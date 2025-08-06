|Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:41 11.08.2025
Более 166 бензовозов с некачественным топливом въехали в Афганистан из Таджикистана и Ирана, сообщило правительство Талибана*
ДУШАНБЕ, 11 авг - Sputnik. Министерство финансов правительства движения "Талибан"* заявило о задержании таможенными органами на границе некачественного топлива.
Об этом сообщает информационное агентство "Шафагна".
Так, несколько месяцев назад были задержаны 166 грузовиков.
Из них 161 автомобиль с дизельным топливом и два с бензином были задержаны при пересечении границы через пограничный пункт "Нимруз", еще три бензовоза с бензином намеревались проехать через КПП "Шерхан бандар".
Министерство финансов Талибана* не уточнило, из каких стран прибыли эти бензовозы, однако стоит отметить, что "Нимруз" находится на границе с Ираном, а "Шерхан бандар" - на границе с Таджикистаном.
Автомобили не были пропущены через границу. Неясно, прибыли ли три бензовоза из Таджикистана или других стран Центральной Азии.
Талибы* ранее сообщали о возврате в Туркменистан нескольких вагонов некачественного топлива.
Также ранее Министерство финансов Талибана* уже заявляло, что 165 транспортных средств перевозили некачественное топливо. В министерстве добавили, что эти бензовозы прибыли из Иран через порты провинций Фарах и Нимруз.
* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность