Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов

16:20 10.08.2025
Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан
Стихийное бедствие невольно "отрекламировало" перспективы российского подводного дрона
Сергей Аксенов
На фото: атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", которая является первым носителем аппаратов "Посейдон", во время церемонии спуска на воду на территории АО "ПО "Севмаш". (Фото: Олег Кулешов/ТАСС)
На Камчатке за минувшие сутки зафиксировано четыре десятка афтершоков - повторных земных толчков от мощного землетрясения магнитудой 8,8 баллов, которое произошло на полуострове 30 июля. Продолжается извержение Ключевского вулкана, спровоцированное стихией. Природное сейсмическое оружие оказалось чудовищно мощным.
Последствия землетрясения ударили даже по Владивостоку, расположенном в двух с лишним тысячах километров, который "качнуло" сначала на 5 см к югу, а затем на столько же к северу. Что касается самой Камчатки, то полуостров переместился на 2 метра на юго-восток и одновременно опустился более чем на 30 см.
Землетрясение вызвало цунами - громадную волну, которая достигла Французской Полинезии. Ожидали ее и западном побережье Южной Америки - в Чили. Предупреждения о цунами были вынесены в Японии и на Гавайях. На Галапагосских островах, узнав о происшествии на Камчатке, объявили эвакуацию жителей.
Самая высокая цунами вблизи Камчатки достигла 18 метров. Ее высоту по просьбе ученых измерил местный житель. Такой большой оказалась вторая волна из семи по счету. Цунами частично затопила порт и рыбоперерабатывающий завод в городе Северо-Курильск, сметая суда с причалов, сообщали в МЧС.
По изменениям береговой линии последствия камчатского землетрясения превосходят катастрофу Помпеях, считает членкор РАН Аркадий Тишков, отмечая субрегиональный масштаб современной истории. Ужас, запечатленный Карлом Брюлловым на своем знаменитом полотне - детский сад по сравнению со случившимся на Камчатке.
Неудивительно, что самые яростные недруги России обрадовались трагедии. "Апокалипсис на Камчатке", "Камчатка разрушается" - с такими заголовками начали выходить фейковые новости от ЦИПСО. "Кричащие" заголовки, странные аудиозаписи и проукраинские боты в чатах пытаются посеять панику", отреагировали российские СМИ.
В отличие от почти сухопутной Украины ее старшие партнеры на Западе более сдержаны и пытаются скрыть свою радость. И потому что не пристало цивилизованным людям скакать как папуасы (в плохом смысле) и, потому что им - представителям морской атлантистской цивилизации, хорошо известно, что такое разрушительная водная стихия.
На Западе наверняка хорошо помнят идею советского физика Андрея Сахарова разместить под водой вдоль побережья США в разломах тектонических плит созданные им 100 мегатонные термоядерные бомбы (именно такую "Царь-бомбу" СССР взорвал для демонстрации силы над Новой Землей - взрывная волна трижды облетела Землю).
Взорванные под водой заряды вызвали бы землетрясения и громадные цунами, которые полностью разрушили бы прибрежную инфраструктуру противника, включая порты. Гипотетическую войну можно было выиграть в самом начале. Еще раньше разрабатывался проект гигантской торпеды с ядерным зарядом Т-15.
От идеи утопить противника в океанских водах тогда отказались. В том числе по причине антигуманного людоедского характера этого проекта. Ходит миф, что один контр-адмирал, с которым Сахаров обсуждал проект, был шокирован и заметил, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою.
Не исключено, что подобное чистоплюйство (не только моряков, а вообще военных, а также политиков) и привело к тому, что вся огромная советская военная машина, которую готовили к "открытому бою" с Западом, в итоге не сделала ни единого выстрела, чтобы спасти страну. Самораспустились по-тихому. Так может, надо было бахнуть? Весь мир в труху…
Сейчас Россия стоит примерно перед той же дилеммой. "Зачем нам такой мир, если там не будет России?" - сетовал как-то Владимир Путин, видимо, намекая на военные возможности нашей страны. На четвертом году спецоперации против НАТО, аргументов в пользу подобного взгляда на вещи стало еще больше.
В 2018 году президент РФ, выступая с посланием к Федеральному собранию, презентовал четыре новых вида вооружений: гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард", межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" (с ядерной энергоустановкой), лазерное оружие "Пересвет" и подводный ядерный беспилотный аппарат "Посейдон".
Последний - "Посейдон", так и не представилось случая испытать в реальных боевых условиях, несмотря на то, что в акватории Черного моря шли и по-прежнему идут в рамках СВО самые настоящие морские бои, а наш Черноморский флот вынужден прятаться от БЭКов противника в Новороссийске, Феодосии и абхазских Очамчирах.
Все дело в том, что "Посейдон" - слишком мощное оружие. Фактически, стратегического характера и пользоваться им для мелочей неэффективно. Все равно что бить из пушки по воробьям. Ведь у Киева, несмотря на успешные атаки наших кораблей, своего флота, достойного наших ядерных дронов, просто нет. Один только москитный.
Не значит ли это, что имеет смысл подобрать для "Посейдона" иные, более подходящие, цели? Не на Украине, а в тех странах, кто явно или тайно поддерживает Киев оружием, деньгами и проч. На ум в первую очередь приходят такие морские державы как Британия, Нидерланды, Норвегия, да те же Германия с Францией, имеющие береговую линию.
Угроза ударов "Посейдонами" по прибрежным уязвимым противникам России на Западе, вероятно, остудит их пыл и желание вмешиваться в чужие дела. Множество сверхмощных взрывов где-нибудь в Ла-Манше вызовет огромные цунами и, возможно, землетрясения. Смытая в воды Атлантики половина Лондона, утонувшие Кале и Дюнкерк…
Это, кстати, соответствовало бы геополитической концепции, предполагающей извечную борьбу сухопутной теллурической цивилизации - России с морской талассократической - Западом, которой придерживается философ и геополитик Александр Дугин. Рим против Карфагена, учит русский "советник Кремля" вслед за Хэлфордом Макиндером.
И кажется Владимир Путин к нему прислушивается. Иначе, как трактовать недавний визит президента в Северодвинск? Ведь именно там, на "Севмаше", достраивают сейчас подлодку специального назначения "Хабаровск" - потенциальный носитель "Посейдонов". Другая такая подлодка - "Белгород" - готова и ушла в глубины мирового океана.
Ранее ТАСС сообщал, что "по две подлодки - носителя „Посейдонов" войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов". Каждая из них должна нести до восьми ядерных беспилотников. Таким образом, общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве сможет достигать 32 единиц. Хватит, чтобы смыть врагов России в Атлантику и Тихий океан?