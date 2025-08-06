В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы

11:19 11.08.2025

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне



АЛМАТЫ, 10 авг - Sputnik. В столице КНР Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, в репетиции приняли участие около 22 тысячи человек, передает Центральное телевидение Китая, сообщает РИА Новости.



"Первая комплексная репетиция, посвященная 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне (так в КНР называют Вторую мировую войну - ред.), прошла на площади Тяньаньмэнь в Пекине с ночи 9 августа до раннего утра 10 августа", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в репетиции на месте приняли участие около 22 тысяч человек.



Телеканал подчеркнул, что репетиция "была хорошо организована и достигла поставленных целей".



Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа сообщало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, будут охватывать полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также с огневыми ударами и комплексной поддержкой.



Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.