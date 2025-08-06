 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.08.2025
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США придумали способ украсть Луну
11:17 11.08.2025

"Запрещенный прием". США придумали способ украсть Луну
Иван Рудой назвал основание для создания закрытых зон на Луне

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости, Захар Андреев. В новой космической гонке американцы пока в роли догоняющих: Китай отправляет на Луну один аппарат за другим, а США только готовятся. Однако новое решение НАСА может перевернуть игру. В случае успеха Вашингтон получит серьезные преимущества в освоении естественного спутника Земли, хранящего огромное количество ценных ресурсов.

Зоны безопасности

В начале августа исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи поручил ускорить размещение ядерного реактора на Луне. "Мы участвуем в гонке с Китаем за Луну. А для базы на Луне нужна энергия. Кроме того, эта технология критически важна для того, чтобы затем отправиться на Марс", - заявил чиновник журналистам.

Ожидаемая мощность реактора - 100 кВт. По данным СМИ, мини-АЭС хотят отправить в космос к 2030-му. Согласно программе "Артемида", в тот год планируется посадка на южный полюс Луны - наиболее интересный район, поскольку там содержится большое количество воды. Ее можно использовать как для жизнеобеспечения обитаемой станции, так и для производства ракетного топлива. И американцы боятся, что этот ценный ресурс им не достанется.

Как пишет Politico, НАСА ускоряет отправку реактора на Луну, опасаясь, что Китай и Россия сделают это раньше, получив тем самым не только технологическое, но и юридическое преимущество. В директиве Даффи говорится, что первая страна, разместившая реактор на Луне, может "объявить зону безопасности, которая будет существенно сдерживать Соединенные Штаты".

Примечательно, что концепция "зон безопасности" - это именно американская идея, против которой активно выступают Россия и Китай. Она содержится в так называемых Соглашениях Артемиды - наборе принципов, к которому присоединились некоторые союзники Штатов. Согласно документу, участники возглавляемой американцами лунной программы могут объявлять зоны, в пределах которых уведомляют о своих работах и координируют действия, чтобы избежать взаимного вмешательства.

Таким образом, можно предположить, что с помощью ядерного реактора США сами хотят "застолбить" место на спутнике Земли, воспользовавшись лакунами в международном праве.

Правовые лакуны

Использование космического пространства регулируется Договором 1967-го. Согласно документу, Луна и другие небесные тела "не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Однако в договоре есть принцип предотвращения вреда, под которым понимается физический ущерб, помехи в работе и урон для экологии. Этот пункт можно использовать для создания закрытых зон вокруг объектов на Луне, включая ядерные, объясняет старший преподаватель кафедры "Космические системы и ракетостроение" Московского авиационного института Иван Рудой.

"США могут сказать: "Дистанция ближе десяти километров к реактору опасна из-за радиации, поэтому мы сделали зону закрытой", - предполагает ученый. - Обосновать закрытие можно и тем, что по договору США несут ответственность за ядерный реактор, в том числе избегают экологического загрязнения".

В свою очередь, юрист-международник, член российской делегации в ЮНЕСКО Вадим Петров замечает, что, согласно документу 1967-го, "любые ограничения доступа к зоне реактора могут быть мотивированы лишь временными мерами". Вопрос в том, что длительность такого "временного" периода документами не ограничена.

"Российские и китайские представители неоднократно выражали озабоченность, что под флагом "безопасности" возможно установление де-факто контролируемых зон на Луне", - говорит Петров.

Не территории, а ресурсы

Есть и еще один пробел в международном праве: хотя контроль над территориями запрещен, добывать ресурсы ничто не мешает.

"Одним из обходных путей стал вопрос: а можно ли присвоить не территорию, а ресурсы? Ведь Договор о космосе прямо их не упоминает. В XX веке этот вопрос был во многом теоретическим, но в XXI веке приобрел практическое значение", - продолжает Петров.

В 2015-м США приняли закон, разрешающий американским компаниям добывать ресурсы астероидов и Луны, а также закрепляющий за ними право собственности на добытое. При этом оговорено, что Штаты не претендуют на суверенитет над месторождением. А в 2020-м Трамп подписал указ, согласно которому Америка "не считает космос всеобщим достоянием".

"Логика такая: владеть территорией нельзя, но владеть извлеченным имуществом - можно. Как рыболовы в открытом море - не владеют морем, но улов - их", - объясняет юрист.

Россия, Китай и многие развивающиеся страны считают, что без международного соглашения такие односторонние действия неоправданны. В 2021 году по предложению в том числе Москвы и Пекина при Комитете ООН по мирному использованию космоса была создана рабочая группа для разработки принципов регулирования добычи космических ресурсов. Цель - выработать новое международное соглашение. Однако США заявляют, что не видят в нем необходимости.

Сетка-рабица на Луне

Рудой отмечает, что создание закрытых зон другие акторы могут воспринять как помеху своей деятельности. По мнению ученого, избежать конфликтов помогло бы научное обоснование размера таких территорий комиссией с независимыми экспертами из разных стран.

"Примером может быть Антарктида, где страны строят каждая себе базу, не лезут к другим, объявляют территорию вокруг своей базы экологическим заповедником для научных исследований. Возможно, такой сценарий будет и на Луне. Другой пример - нефтедобывающие морские платформы имеют собственные закрытые зоны радиусом 500 метров, несмотря на нейтральные воды", - говорит он.

Нельзя забывать и о технологической стороне вопроса - обеспечить зону безопасности физически не так просто, считает Рудой.

"На поверхности Луны нет воздуха, ночью температура - минус 180 градусов по Цельсию, днем - плюс 130, чистая солнечная радиация, галактическое излучение, микрометеориты всегда и везде. Это тяжелая среда для конфликтов, - констатирует он. - Километр легкого забора из металлической сетки имеет массу примерно 200 килограммов. Стоимость доставки килограмма на Луну сегодня - от 500 тысяч долларов. Вот и посчитайте, сколько нужно ракет и денег, чтобы физически закрыть зону радиусом десять километров".

Вот почему, по мнению Рудого, странам необходимо еще на Земле выработать четкие, не допускающие двойного толкования законы. А чтобы их соблюдали, нужен "справедливый лунный суд", считает эксперт.

В период же правовой неопределенности победитель лунной гонки будет определяться де-факто - по наличию у него критической инфраструктуры на спутнике Земли. Администрация Трампа, похоже, всерьез собирается победить: финансирование перераспределяется от фундаментальной науки в пользу космонавтики. История с ядерным реактором - часть этих усилий.

Проблема в том, что американская аэрокосмическая отрасль давным-давно в кризисе - в отличие от китайской, которая добивается одного успеха за другим. По мнению ряда экспертов, конкурировать с Китаем могла бы лишь SpaceX Илона Маска, но того не интересует Луна - он хочет сразу на Марс. К тому же миллиардер открыто конфликтует с Трампом и вряд ли согласится помогать президенту.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754900220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Абай – личность мирового значения": поздравление Президента Казахстана со 180-летием великого мыслителя зачитал Спикер Сената
- От имени Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил награды работникам строительной отрасли
- Олжас Бектенов провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым
- Государственный советник провел совещание по вопросам укрепления межконфессионального согласия
- Кадровые перестановки
- Текущее состояние и перспективы развития казахстанско-таджикского сотрудничества рассмотрены в ходе очередного 19-ого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
- Роман Скляр проверил ход подготовки объектов энергетической инфраструктуры Астаны к отопительному периоду
- Хоргос станет центром новых инвестиционных проектов
- Казахстан и Сербия обсудили расширение торговли в сельском хозяйстве и сотрудничество в сфере туризма
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  