Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам

20:01 10.08.2025

Миф: Решение о продаже Аляски Соединенным Штатам - пример наивности и недальновидности царского правительства.



Как же на самом деле: Подобная точка зрения проистекает из сильно упрощенного, обывательского, взгляда на международную политику, тенденциозности подачи материала в советских учебниках истории, а также эффекта послезнания. Попробуем разобраться, что знало, и что не знало правительство Александра II в 1867 году, когда принималось решение о продаже Аляски.



