания последней логистической артерии ВСУ в районе Покровска и Мирнограда.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754773500


