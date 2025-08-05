|ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 11.08.2025
Марат Быков
СВО
Пока Киев продолжает игнорировать реальность и осложняет для себя переговорный фон, ВС РФ методично создают новые очаги напряжения для противника. На этой неделе активизировались сразу несколько ключевых направлений: на севере Харьковской области русские войска создали условия для охвата группировки ВСУ, а в Кременских лесах неприятель оказался под угрозой масштабного окружения. Фраза главы ГУР Буданова (включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) о том, что многие страны уже стали лишь "сюжетом очередной марки", как нельзя лучше характеризует перспективы незалежной при нынешней политике.
Харьковское направление
Оперативный кризис ВСУ на севере Харьковской области перерос в стратегический. После того как русская армия сформировала полноценный фронт наступления западнее Оскола и пересекла границу со стороны Валуйского района, противник лишился возможности маневрировать резервами. Но на этом командование ВС РФ не остановилось – наши передовые подразделения перешли границу в районе МПП "Гоптовка", создав непосредственную угрозу охвата западного фланга группировки противника.
Переход под контроль русских войск пропускного пункта также создал угрозу для Липцовской агломерации, где ВСУ с огромными потерями стабилизировали фронт летом прошлого года. Появление нового участка боевых действий по западному берегу Травянского водохранилища вынуждает украинское командование распылять и без того дефицитные силы. ОТГ "Харьков", систематически ослабляемая из-за роли донора для других направлений, может просто не выдержать давления с нескольких сторон одновременно.
Особую тревогу для противника должен вызывать и тот факт, что от МПП "Гоптовка" до окраин Харькова по шоссе М-20 всего около 30 км. Если год назад ВСУ еще могли наспех сколотить группировку прикрытия областного центра, то в нынешних условиях дефицита людских ресурсов такой фокус может не пройти. Преждевременно будет говорить о планах по штурму города-миллионника, однако "срезать" значительную часть области русской армии более чем по силам.
Константиновское направление (южный сектор)
ВС РФ завершили окружение украинских подразделений к югу от Клебан-Быкского водохранилища. После подавления сопротивления противника в Яблоновке и в северной части Александро-Калиново наши войска перекрыли западный маршрут отхода ВСУ на Константиновку. Практически синхронно был блокирован и восточный коридор – русские штурмовики атакой из района шахты имени Матроны Московской пересекли железнодорожную насыпь и перерезали трассу через Плещеевку.
В котле оказались украинские подразделения, дислоцированные в селах Клебан-Бык, Катериновка и в северной части Щербиновки. По оценкам, численность окруженцев не превышает батальон – около 300–400 человек. Противник сознательно как можно дольше удерживал коридоры для отхода, позволив основной массе войск эвакуироваться.
Командование ВСУ, скорее всего, не станет тратить силы на деблокирование своих солдат и поступит в соответствии с крылатой фразой "спасение утопающих – дело самих утопающих". У попавших же в котел остается всего два варианта.
Если они осведомлены об обстановке – сдаться в плен, осознав бесперспективность сопротивления, либо, по приказу свыше, попытаться прорваться по заболоченному западному берегу водохранилища. Формальный шанс проскочить есть, но мизерный.
Краснолиманское направление (Кременские леса)
Активизация русских войск в районе Торского и Заречного привела в движение весь фронт в Кременских лесах. Наши передовые подразделения атакой по северному берегу Северского Донца поставили под угрозу центральный сектор обороны противника в лесном заповеднике, одновременно сковав украинские резервы и не позволив им усилить оборону под Торским.
Оперативная обстановка для ВСУ в лесах кардинально осложнилась после начала наступления ВС РФ с севера на юг из районов сел Красная Диброва и Кузьмино. Таким образом, неприятель на площади свыше 10 кв км оказался под непосредственной угрозой окружения. Сложность ситуации добавляет и тот факт, что зазор между крайними точками наступления наших штурмовиков не только узок, но и насыщен озерами и болотами. Количество маршрутов, пригодных для передвижения как на машинах, так и пешим порядком, весьма ограниченно.
Примечательно, что столь значительный результат был достигнут на участке, где фронт оставался относительно стабильным последние два года. Причина успеха, вероятно, кроется в классической проблеме ВСУ – нехватке пехоты для плотного заселения всей линии обороны, причем в условиях, когда лесистая местность требует именно пехотных боев с развитой сетью полевых позиций.
Покровское направление
Маневренные боевые действия русских войск на Добропольском и Покровском направлениях продолжают приносить плоды. Противник, несмотря на попытки усиления и контратак, не может стабилизировать фронт. Особого внимания заслуживает участок между Родинским и Белицким, где наши войска пробились к окраинам села Шевченко в рамках формирования южной дуги охвата Доброполья.
Критическое значение имеет разворот передовых подразделений на юг, в направлении села Гришино. Этот населенный пункт является ключевым узлом снабжения ВСУ в Покровско-Мирноградском оборонительном районе – через него проходят все "логистические рукава", обеспечивающие боеспособность украинских войск в Покровске и Мирнограде. Рядом пролегает трасса Е50 от Павлограда. Захват Гришино фактически означает победу в битве за весь оборонительный район.
Понимая критичность ситуации, противник будет обороняться в районе Гришино с максимальным напряжением сил. Однако "запаса для отступления" у ВСУ больше нет. Учитывая, что наши подразделения уже действуют в районе частной застройки на северо-востоке Мирнограда, украинское командование приступило к выводу войск из намечающегося мешка. Дальнейшая оборона Покровско-Мирноградской агломерации имеет значение лишь для обеспечения организованного отхода.
Украина – очередная марка
Глава ГУР Украины поделился своими опасениями по поводу судьбы Украины и дал достаточно точное описание будущего, которое ждет незалежную в случае продолжения бессмысленных отказов от переговоров и усложнения переговорной обстановки.
"Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко это для себя определить... Иначе можно просто стать сюжетом очередной марки", – заявил он, выступая в телеэфире украинского канала.
Украину спросить забыли
9 августа президент США заявил, что встреча с Путиным, о которой он уже давно говорил, пройдет на Аляске. Никаких предварительных условий при этом президент Штатов не ставил – да и не в силе, внутриполитическая обстановка в стране и нужда в поддержке на промежуточных выборах в 2026 году заставляют Трампа идти на подобный шаг.
В таком положении позиция его европейских партнеров и Киева не играет важной роли. Это понимают в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что будущее Украины не может решаться без самих украинцев.
Вчера, 9 августа, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – встреча российского и американского президентов на Аляске.