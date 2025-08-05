|Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
20:01 10.08.2025
Миф: Решение о продаже Аляски Соединенным Штатам - пример наивности и недальновидности царского правительства.
Как же на самом деле: Подобная точка зрения проистекает из сильно упрощенного, обывательского, взгляда на международную политику, тенденциозности подачи материала в советских учебниках истории, а также эффекта послезнания. Попробуем разобраться, что знало, и что не знало правительство Александра II в 1867 году, когда принималось решение о продаже Аляски.
Что было известно:
- Всего десятилетие назад завершилась Крымская война, ставшая по-настоящему мировой. Российская Империя в одиночку воевала с Британской империей, Францией, Османской империей и Сардинским королевством. Конфликт стал мощным ударом по экономике России, кроме того страна потеряла Черноморский флот. Геополитическое влияние Петербурга резко снизилось. Перед новым императором стоял целый ворох тяжелых, неразрешенных проблем.
- Территория России - самая большая в мире, но населения недостаточно для контроля над такими просторами. При этом оно распределено крайне неравномерно - за Уралом проживает всего 2-3 % от общего количества жителей страны. Людей катастрофически не хватает не то, что для Аляски, но даже для Сибири и Дальнего Востока.
- Транспортная связность с Сибирью и Дальним Востоком - очень плохая, а с Аляской - вообще скорее отрицательная. В России уже построены 5-6 тысяч километров железных дорог, но пока речь идет только о европейской ее части, выход к Тихому океану - вопрос следующих поколений.
- Морские возможности Российской Империи - крайне скромные, а Тихоокеанского флота еще не существует.
- Аляска находится на другом континенте и не имеет сухопутной границы с Россией. Зато сухопутную границу с ней имеет главный враг Российском империи - Британия, одним из владений которой является Канада. Кстати, британский флот сильнейший в мире.
- Если в Лондоне решат забрать Аляску, то заберут, и ничего Петербург сделать не сможет. В принципе, это могло произойти еще во время Крымской войны, но тогда англичане не уделили должного внимания этому театру, к тому же, сыграли роль дружеские отношения администраций на местах.
- У России отличные отношения с победившим правительством США, которому Александр II серьезно помог несколькими годами ранее во время гражданской войны в Штатах. Американцы традиционно враждуют с англичанами, а враг моего врага - известно кто.
- США - глубоко второстепенная держава, основные геополитические игроки находятся в Европе.
- Аляска - источник пушнины. Больше ничего ценного там нет.
Таким образом, решение продать дружественным Соединенным Штатам за деньги то, что и так нельзя удержать выглядит вполне рациональным, учитывая, что в любой момент это могут забрать враги-англичане, притом совершенно бесплатно.
А теперь о том, что не было известно в Петербурге в 1867 году:
- В XX веке США станет мощнейшей державой, претендующей на мировое господство и главным геополитическим соперником России.
- Через несколько десятилетий на Аляске откроют крупные месторождения золота, а после - нефти и газа.
Выводы делайте сами. С нашей же точки зрения, продажу Аляски равно нельзя назвать ни каким-то гениальным политическим ходом, ни глупостью. Это нормальное рациональное действие, исходящее из текущей политической и экономической обстановки.
P.S. Что касается Екатерины II, которая якобы была не права, она правила столетием ранее и к истории продажи Аляски отношения не имеет, просто рифма лучше получается))
P.P.S. Также мифом является информация о том, что Россия якобы не получила деньги за продажу Аляски. В реальности в финансовых отчетах за 1868 год зафиксировано поступление средств, большая часть которых была направлена на строительство железных дорог.