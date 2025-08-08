КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде

01:12 11.08.2025

Что запрещено делать в поезде: напоминание о правилах



Пресс-релиз

8 августа 2025 года

г. Астана



АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о правилах поведения в поездах дальнего следования и категорически запрещенных действиях, направленных на обеспечение безопасности и комфорта всех путешествующих.



Запрещенные действия в поездах:



1. Проезд без билета

Пассажирам запрещено находиться в вагоне без действующего билета. Проводники имеют право в любой момент потребовать билет. В случае отсутствия билета пассажир будет высажен из поезда на ближайшей станции.



2. Перевозка детей без подтверждающих документов

Перевозка ребенка без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих родительство, не допускается. В случае отсутствия необходимых документов пассажирам может быть отказано в посадке на поезд.



3. Провоз не оформленного багажа без предварительной оплаты

Перевозка багажа, превышающего установленные нормы (более 35 кг на одного пассажира), без предварительной оплаты и оформленного документа запрещена.



4. Провоз животных без соответствующих документов

Перевозка животных без ветеринарных документов категорически запрещена. При отсутствии необходимых документов пассажиру будет отказано в посадке на поезд.



5. Запрещено курение в поезде

Курение в поездах категорически запрещено, включая использование как обычных сигарет, так и электронных устройств для курения.



6. Запрещено использовать стоп-кран без необходимости

Необоснованное применение стоп-крана категорически запрещено. Это может нарушить график движения поезда, создать неудобства для других пассажиров и привести к административной ответственности.



7. Провоз запрещенных веществ

Провоз наркотических, взрывоопасных или острых предметов строго запрещен. В случае обнаружения таких нарушений пассажиры будут переданы в правоохранительные органы.



8. Проявление агрессии или создание конфликтных ситуаций

Любые формы физического или психологического насилия, включая словесные оскорбления, строго запрещены. Нарушение этого правила может повлечь снятие пассажира с поезда на ближайшей станции.



9. Выход из поезда на ходу

Подобные действия крайне опасны для жизни и здоровья, и являются нарушением правил. Напоминаем, что покидать поезд можно только на станциях и только через предназначенные для этого двери.



10. Засорение вагона или порча имущества

Вандализм, загрязнение вагонов и повреждение имущества АО "Пассажирские перевозки" строго запрещены и могут повлечь снятие пассажира с маршрута.



11. Употребление алкоголя

Употребление алкоголя запрещено во всех вагонах поезда, за исключением вагонов-ресторанов, где это допускается в рамках действующих правил. Нарушение данного запрета может привести к административной ответственности и высадке пассажира на ближайшей станции.



Эти требования установлены в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. АО "Пассажирские перевозки" просит всех пассажиров строго соблюдать указанные правила. Безопасность и комфорт в поезде являются общей ответственностью каждого пассажира.



Если у пассажира возникли вопросы по качеству сервиса и предоставляемых услуг в поездах Национального перевозчика, он может воспользоваться следующими способами обратной связи:



● Написать сообщение в WhatsApp на номер: +7 776 714 5686;

● Отсканировать QR-код, размещенный в вагонах, чтобы перейти в чат WhatsApp и направить обращение напрямую оператору;

● Получить справочную информацию по бесплатному телефону 1433.



Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"



