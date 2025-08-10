|Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
11:11 10.08.2025
Телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
10.08.2025
город Душанбе
10 августа состоялся телефонный разговор Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона с Президентом Российской Федерации уважаемым Владимиром Путиным.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки.
Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США. Лидер нации выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.
Была подчеркнута готовность сторон к дальнейшим совместным мерам в развитии таджикско-российских отношений стратегического партнерства.
Главы государств также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем, так и многостороннем форматах.