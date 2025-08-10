Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США

11:11 10.08.2025

Телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

10.08.2025

город Душанбе



10 августа состоялся телефонный разговор Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона с Президентом Российской Федерации уважаемым Владимиром Путиным.



В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки.



