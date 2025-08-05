 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 11.08.2025
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
00:05 11.08.2025

Марат Быков

СВО

Пока Киев продолжает игнорировать реальность и осложняет для себя переговорный фон, ВС РФ методично создают новые очаги напряжения для противника. На этой неделе активизировались сразу несколько ключевых направлений: на севере Харьковской области русские войска создали условия для охвата группировки ВСУ, а в Кременских лесах неприятель оказался под угрозой масштабного окружения. Фраза главы ГУР Буданова (включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) о том, что многие страны уже стали лишь "сюжетом очередной марки", как нельзя лучше характеризует перспективы незалежной при нынешней политике.

Харьковское направление



Оперативный кризис ВСУ на севере Харьковской области перерос в стратегический. После того как русская армия сформировала полноценный фронт наступления западнее Оскола и пересекла границу со стороны Валуйского района, противник лишился возможности маневрировать резервами. Но на этом командование ВС РФ не остановилось – наши передовые подразделения перешли границу в районе МПП "Гоптовка", создав непосредственную угрозу охвата западного фланга группировки противника.

Переход под контроль русских войск пропускного пункта также создал угрозу для Липцовской агломерации, где ВСУ с огромными потерями стабилизировали фронт летом прошлого года. Появление нового участка боевых действий по западному берегу Травянского водохранилища вынуждает украинское командование распылять и без того дефицитные силы. ОТГ "Харьков", систематически ослабляемая из-за роли донора для других направлений, может просто не выдержать давления с нескольких сторон одновременно.

Особую тревогу для противника должен вызывать и тот факт, что от МПП "Гоптовка" до окраин Харькова по шоссе М-20 всего около 30 км. Если год назад ВСУ еще могли наспех сколотить группировку прикрытия областного центра, то в нынешних условиях дефицита людских ресурсов такой фокус может не пройти. Преждевременно будет говорить о планах по штурму города-миллионника, однако "срезать" значительную часть области русской армии более чем по силам.

Константиновское направление (южный сектор)

ВС РФ завершили окружение украинских подразделений к югу от Клебан-Быкского водохранилища. После подавления сопротивления противника в Яблоновке и в северной части Александро-Калиново наши войска перекрыли западный маршрут отхода ВСУ на Константиновку. Практически синхронно был блокирован и восточный коридор – русские штурмовики атакой из района шахты имени Матроны Московской пересекли железнодорожную насыпь и перерезали трассу через Плещеевку.

В котле оказались украинские подразделения, дислоцированные в селах Клебан-Бык, Катериновка и в северной части Щербиновки. По оценкам, численность окруженцев не превышает батальон – около 300–400 человек. Противник сознательно как можно дольше удерживал коридоры для отхода, позволив основной массе войск эвакуироваться.

Командование ВСУ, скорее всего, не станет тратить силы на деблокирование своих солдат и поступит в соответствии с крылатой фразой "спасение утопающих – дело самих утопающих". У попавших же в котел остается всего два варианта.

Если они осведомлены об обстановке – сдаться в плен, осознав бесперспективность сопротивления, либо, по приказу свыше, попытаться прорваться по заболоченному западному берегу водохранилища. Формальный шанс проскочить есть, но мизерный.

Краснолиманское направление (Кременские леса)

Активизация русских войск в районе Торского и Заречного привела в движение весь фронт в Кременских лесах. Наши передовые подразделения атакой по северному берегу Северского Донца поставили под угрозу центральный сектор обороны противника в лесном заповеднике, одновременно сковав украинские резервы и не позволив им усилить оборону под Торским.

Оперативная обстановка для ВСУ в лесах кардинально осложнилась после начала наступления ВС РФ с севера на юг из районов сел Красная Диброва и Кузьмино. Таким образом, неприятель на площади свыше 10 кв км оказался под непосредственной угрозой окружения. Сложность ситуации добавляет и тот факт, что зазор между крайними точками наступления наших штурмовиков не только узок, но и насыщен озерами и болотами. Количество маршрутов, пригодных для передвижения как на машинах, так и пешим порядком, весьма ограниченно.

Примечательно, что столь значительный результат был достигнут на участке, где фронт оставался относительно стабильным последние два года. Причина успеха, вероятно, кроется в классической проблеме ВСУ – нехватке пехоты для плотного заселения всей линии обороны, причем в условиях, когда лесистая местность требует именно пехотных боев с развитой сетью полевых позиций.

Покровское направление

Маневренные боевые действия русских войск на Добропольском и Покровском направлениях продолжают приносить плоды. Противник, несмотря на попытки усиления и контратак, не может стабилизировать фронт. Особого внимания заслуживает участок между Родинским и Белицким, где наши войска пробились к окраинам села Шевченко в рамках формирования южной дуги охвата Доброполья.

Критическое значение имеет разворот передовых подразделений на юг, в направлении села Гришино. Этот населенный пункт является ключевым узлом снабжения ВСУ в Покровско-Мирноградском оборонительном районе – через него проходят все "логистические рукава", обеспечивающие боеспособность украинских войск в Покровске и Мирнограде. Рядом пролегает трасса Е50 от Павлограда. Захват Гришино фактически означает победу в битве за весь оборонительный район.

Понимая критичность ситуации, противник будет обороняться в районе Гришино с максимальным напряжением сил. Однако "запаса для отступления" у ВСУ больше нет. Учитывая, что наши подразделения уже действуют в районе частной застройки на северо-востоке Мирнограда, украинское командование приступило к выводу войск из намечающегося мешка. Дальнейшая оборона Покровско-Мирноградской агломерации имеет значение лишь для обеспечения организованного отхода.

Украина – очередная марка

Глава ГУР Украины поделился своими опасениями по поводу судьбы Украины и дал достаточно точное описание будущего, которое ждет незалежную в случае продолжения бессмысленных отказов от переговоров и усложнения переговорной обстановки.

"Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко это для себя определить... Иначе можно просто стать сюжетом очередной марки", – заявил он, выступая в телеэфире украинского канала.

Украину спросить забыли

9 августа президент США заявил, что встреча с Путиным, о которой он уже давно говорил, пройдет на Аляске. Никаких предварительных условий при этом президент Штатов не ставил – да и не в силе, внутриполитическая обстановка в стране и нужда в поддержке на промежуточных выборах в 2026 году заставляют Трампа идти на подобный шаг.

В таком положении позиция его европейских партнеров и Киева не играет важной роли. Это понимают в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что будущее Украины не может решаться без самих украинцев.

Вчера, 9 августа, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – встреча российского и американского президентов на Аляске.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754859900


