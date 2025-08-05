Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов

16:20 10.08.2025

Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан

Стихийное бедствие невольно "отрекламировало" перспективы российского подводного дрона

Сергей Аксенов



На фото: атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", которая является первым носителем аппаратов "Посейдон", во время церемонии спуска на воду на территории АО "ПО "Севмаш". (Фото: Олег Кулешов/ТАСС)



