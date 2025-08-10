Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев

12:49 10.08.2025 Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС?

Команда Трампа пытается наладить отношения с Китаем



10.08.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



27 июля, после встречи американского президента Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, ее участники объявили о достигнутом США и ЕС торговом соглашении. Оно предусматривает следующее: базовая ставка пошлин на товары, которые Евросоюз поставляет США, составит 15%, страны ЕС инвестируют в американскую экономику $600 млрд в ближайшие три года, кроме того блок согласился отказаться от российских нефти и газа и заменить их на американские энергоресурсы.



Торговое соглашение, подписанное Урсулой фон дер Ляйен с президентом США, сразу же вызвало политическую бурю в ЕС и способствовало углублению противоречий Евросоюза со Штатами. Критики обвиняют главу Еврокомиссии в том, что она пожертвовала экономическими интересами Европы ради сохранения американских войск на континенте и "близких отношений" с Вашингтоном. При этом никаких признаков того, что Трамп реально готовился полностью вывести войска США из Европы, не было. Politico ранее сообщало, что Вашингтон якобы хочет сократить контингент на 30 тыс. военнослужащих, однако о полном уходе и уж тем более о сокращении вооружений речи не было.



Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал день подписания сделки "черным днем для Европы". Президент Эммануэль Макрон признался министрам, что ЕС сделал "недостаточно", чтобы показать свою силу и не уступать Трампу. Венгерский лидер Виктор Орбан насмешливо заявил, что глава Белого дома "съел фон дер Ляйен на завтрак". А главный идеолог Brexit Доминик Каммингс злорадствует, что вовремя сбежавшая из ЕС Великобритания "избежала этой унизительной катастрофы".



Июльская сделка с Трампом вновь подняла вопрос о стиле руководства главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая изначально много говорила о готовности принять "сильные, но пропорциональные" контрмеры в ответ на американские пошлины, а в итоге просто "легла" под президента США и согласилась на торговую сделку с ним. С 2019 года фон дер Ляйен централизует принятие решений, часто обходя комиссаров. Критики считают, что ее мягко-податливый подход к Трампу резко контрастирует с более жесткой линией Китая, сумевшего добиться лучших условий.



Усугубляет ситуацию тот факт, что еще совсем недавно Брюссель сам бросал Вашингтону вызов, подобный тому, который администрация Трампа продавила через главу Еврокомиссии. А ведь еще весной последняя, как и вся евробюрократия в целом, пыталась бежать впереди паровоза и заключать торговые сделки с другими странами по всей планете раньше Вашингтона. Среди приоритетных кандидатов назывались Индия, Малайзия, Филиппины, Канада и ОАЭ. Всем им предлагалось упростить доступ на европейский рынок. Чуть ранее, в декабре 2024 года, Брюсселю удалось заключить подобное соглашение со странами Меркосур, т. е. государствами самой Америки.



Однако США быстро дали укорот поползновениям европейцев и обскакали ЕС, который хоть и вел переговоры, например, с Индией аж с далекого 2007 года, но так ни к чему не пришел. Весной этого года американцы направили в Индию своего женатого на индианке вице-президента Джей Ди Вэнса, который за 18 часов сделал в выгодном им направлении больше, чем европейцы за 18 лет. Товарооборот США с Индией уже превышает планку в 130 млрд долларов в год. Теперь, после как бы потери китайского рынка, команда Трампа хочет направлять туда еще и агропродукцию из житницы США – колеблющихся штатов Среднего Запада, – решая попутно тем самым и вопросы укрепления своей электоральной поддержки. В то же время экспертам уже очевидно, что Евросоюзу заключение сепаратной сделки с Индией в противовес США в ближайшее время точно не грозит.



На этом фоне президент США уже даже не пытается соблюдать хоть какой-то политес по отношению к европейским элитам. Выступая 12 мая в Белом доме Д. Трамп во всеуслышание заявил, что "Европейский союз во многом отвратительнее, чем Китай" и халяве для Европы "на американском процветании" приходит конец. Тогда же американский президент обвинил европейцев в десятилетиях несправедливой торговой политики, которая, по его словам, оставила американских рабочих и целые отрасли у разбитого корыта.



"Мы только начали с ними разбираться. Они продают нам 13 миллионов автомобилей – мы им не продаем ничего. Они заваливают нас сельхозпродукцией – мы свою туда не можем протолкнуть. Они не принимают наши товары. Все козыри у нас", – сообщил Трамп. Эти жесткие заявления прозвучали во время объявления о подписании масштабного указа, направленного на резкое снижение цен на лекарства для американцев. Цель – прекратить субсидирование гражданами США европейских систем госздравоохранения.



"Фармацевтические компании рассказали мне настоящие ужастики. Мы больше не будем платить за дешевые лекарства для Европы. Европа теперь будет платить больше, а Америка – значительно меньше… Вот что значит мощь американского рынка, – подчеркнул Трамп. – Нас больше не будут использовать".



Вынужденная после подобных заявлений и действий вступить в открытую борьбу с американцами на финансово-экономическом фронте глава ЦБ Евросоюза Кристин Лагард заявила, что Европе срочно нужно разработать свою систему карточных платежей, чтобы не зависеть от США в этом вопросе. Ведь каждый раз, когда европеец платит картой или телефоном, все проходит через неевропейскую инфраструктуру – Visa, MasterCard, PayPal или Alipay.



Европейские элиты и завязанные на них структуры стали демонстрировать, что до них доходит, что такое зависимость от США в собственных финансовых инструментах и чем это может закончиться, и другими способами. Например, Европейская комиссия, пытаясь противодействовать американскому напору, пригрозила США ответными пошлинами на сумму до €95 млрд ($106 млрд).



В начале апреля глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила в интервью Financial Times, что, если не удастся договориться с Трампом по пошлинам, ЕС обложит налогом технологических гигантов США и вообще "готов применить самые действенные торговые меры", включая радикальное расширение ответных мер и нанесение мощного удара по американскому сектору услуг, в котором США имеют профицит в торговле как с Европой, так и со всем миром (в отличие от торговли товарами, где Америка больше покупает, чем продает).



Однако сторонники Трампа сразу же посчитали это блефом. Торговый советник Белого дома Питер Наварро назвал угрозу "тяжелой ошибкой", заявив, что она обернется против самого ЕС. "Европа слишком долго играла на два фронта, – заявил Наварро. – Они читают нам лекции о демократии, одновременно душат наши отрасли односторонними регуляциями, подают в суд на наши компании, а потом жалуются, когда мы даем сдачи".



"Глобалисты вывели наши рабочие места за границу, и Брюссель им аплодировал, – заявил сам Трамп. – Но теперь у нас карты на руках. И на этом все заканчивается". Заодно американский президент потребовал от стран Европы выплаты финансовых репараций и потребовал от ЕС купить у США больше энергоресурсов, чем они могут поставить во все страны мира!



"Мы установили большие тарифы для Европы. Они садятся за стол переговоров. Они хотят поговорить, но разговора не будет, пока они не заплатят нам много денег на ежегодной основе – не только за настоящее, но и за прошлое", – цитирует главу Белого дома Euronews. В начале апреля Трамп не просто отказался снизить пошлины до нуля в торговле промышленной продукцией с Евросоюзом, как ему предложили руководители Еврокомиссии, но и потребовал взамен купить у США энергоресурсов на $350 млрд. Это почти соответствует стоимости всех товаров, которые страны ЕС приобрели в прошлом году у США и превышает стоимость энергоресурсов, которые США продали всем странам мира!



Тем не менее Трамп заявил дословно следующее: "У нас дефицит [в торговле] с Европейским союзом $350 млрд, и он должен быстро исчезнуть. Один из способов, как он может легко и быстро исчезнуть, – это им придется покупать у нас наши энергоресурсы... Они могут купить их, и мы сможем сбросить $350 млрд за неделю. Они должны купить и взять на себя обязательство купить такое же количество энергоресурсов".



Одновременно с этим Илон Маск, курировавший на тот момент ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), сделал особо непонятливой части европейских элит "тонкий намек на толстые обстоятельства" – предупредил об опасности "в случае чего" волны терроризма в Европе и растолковал буквально "на пальцах": "Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение числа атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак. Мы увидим массовые убийства в Европе. В этом тенденция".



Интересно, что на фоне подобного рода неприкрытых угроз, обострения и углубления противоречий с Европой, Америка и команда Трампа параллельно пытаются наладить отношения с Китаем. После напряженных переговоров в Швейцарии США и КНР договорились о взаимном снижении пошлин: американские тарифы на китайские товары будут уменьшены с 145% до 30%, а китайские – с 125% до 10%. Источник - Фонд стратегической культуры

