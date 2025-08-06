США придумали способ украсть Луну

Иван Рудой назвал основание для создания закрытых зон на Луне



МОСКВА, 11 авг - РИА Новости, Захар Андреев. В новой космической гонке американцы пока в роли догоняющих: Китай отправляет на Луну один аппарат за другим, а США только готовятся. Однако новое решение НАСА может перевернуть игру. В случае успеха Вашингтон получит серьезные преимущества в освоении естественного спутника Земли, хранящего огромное количество ценных ресурсов.



Зоны безопасности



В начале августа исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи поручил ускорить размещение ядерного реактора на Луне. "Мы участвуем в гонке с Китаем за Луну. А для базы на Луне нужна энергия. Кроме того, эта технология критически важна для того, чтобы затем отправиться на Марс", - заявил чиновник журналистам.



Ожидаемая мощность реактора - 100 кВт. По данным СМИ, мини-АЭС хотят отправить в космос к 2030-му. Согласно программе "Артемида", в тот год планируется посадка на южный полюс Луны - наиболее интересный район, поскольку там содержится большое количество воды. Ее можно использовать как для жизнеобеспечения обитаемой станции, так и для производства ракетного топлива. И американцы боятся, что этот ценный ресурс им не достанется.



Как пишет Politico, НАСА ускоряет отправку реактора на Луну, опасаясь, что Китай и Россия сделают это раньше, получив тем самым не только технологическое, но и юридическое преимущество. В директиве Даффи говорится, что первая страна, разместившая реактор на Луне, может "объявить зону безопасности, которая будет существенно сдерживать Соединенные Штаты".



Примечательно, что концепция "зон безопасности" - это именно американская идея, против которой активно выступают Россия и Китай. Она содержится в так называемых Соглашениях Артемиды - наборе принципов, к которому присоединились некоторые союзники Штатов. Согласно документу, участники возглавляемой американцами лунной программы могут объявлять зоны, в пределах которых уведомляют о своих работах и координируют действия, чтобы избежать взаимного вмешательства.



Таким образом, можно предположить, что с помощью ядерного реактора США сами хотят "застолбить" место на спутнике Земли, воспользовавшись лакунами в международном праве.



Правовые лакуны



Использование космического пространства регулируется Договором 1967-го. Согласно документу, Луна и другие небесные тела "не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".



Однако в договоре есть принцип предотвращения вреда, под которым понимается физический ущерб, помехи в работе и урон для экологии. Этот пункт можно использовать для создания закрытых зон вокруг объектов на Луне, включая ядерные, объясняет старший преподаватель кафедры "Космические системы и ракетостроение" Московского авиационного института Иван Рудой.



"США могут сказать: "Дистанция ближе десяти километров к реактору опасна из-за радиации, поэтому мы сделали зону закрытой", - предполагает ученый. - Обосновать закрытие можно и тем, что по договору США несут ответственность за ядерный реактор, в том числе избегают экологического загрязнения".



В свою очередь, юрист-международник, член российской делегации в ЮНЕСКО Вадим Петров замечает, что, согласно документу 1967-го, "любые ограничения доступа к зоне реактора могут быть мотивированы лишь временными мерами". Вопрос в том, что длительность такого "временного" периода документами не ограничена.



"Российские и китайские представители неоднократно выражали озабоченность, что под флагом "безопасности" возможно установление де-факто контролируемых зон на Луне", - говорит Петров.



Не территории, а ресурсы



Есть и еще один пробел в международном праве: хотя контроль над территориями запрещен, добывать ресурсы ничто не мешает.



"Одним из обходных путей стал вопрос: а можно ли присвоить не территорию, а ресурсы? Ведь Договор о космосе прямо их не упоминает. В XX веке этот вопрос был во многом теоретическим, но в XXI веке приобрел практическое значение", - продолжает Петров.



В 2015-м США приняли закон, разрешающий американским компаниям добывать ресурсы астероидов и Луны, а также закрепляющий за ними право собственности на добытое. При этом оговорено, что Штаты не претендуют на суверенитет над месторождением. А в 2020-м Трамп подписал указ, согласно которому Америка "не считает космос всеобщим достоянием".



"Логика такая: владеть территорией нельзя, но владеть извлеченным имуществом - можно. Как рыболовы в открытом море - не владеют морем, но улов - их", - объясняет юрист.



Россия, Китай и многие развивающиеся страны считают, что без международного соглашения такие односторонние действия неоправданны. В 2021 году по предложению в том числе Москвы и Пекина при Комитете ООН по мирному использованию космоса была создана рабочая группа для разработки принципов регулирования добычи космических ресурсов. Цель - выработать новое международное соглашение. Однако США заявляют, что не видят в нем необходимости.



Сетка-рабица на Луне



Рудой отмечает, что создание закрытых зон другие акторы могут воспринять как помеху своей деятельности. По мнению ученого, избежать конфликтов помогло бы научное обоснование размера таких территорий комиссией с независимыми экспертами из разных стран.



"Примером может быть Антарктида, где страны строят каждая себе базу, не лезут к другим, объявляют территорию вокруг своей базы экологическим заповедником для научных исследований. Возможно, такой сценарий будет и на Луне. Другой пример - нефтедобывающие морские платформы имеют собственные закрытые зоны радиусом 500 метров, несмотря на нейтральные воды", - говорит он.



Нельзя забывать и о технологической стороне вопроса - обеспечить зону безопасности физически не так просто, считает Рудой.



"На поверхности Луны нет воздуха, ночью температура - минус 180 градусов по Цельсию, днем - плюс 130, чистая солнечная радиация, галактическое излучение, микрометеориты всегда и везде. Это тяжелая среда для конфликтов, - констатирует он. - Километр легкого забора из металлической сетки имеет массу примерно 200 килограммов. Стоимость доставки килограмма на Луну сегодня - от 500 тысяч долларов. Вот и посчитайте, сколько нужно ракет и денег, чтобы физически закрыть зону радиусом десять километров".



Вот почему, по мнению Рудого, странам необходимо еще на Земле выработать четкие, не допускающие двойного толкования законы. А чтобы их соблюдали, нужен "справедливый лунный суд", считает эксперт.



В период же правовой неопределенности победитель лунной гонки будет определяться де-факто - по наличию у него критической инфраструктуры на спутнике Земли. Администрация Трампа, похоже, всерьез собирается победить: финансирование перераспределяется от фундаментальной науки в пользу космонавтики. История с ядерным реактором - часть этих усилий.



Проблема в том, что американская аэрокосмическая отрасль давным-давно в кризисе - в отличие от китайской, которая добивается одного успеха за другим. По мнению ряда экспертов, конкурировать с Китаем могла бы лишь SpaceX Илона Маска, но того не интересует Луна - он хочет сразу на Марс. К тому же миллиардер открыто конфликтует с Трампом и вряд ли согласится помогать президенту.