В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"

17:02 10.08.2025

"Тайные клиенты" будут проверять организаторов умры

10 августа 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане начнут проверять организаторов поездок в умру с помощью метода "тайный клиент".



Как сообщили в Комитете по делам религий, такие проверки позволят защитить права паломников и вовремя выявлять незаконные услуги со стороны тех, кто не имеет лицензии.



Сотрудники комитета будут под видом обычных клиентов обращаться к туроператорам, уточнять наличие лицензии, условия поездки, стоимость и способ оплаты. При необходимости они смогут вести скрытую запись.



В случае подтверждения нарушений материалы направят в правоохранительные органы или инициируют официальную проверку.



Напомним, что в нескольких регионах Узбекистана пресекли деятельность нелегальных организаторов хаджа и умры. Среди них оказались преимущественно сотрудники туристической сферы.