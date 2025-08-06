На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне

11:00 11.08.2025

Россияне купили треть билетов на концерт мировой поп-звезды в Ташкенте



Основную часть билетов на концерт американской певицы, актрисы и продюсера Дженнифер Лопес в Ташкенте (Узбекистан), который состоялся в рамках мирового тура звезды, скупили иностранные граждане. Об этом сообщает телеканал Uzbekiston 24.



Концерт прошел 7 августа на стадионе "Миллий". Продажа билетов стартовала 5 июня, стоимость варьировалась от 1,04 млн до 4,1 млн сумов (от $ 80 до $ 315). Билеты можно было приобрести только на ресурсах онлайн-сервиса iticket.uz.



Всего на концерт Джей Ло было продано 25 тыс. билетов, из которых 15 тыс. купили иностранные граждане, в том числе 7,5 тыс. россиян. 2,5 тыс. билетов купили фанаты звезды из Казахстана.



