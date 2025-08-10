 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 11.08.2025
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
04:05 11.08.2025

На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира

Кирилл Стрельников
10.08.2025

Сообщения о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа не на шутку взволновали международный политикум, из щелей которого начали сыпаться всевозможные версии того, почему все произошло как-то вдруг и как-то сразу, хотя еще пару дней назад наши недруги скопом медитировали над таймером обратного отсчета в предвкушении начала вселенских санкций США против России и ее союзников, параллельно охлаждая в серебряных ведерках дешевое шампанское.

Дедлайн с тихим шипением испустил дух, не попрощавшись, и в русофобских сердцах осталась кровоточащая пустота.

На коллективном Западе в качестве болеутоляющего плацебо избрали слоган "Трамп большой - ему видней": например, директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что это будет "поистине исторический день", потому что "эпохальное мирное соглашение действительно стало реальностью благодаря этому президенту".

Более прагматичные наблюдатели упомянули и растущие экономические проблемы в странах НАТО, и усталость населения "волшебных садов" от темы Украины, и открытое раздражение воровским киевским режимом. Другие упирают на политическую решительность российского руководства, растущую устойчивость экономики России, а также последовательность и мастерство российской дипломатии.

Ничуть не умаляя заслуг глубокоуважаемого Сергея Лаврова и всей нашей дипломатической команды, на дверях российского МИД следует прикрутить золотую табличку с надписью: "Главный российский дипломат - русская армия. Время работы: круглосуточно". Иными словами, на встрече двух президентов будет незримо присутствовать третий участник, благодаря которому вдруг рассосались санкции, сложились все звезды, синхронизировались календари и сейчас лихорадочно перерисовываются географические карты.

Интересно, что в последние дни как-то подозрительно одновременно вышли в эфир ведущие западные аналитические центры и СМИ, которые ранее дружно хоронили наши вооруженные силы, а сейчас выясняется, что не все так однозначно, как у приемных дочерей севастопольских офицеров из украинских ИПСО.

В нескрываемо паническом докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) приводятся новые выкладки. Что российские силы в настоящее время располагают "самыми грозными противодронными возможностями на Земле" и вообще "у них есть широкий спектр специализированных систем РЭБ, модифицированное стрелковое оружие и системы ПВО ближнего действия, интегрированные на всех уровнях Сухопутных войск". Вывод: украинское дроночудо не случилось, а ничтожные и смехотворные ВС России теперь "имеют контрмеры к дронам, которые превосходят все, что есть у НАТО".

Центр анализа европейской политики CEPA (США) неожиданно обнаружил, что "военные силы Кремля растут намного быстрее, чем ожидало большинство аналитиков", а уже десять раз уничтоженная протоукрами русская армия теперь "больше и сильнее, чем была до войны". И, судя по всему, русский горшочек варит день и ночь и останавливаться не собирается. Ну кто бы мог подумать?

Journal of Strategic Studies в своем многостраничном труде нехотя признает, что российская армия быстро и эффективно "адаптировалась к переходу от стратегии "молниеносной победы" к войне на истощение" и если конфликт затянется, то "преимущества на стороне ВС России будут только расти". Маленький пример: эксперты мозгового танка подсчитали, что только в сфере артиллерии ВС России сейчас превосходят ВСУ в соотношении 12 к одному, а на отдельных участках соотношение доходит до 20 к одному. Почему крики "война до последнего украинца" зазвучали как-то неискренне?

Центр анализа ВМС США (CNA) в своем свежем и горячем докладе "Российские концепции будущей войны на основе уроков войны на Украине" делает вывод, от которого балтийские тигры на глазах становятся убежденными веганами: "Несмотря на противоречивые результаты российских вооруженных сил в этой войне, российская армия остается крайне боеспособной и очень опасной. […] Если в будущем у нее будет более ограниченный набор стратегических целей в другом географическом регионе (например, на Балтике) и если она будет действовать так же, как в 2025 году, то вполне сможет достичь своих стратегических целей в вероятном конфликте".

От своих более мозговитых собратьев не отстают по степени непростительной зрадности и западные СМИ: вчера The New York Times объявила, что "Россия не демонстрирует никаких признаков намерения свернуть свою войну против Украины. Напротив, она усилила дальние удары по украинским городам и атаки по всей линии фронта". В The Times ужаснулись тому факту, что новые российские "Герани" теперь могут нести кассеты с противотанковыми минами, а также обзавелись искусственным интеллектом и теперь могут по заказу возвращать каменный век в стране победивших кружевных трусов без участия оператора. А новостной журнал The Week сделал невероятно смелый вывод: "Путин уверен в растущем (военном) перевесе и не примет мир без значительных уступок".

И на всю эту красоту наши шеф-повара в камуфляже прямо сейчас набрасывают аппетитные вишенки. Только за вчерашний день ВС России нанесли поражение противнику в 142 (!) районах, а чтобы у европейских родственников пациента не было соблазна делать резкие движения в сторону доктора, из регистратуры пришли слухи, что русские готовят в Арктике показательное выступление перспективной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, который может работать десятки лет, то есть эта ракета имеет неограниченную дальность поражения. По мнению экспертов, "Буревестник" сможет кардинально перекроить баланс ядерных сил, потому что по цене одной баллистической ракеты можно сделать сотни неотслеживаемых "Буревестников" с ядерной боеголовкой.

Нет никаких сомнений, что искусству российской военной дипломатии рано или поздно будут учиться по всему миру. Если удастся включить в образовательную программу без непоправимого вреда для рассудка боль, кровь, нечеловеческий труд, беззаветную храбрость и бессмертную волю к победе.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754874300


