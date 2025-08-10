 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.08.2025
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег СергеевСомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
12:49 10.08.2025

Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС?
Команда Трампа пытается наладить отношения с Китаем

10.08.2025 | Олег СЕРГЕЕВ

27 июля, после встречи американского президента Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, ее участники объявили о достигнутом США и ЕС торговом соглашении. Оно предусматривает следующее: базовая ставка пошлин на товары, которые Евросоюз поставляет США, составит 15%, страны ЕС инвестируют в американскую экономику $600 млрд в ближайшие три года, кроме того блок согласился отказаться от российских нефти и газа и заменить их на американские энергоресурсы.

Торговое соглашение, подписанное Урсулой фон дер Ляйен с президентом США, сразу же вызвало политическую бурю в ЕС и способствовало углублению противоречий Евросоюза со Штатами. Критики обвиняют главу Еврокомиссии в том, что она пожертвовала экономическими интересами Европы ради сохранения американских войск на континенте и "близких отношений" с Вашингтоном. При этом никаких признаков того, что Трамп реально готовился полностью вывести войска США из Европы, не было. Politico ранее сообщало, что Вашингтон якобы хочет сократить контингент на 30 тыс. военнослужащих, однако о полном уходе и уж тем более о сокращении вооружений речи не было.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал день подписания сделки "черным днем для Европы". Президент Эммануэль Макрон признался министрам, что ЕС сделал "недостаточно", чтобы показать свою силу и не уступать Трампу. Венгерский лидер Виктор Орбан насмешливо заявил, что глава Белого дома "съел фон дер Ляйен на завтрак". А главный идеолог Brexit Доминик Каммингс злорадствует, что вовремя сбежавшая из ЕС Великобритания "избежала этой унизительной катастрофы".

Июльская сделка с Трампом вновь подняла вопрос о стиле руководства главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая изначально много говорила о готовности принять "сильные, но пропорциональные" контрмеры в ответ на американские пошлины, а в итоге просто "легла" под президента США и согласилась на торговую сделку с ним. С 2019 года фон дер Ляйен централизует принятие решений, часто обходя комиссаров. Критики считают, что ее мягко-податливый подход к Трампу резко контрастирует с более жесткой линией Китая, сумевшего добиться лучших условий.

Усугубляет ситуацию тот факт, что еще совсем недавно Брюссель сам бросал Вашингтону вызов, подобный тому, который администрация Трампа продавила через главу Еврокомиссии. А ведь еще весной последняя, как и вся евробюрократия в целом, пыталась бежать впереди паровоза и заключать торговые сделки с другими странами по всей планете раньше Вашингтона. Среди приоритетных кандидатов назывались Индия, Малайзия, Филиппины, Канада и ОАЭ. Всем им предлагалось упростить доступ на европейский рынок. Чуть ранее, в декабре 2024 года, Брюсселю удалось заключить подобное соглашение со странами Меркосур, т. е. государствами самой Америки.

Однако США быстро дали укорот поползновениям европейцев и обскакали ЕС, который хоть и вел переговоры, например, с Индией аж с далекого 2007 года, но так ни к чему не пришел. Весной этого года американцы направили в Индию своего женатого на индианке вице-президента Джей Ди Вэнса, который за 18 часов сделал в выгодном им направлении больше, чем европейцы за 18 лет. Товарооборот США с Индией уже превышает планку в 130 млрд долларов в год. Теперь, после как бы потери китайского рынка, команда Трампа хочет направлять туда еще и агропродукцию из житницы США – колеблющихся штатов Среднего Запада, – решая попутно тем самым и вопросы укрепления своей электоральной поддержки. В то же время экспертам уже очевидно, что Евросоюзу заключение сепаратной сделки с Индией в противовес США в ближайшее время точно не грозит.

На этом фоне президент США уже даже не пытается соблюдать хоть какой-то политес по отношению к европейским элитам. Выступая 12 мая в Белом доме Д. Трамп во всеуслышание заявил, что "Европейский союз во многом отвратительнее, чем Китай" и халяве для Европы "на американском процветании" приходит конец. Тогда же американский президент обвинил европейцев в десятилетиях несправедливой торговой политики, которая, по его словам, оставила американских рабочих и целые отрасли у разбитого корыта.

"Мы только начали с ними разбираться. Они продают нам 13 миллионов автомобилей – мы им не продаем ничего. Они заваливают нас сельхозпродукцией – мы свою туда не можем протолкнуть. Они не принимают наши товары. Все козыри у нас", – сообщил Трамп. Эти жесткие заявления прозвучали во время объявления о подписании масштабного указа, направленного на резкое снижение цен на лекарства для американцев. Цель – прекратить субсидирование гражданами США европейских систем госздравоохранения.

"Фармацевтические компании рассказали мне настоящие ужастики. Мы больше не будем платить за дешевые лекарства для Европы. Европа теперь будет платить больше, а Америка – значительно меньше… Вот что значит мощь американского рынка, – подчеркнул Трамп. – Нас больше не будут использовать".

Вынужденная после подобных заявлений и действий вступить в открытую борьбу с американцами на финансово-экономическом фронте глава ЦБ Евросоюза Кристин Лагард заявила, что Европе срочно нужно разработать свою систему карточных платежей, чтобы не зависеть от США в этом вопросе. Ведь каждый раз, когда европеец платит картой или телефоном, все проходит через неевропейскую инфраструктуру – Visa, MasterCard, PayPal или Alipay.

Европейские элиты и завязанные на них структуры стали демонстрировать, что до них доходит, что такое зависимость от США в собственных финансовых инструментах и чем это может закончиться, и другими способами. Например, Европейская комиссия, пытаясь противодействовать американскому напору, пригрозила США ответными пошлинами на сумму до €95 млрд ($106 млрд).

В начале апреля глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила в интервью Financial Times, что, если не удастся договориться с Трампом по пошлинам, ЕС обложит налогом технологических гигантов США и вообще "готов применить самые действенные торговые меры", включая радикальное расширение ответных мер и нанесение мощного удара по американскому сектору услуг, в котором США имеют профицит в торговле как с Европой, так и со всем миром (в отличие от торговли товарами, где Америка больше покупает, чем продает).

Однако сторонники Трампа сразу же посчитали это блефом. Торговый советник Белого дома Питер Наварро назвал угрозу "тяжелой ошибкой", заявив, что она обернется против самого ЕС. "Европа слишком долго играла на два фронта, – заявил Наварро. – Они читают нам лекции о демократии, одновременно душат наши отрасли односторонними регуляциями, подают в суд на наши компании, а потом жалуются, когда мы даем сдачи".

"Глобалисты вывели наши рабочие места за границу, и Брюссель им аплодировал, – заявил сам Трамп. – Но теперь у нас карты на руках. И на этом все заканчивается". Заодно американский президент потребовал от стран Европы выплаты финансовых репараций и потребовал от ЕС купить у США больше энергоресурсов, чем они могут поставить во все страны мира!

"Мы установили большие тарифы для Европы. Они садятся за стол переговоров. Они хотят поговорить, но разговора не будет, пока они не заплатят нам много денег на ежегодной основе – не только за настоящее, но и за прошлое", – цитирует главу Белого дома Euronews. В начале апреля Трамп не просто отказался снизить пошлины до нуля в торговле промышленной продукцией с Евросоюзом, как ему предложили руководители Еврокомиссии, но и потребовал взамен купить у США энергоресурсов на $350 млрд. Это почти соответствует стоимости всех товаров, которые страны ЕС приобрели в прошлом году у США и превышает стоимость энергоресурсов, которые США продали всем странам мира!

Тем не менее Трамп заявил дословно следующее: "У нас дефицит [в торговле] с Европейским союзом $350 млрд, и он должен быстро исчезнуть. Один из способов, как он может легко и быстро исчезнуть, – это им придется покупать у нас наши энергоресурсы... Они могут купить их, и мы сможем сбросить $350 млрд за неделю. Они должны купить и взять на себя обязательство купить такое же количество энергоресурсов".

Одновременно с этим Илон Маск, курировавший на тот момент ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), сделал особо непонятливой части европейских элит "тонкий намек на толстые обстоятельства" – предупредил об опасности "в случае чего" волны терроризма в Европе и растолковал буквально "на пальцах": "Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение числа атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак. Мы увидим массовые убийства в Европе. В этом тенденция".

Интересно, что на фоне подобного рода неприкрытых угроз, обострения и углубления противоречий с Европой, Америка и команда Трампа параллельно пытаются наладить отношения с Китаем. После напряженных переговоров в Швейцарии США и КНР договорились о взаимном снижении пошлин: американские тарифы на китайские товары будут уменьшены с 145% до 30%, а китайские – с 125% до 10%.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754819340


Новости Казахстана
- Государственный советник провел очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Исполнение поручений Президента по модернизации сфер энергетики, ЖКХ и водной отрасли – состоялась пресс-конференция Каната Бозумбаева
- Кадровые перестановки
- В Алматы утверждена обновленная структура городского управления
- Вопросы развития ТМТМ обсуждены в Баку
- О мерах по противодействию наркобизнесу
- Незаконная регистрация грузовиков: ущерб государству превысил 740 млн тенге
- "Зарплата в крипте": в Алматы задержан интернет-мошенник с SIM-box
- Подозреваемый в незаконной торговле криптовалютой экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов
- Онлайн-бизнес вне закона: полицейские ликвидировали сеть вебкам-студий в ВКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  