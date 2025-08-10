 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Воскресенье, 10.08.2025
Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:59 10.08.2025

Forsal Польша
10 августа 2025

Западные соседи Польши переезжают в ... Россию! Что их туда тянет?
Forsal: Россия становится новым направлением "бегства" людей с Запада

Все больше людей в Европе и США решаются кардинально изменить свою жизнь: они покидают либеральный Запад и отправляются на Восток - в Россию, пишет Forsal. Они заявляют, что уже не узнают свои страны. Россия кажется последней надеждой на жизнь в соответствии с исповедуемыми ценностями.

Славомир Билиньский (Sławomir Biliński)

Только в июле 2025 года заявления на получение разрешения на временное проживание в России подали около 1500 человек. Большинство заявок поступило из Германии, что может показаться удивительным, учитывая напряженные отношения между Берлином и Москвой.

Виза "Общая ценность": Россия привлекает традиционным образом жизни

С 2024 года Российская Федерация реализует необычную визовую программу, адресованную гражданам западных стран, которые чувствуют себя разочарованными политикой своих властей. Так называемая виза "Общие ценности" предоставляет возможность получить разрешение на трехлетнее пребывание в России без необходимости сдачи языкового экзамена, инвестировать большие суммы денег или соответствовать специальным профессиональным требованиям. Достаточно продемонстрировать приверженность традиционным ценностям, таким как семья, стабильность и духовность.

Эта программа вызывает споры, но при этом приобретает все большую популярность. Веб-сайты и миграционные агентства рекламируют ее как "билет в более спокойную жизнь", особенно для людей, которые больше не идентифицируют себя с западной социальной моделью. В рекламе программы "Общие ценности" потенциальным мигрантам задаются вопросы: "Ваша страна движется в неправильном направлении?", "Вас беспокоят открытые границы, инфляция и снижение статуса семьи?" Месседж предельно ясен: Россия - это альтернатива для разочарованных граждан Запада.

Кто хочет жить в России? Три группы переселенцев

Журналист швейцарского издания TagesAnzeiger отмечает, что среди новых мигрантов можно выделить три основные группы:

1. Репатрианты - лица русского происхождения, которые когда-то покинули страну, а сегодня возвращаются. Чаще всего это так называемые немецкие русские, уехавшие в Германию после распада СССР. Для них Россия не какое-то экзотическое место, а родина, а возвращение туда - это возвращение к своим корням.

2. Идейные - граждане США, Канады, Австралии или Западной Европы, которые считают, что их страны утратили свои ценности. Часто это консерваторы, верующие, сторонники традиционной модели семьи. Громким событием стал недавний переезд католической семьи из Канзаса, которая поселилась в Москве, заявив, что "в США они чувствовали себя преследуемыми, в России – свободными".

3. Молодежь - студенты, блогеры, люди, которые приехали в Россию на короткое время, а остались надолго. Они часто находят там спутников жизни, пускают корни, делают в России карьеру и обрастают социальными связями. Их активность в социальных сетях влияет на имидж России в глазах западных пользователей Интернета. Это увеличивает "мягкую" силу России и не нравится западным властям.

Россия как новое направление "бегства с Запада"

Все больше людей на Западе заявляют, что уже не узнают свои страны. Стремительные социальные изменения, политическая нестабильность, рост цен, миграционные кризисы - вот лишь некоторые из причин, по которым граждане стран ЕС и Северной Америки начинают искать альтернативное место жительства. Россия представляется им бастионом порядка, стабильности и традиционных ценностей. Как пишет руководитель портала MoveToRussia.com Илья Белобрагин, его компания получает сотни запросов в месяц. "Наши клиенты говорят, что их страны изменились до неузнаваемости. Многие говорят, что Россия напоминает им Америку 60-х годов - спокойную, упорядоченную, с четкой системой ценностей страну", – говорит он.

Хотя количество желающих перебраться в Россию пока не так уж велико (учитывая, что ее население составляет 146-миллионов), сам факт того, что страна, находящаяся под санкциями, лишенная прямого авиасообщения с Западом, привлекает все больше и больше иностранцев, вызывает удивление. Особенно удивляет преобладание среди них граждан Германии - их количество почти вдвое превышает количество заявок из США.

Как отмечают швейцарские журналисты, визовая программа России может показаться шуткой, но ее эффекты вполне реальны. При этом подчеркивается, что потенциальные переселенцы - это чаще всего люди, разочарованные политикой Запада, для которых Россия кажется последней надеждой на жизнь в соответствии с исповедуемыми ценностями.

Новая Земля обетованная или сиюминутная тенденция?

Действительно ли Россия станет целевым направлением эмиграции для тысяч европейцев и американцев? Пока ответить на этот вопрос сложно. Для одних это временный побег, для других -осознанный выбор нового образа жизни. Российское правительство, безусловно, использует эту тенденцию в пропагандистских целях, создавая образ своей страны как безопасного убежища для "разочарованных Западом". С другой стороны, для некоторых западных мигрантов это реальная возможность переехать в страну с более дешевой жизнью, менее конкурентным рынком труда и большим чувством общности между людьми.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754819940


