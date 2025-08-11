|Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
02:22 11.08.2025
Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру
11.08.2025 | Валерий ПОЛЕССКИЙ
С капитуляцией нацистской Германии в мае 1945 г. Вторая мировая война отнюдь не закончилась. На Дальнем Востоке и в акватории Тихого океана Япония продолжала борьбу против США, Великобритании и других союзников СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По оценкам союзного командования, война на Востоке могла затянуться еще на полтора-два года и унесла бы жизни до 1,5 млн американских и британских солдат и офицеров.
Руководство СССР приняло в этих условиях тяжелое, но единственно верное решение: через три месяца после окончания войны с Германией вступить по многочисленным просьбам союзников и в соответствии с обещаниями, данными И.В. Сталиным еще на Тегеранской и Ялтинской конференциях, в войну против Японии.
Москва загодя дала понять Токио, что после Берлина наступит и ее очередь, денонсировав 5 апреля 1945 г. пакт о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. В заявлении Советского правительства по этому поводу указывалось, что с момента подписания пакта (до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Великобританией и США – с другой) "обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого пакта стало невозможным..."
Ничего противоречащего практике международных отношений руководство Советского Союза не допускало. Более того, японскому правительству посылался недвусмысленный сигнал о том, что ситуация коренным образом изменилась, Япония оказывается перед перспективой войны уже со всеми Объединенными Нациями и во избежание напрасных жертв ей лучше капитулировать.
Однако в Токио не вняли ни этому заявлению Советского правительства, ни принятой лидерами США, Великобритании и Китая Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г. (8 августа к ней присоединился СССР). "Мы призываем правительство Японии, – говорилось в декларации, – провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил… Иначе Японию ждет быстрый и полный разгром". Но надежда склонить Токио к признанию поражения во Второй мировой войне и тем самым избежать излишних потерь и жертв, увы, не оправдалась.
И тогда 8 августа Советский Союз объявил Японии войну, а на следующий день началась Дальневосточная кампания Советских вооруженных сил. Ее главное содержание составила Маньчжурская стратегическая наступательная операция, замысел которой состоял в том, чтобы молниеносно разгромить Квантунскую группировку японских войск и овладеть важнейшими центрами Северо-Восточного Китая и Северной Кореей. Наступление советских войск должно было развернуться одновременно на хингано-мукденском, харбино-гиринском и сунгарийском направлениях силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов под командованием соответственно Маршалов Советского Союза Р.Я. Малиновского, К.А. Мерецкова и генерала армии М.А. Пуркаева. К операции привлекались силы Тихоокеанского флота, возглавляемого адмиралом И.С. Юмашевым, Амурской военной флотилии, три армии ПВО, а также части монгольской Народно-революционной армии (главнокомандующий – маршал Х. Чойбалсан). Общее руководство войсками осуществляло специально созданное Ставкой ВГК Главное командование советских войск на Дальнем Востоке во главе с Маршалом Советского Союза А.М. Василевским.
Советские и монгольские войска и силы флота насчитывали более 1,7 млн человек, около 30 тыс. орудий и минометов, более 5 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. самолетов, 93 боевых корабля. Им противостояли войска противника общей численностью свыше 1 млн человек. На их вооружении находились более 1200 танков, 6,6 тыс. орудий, 1,9 тыс. самолетов, свыше 30 боевых кораблей и катеров.
Советские Вооруженные силы продемонстрировали образец молниеносного удара. Перейдя в наступление 9 августа, ударные группировки советских фронтов атаковали японские войска с суши, воздуха и моря. Боевые действия развернулись на фронтах общей протяженностью более 5 тыс. км. Тихоокеанский флот перерезал морские коммуникации, использовавшиеся войсками Квантунской группировки для связи с Японией, нанес мощные удары по японским военно-морским базам в Северной Корее.
Особенно стремительно наступали бронетанковые и механизированные соединения Забайкальского фронта, в составе которого находились дивизии, прошедшие войну с фашистской Германией, и кавалерийские соединения монгольской Народно-революционной армии. В результате сокрушительных ударов, наносимых нашими войсками, мощные японские укрепленные линии, созданные по Амуру, Уссури и Большому Хинганскому хребту, были повсюду прорваны.
Уже на четвертый день Маньчжурской стратегической наступательной операции соединения 6-й гвардейской танковой армии генерал-полковника А.Г. Кравченко преодолели Большой Хинган и вырвались на Маньчжурскую равнину, вклинившись глубоко в тыл Квантунской группировки войск и упредив выход ее основных сил к этому горному хребту. К исходу шестых суток наступления войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись на 120-150 км, Забайкальского – на 250-450 км и 2-го Дальневосточного – на 50-200 км.
Ввиду неизбежного поражения император Хирохито подписал 14 августа рескрипт о капитуляции, однако японское руководство потребовало от Квантунской группировки усилить сопротивление Красной армии, прекратив военные действия против англо-американских войск.
Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал А.М. Василевский 17 августа 1945 г. направил главнокомандующему Квантунской группировкой генералу О. Ямаде ультиматум: "...с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться в плен". Чтобы ускорить процесс капитуляции, 18-27 августа были высажены воздушные десанты в Харбине, Шэньяне, Чанчуне, Гирине, Люйшуне, Даляне, Пхеньяне, Хамхыне и ряде других ключевых городов Китая и Кореи. 19 августа японское командование на континенте отдало своим войскам приказ о безоговорочной капитуляции.
Крупный успех в Маньчжурии позволил советскому командованию 11 августа начать наступление на Южном Сахалине, а 18 августа приступить к освобождению Курильских островов. Для осуществления Курильской десантной операции привлекались войска Камчатского оборонительного района и корабли Тихоокеанского флота. К началу сентября войска и силы флота заняли всю северную гряду островов, включая остров Уруп, а силы Северной Тихоокеанской флотилии – остальные острова к югу от Урупа.
Не ядерные бомбардировки американской авиацией Хиросимы и Нагасаки, а именно сокрушительный удар советских войск по Квантунской группировке войск явился одним из определяющих факторов разгрома Японии во Второй мировой войне.