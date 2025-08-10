Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске

18:52 10.08.2025

Состоялся телефонный разговор Президента Садыра Жапарова с Президентом России Владимиром Путиным



10.08.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 августа, провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.



