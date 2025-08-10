|Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
18:52 10.08.2025
10.08.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 августа, провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал Садыра Жапарова о ходе недавних дипломатических контактов с американской стороной по вопросу урегулирования украинского кризиса.
Президент Кыргызстана поблагодарил Президента России за предоставленную информацию и выразил поддержку политико-дипломатическим усилиям, направленным на разрешение данного кризиса.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных и региональных объединений.