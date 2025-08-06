|На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
11:00 11.08.2025
Россияне купили треть билетов на концерт мировой поп-звезды в Ташкенте
Основную часть билетов на концерт американской певицы, актрисы и продюсера Дженнифер Лопес в Ташкенте (Узбекистан), который состоялся в рамках мирового тура звезды, скупили иностранные граждане. Об этом сообщает телеканал Uzbekiston 24.
Концерт прошел 7 августа на стадионе "Миллий". Продажа билетов стартовала 5 июня, стоимость варьировалась от 1,04 млн до 4,1 млн сумов (от $ 80 до $ 315). Билеты можно было приобрести только на ресурсах онлайн-сервиса iticket.uz.
Всего на концерт Джей Ло было продано 25 тыс. билетов, из которых 15 тыс. купили иностранные граждане, в том числе 7,5 тыс. россиян. 2,5 тыс. билетов купили фанаты звезды из Казахстана.
Также специально на концерт певицы приехали граждане США, Великобритании, Германии, Японии, ОАЭ, Южной Кореи, Канады и Саудовской Аравии. Многие иностранные гости также купили пакетные туры на 4−6 дней для путешествия по Узбекистану.
Как сообщало EADaily, многие россияне были возмущены организацией концерта Дженнифер Лопес в Ереване. По словам поклонников артистки, которые не только заплатили 40 тыс. рублей за билет, но и отдали немалые деньги за перелет, стадион имени Вазгена Саркисяна оказался слишком маленьким для концерта звезды мирового уровня. При этом специально на концерт Лопес приехали из-за границы более 15 тыс. зрителей. Фанаты остались недовольны дикой давкой, грязными сиденьями на стадионе и долгим ожиданием певицы.
Также концерт подвергся критике из-за расходов на шоу - власти страны выделили на этот концерт около $ 6 млн. Бывший глава правительства Армении Грант Багратян назвал такие траты антиконституционными.
Кроме того, певица случайно прихватила из Армении семейный кувшин XIX века. Ювелирная компания "Нарекацин" сообщала, что мастер изготовил ожерелье и серьги в национальном стиле, присущем Ван-Васпураканскому региону Западной Армении. В комнате Лопес в качестве подставки для показа украшения и "правильного представления Армении как древнего государства" была выбрана семейная реликвия - кувшин XIX века.