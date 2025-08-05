Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций

16:33 10.08.2025

"Живы или нет?": Генпрокуратура рассказала о лидерах терорганизаций



Информация о местонахождении ряда главарей международных террористических группировок то и дело появляется в различных зарубежных СМИ



ДУШАНБЕ, 10 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура Таджикистана прокомментировала появившуюся информацию о местонахождении главарей террористических организаций.



Речь идет о Гулмуроде Халимове, одном из лидеров ИГИЛ*, и Махди Арсланe, лидере "Джамаат Ансаруллах"*, которые, по мнению экспертов, мертвы.



Глава Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом Генеральной прокуратуры Таджикистана Джуманазар Саидахмадзода в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Sputnik Таджикистан, сообщил, что эти лица являются членами террористических организаций, находятся в розыске, но точных данных об их местонахождении нет.



"По крайней мере, до сих пор в компетентные органы Таджикистана не поступала никакая информация о том, живы они или мертвы", - сказал Саидахмадзода.



При этом ранее иностранные СМИ, в том числе со ссылкой на офицера американской разведки (ЦРУ) Сару Адамс и другие источники в Афганистане, сообщали, что Гулмурод Халимов находится в Тахаре - провинции, граничащей с Таджикистаном.



Одновременно афганские издания не раз распространяли сведения о нахождении в этой стране членов "Джамаат Ансаруллах", включая их командира Мухаммада Шарифова, известного как Махди Арслан.



В то же время осведомленные лица и региональные эксперты утверждают, что на самом деле этих лидеров террористических организаций нет ни в Афганистане, ни на Ближнем Востоке.



Бывший офицер афганской военной разведки, который 20 лет занимался борьбой с террористическими группировками и ныне находится за пределами страны, сообщил Sputnik Таджикистан, что западные и пакистанские спецслужбы используют имена этих людей лишь для создания шума и запугивания стран Центральной Азии.



"На самом деле, по полученным нами от американской разведки сведениям, Гулмурод Халимов еще в сентябре 2017 года мог быть уничтожен в результате авиаудара российских войск по базам ИГИЛ* в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии", - сказал он.



Он добавил, что Махди Арслан, скорее всего, также погиб в сентябре 2023-го, когда, возвращаясь из афганской провинции Конар после встречи с лидерами ИГИЛ*, был ликвидирован по пути в Кабул неустановленной группой, вероятно, разведкой "Талибана"**.



"Арслан, по-видимому, был недоволен тем, что талибы** не позволяли им вести операции на территории Таджикистана, и пытался установить контакт с ИГИЛ*. Одним словом, создавал для талибов** много проблем", - сказал бывший афганский разведчик.



Эксперт по вопросам безопасности Фирдавс Джалилов также считает, что если бы эти двое действительно находились в живых, они обязательно дали бы о себе знать и передали бы сообщения своим сторонникам.



"Но Гулмурад Халимов с 2017-го, а Махди Арслан с 2023 года не публиковали ни фото, ни сообщений в соцсетях. В то время как другие лидеры террористических организаций, где бы они ни находились, обязательно дают о себе знать - это обычная практика для таких опасных группировок", - отметил Джалилов.



По информации, имеющейся у Sputnik Таджикистан, жена Махди Арслана живет в селе Хугаз района Нусай, граничащего с таджикским районом Дарвоз. Родственники утверждают, что он не навещал жену уже 2 года - жив он или мертв, неизвестно.



Эксперты считают, что эти два главаря террористических организаций сами по себе уже не представляют опасности для Таджикистана, но зарубежные спецслужбы, использующие их сторонников и единомышленников в своих целях, наверняка уже нашли или найдут им замену. А это значит, что в подобных организациях важны не "куклы", а "кукловоды".



* Террористическая экстремистская организация, запрещена в России и Таджикистане.

** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.