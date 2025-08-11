Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский

Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру

11.08.2025 | Валерий ПОЛЕССКИЙ



С капитуляцией нацистской Германии в мае 1945 г. Вторая мировая война отнюдь не закончилась. На Дальнем Востоке и в акватории Тихого океана Япония продолжала борьбу против США, Великобритании и других союзников СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По оценкам союзного командования, война на Востоке могла затянуться еще на полтора-два года и унесла бы жизни до 1,5 млн американских и британских солдат и офицеров.



Руководство СССР приняло в этих условиях тяжелое, но единственно верное решение: через три месяца после окончания войны с Германией вступить по многочисленным просьбам союзников и в соответствии с обещаниями, данными И.В. Сталиным еще на Тегеранской и Ялтинской конференциях, в войну против Японии.



