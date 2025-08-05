ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 11.08.2025

Марат Быков



СВО



Пока Киев продолжает игнорировать реальность и осложняет для себя переговорный фон, ВС РФ методично создают новые очаги напряжения для противника. На этой неделе активизировались сразу несколько ключевых направлений: на севере Харьковской области русские войска создали условия для охвата группировки ВСУ, а в Кременских лесах неприятель оказался под угрозой масштабного окружения. Фраза главы ГУР Буданова (включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) о том, что многие страны уже стали лишь "сюжетом очередной марки", как нельзя лучше характеризует перспективы незалежной при нынешней политике.



Харьковское направление



