КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде

01:12 11.08.2025
Пресс-релиз
8 августа 2025 года
г. Астана
АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о правилах поведения в поездах дальнего следования и категорически запрещенных действиях, направленных на обеспечение безопасности и комфорта всех путешествующих.
Запрещенные действия в поездах:
1. Проезд без билета
Пассажирам запрещено находиться в вагоне без действующего билета. Проводники имеют право в любой момент потребовать билет. В случае отсутствия билета пассажир будет высажен из поезда на ближайшей станции.
2. Перевозка детей без подтверждающих документов
Перевозка ребенка без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих родительство, не допускается. В случае отсутствия необходимых документов пассажирам может быть отказано в посадке на поезд.
3. Провоз не оформленного багажа без предварительной оплаты
Перевозка багажа, превышающего установленные нормы (более 35 кг на одного пассажира), без предварительной оплаты и оформленного документа запрещена.
4. Провоз животных без соответствующих документов
Перевозка животных без ветеринарных документов категорически запрещена. При отсутствии необходимых документов пассажиру будет отказано в посадке на поезд.
5. Запрещено курение в поезде
Курение в поездах категорически запрещено, включая использование как обычных сигарет, так и электронных устройств для курения.
6. Запрещено использовать стоп-кран без необходимости
Необоснованное применение стоп-крана категорически запрещено. Это может нарушить график движения поезда, создать неудобства для других пассажиров и привести к административной ответственности.
7. Провоз запрещенных веществ
Провоз наркотических, взрывоопасных или острых предметов строго запрещен. В случае обнаружения таких нарушений пассажиры будут переданы в правоохранительные органы.
8. Проявление агрессии или создание конфликтных ситуаций
Любые формы физического или психологического насилия, включая словесные оскорбления, строго запрещены. Нарушение этого правила может повлечь снятие пассажира с поезда на ближайшей станции.
9. Выход из поезда на ходу
Подобные действия крайне опасны для жизни и здоровья, и являются нарушением правил. Напоминаем, что покидать поезд можно только на станциях и только через предназначенные для этого двери.
10. Засорение вагона или порча имущества
Вандализм, загрязнение вагонов и повреждение имущества АО "Пассажирские перевозки" строго запрещены и могут повлечь снятие пассажира с маршрута.
11. Употребление алкоголя
Употребление алкоголя запрещено во всех вагонах поезда, за исключением вагонов-ресторанов, где это допускается в рамках действующих правил. Нарушение данного запрета может привести к административной ответственности и высадке пассажира на ближайшей станции.
Эти требования установлены в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. АО "Пассажирские перевозки" просит всех пассажиров строго соблюдать указанные правила. Безопасность и комфорт в поезде являются общей ответственностью каждого пассажира.
Если у пассажира возникли вопросы по качеству сервиса и предоставляемых услуг в поездах Национального перевозчика, он может воспользоваться следующими способами обратной связи:
● Написать сообщение в WhatsApp на номер: +7 776 714 5686;
● Отсканировать QR-код, размещенный в вагонах, чтобы перейти в чат WhatsApp и направить обращение напрямую оператору;
● Получить справочную информацию по бесплатному телефону 1433.
Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"