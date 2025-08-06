Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина

11:41 11.08.2025

Более 166 бензовозов с некачественным топливом въехали в Афганистан из Таджикистана и Ирана, сообщило правительство Талибана*



ДУШАНБЕ, 11 авг - Sputnik. Министерство финансов правительства движения "Талибан"* заявило о задержании таможенными органами на границе некачественного топлива.



Об этом сообщает информационное агентство "Шафагна".



Так, несколько месяцев назад были задержаны 166 грузовиков.



Из них 161 автомобиль с дизельным топливом и два с бензином были задержаны при пересечении границы через пограничный пункт "Нимруз", еще три бензовоза с бензином намеревались проехать через КПП "Шерхан бандар".



Министерство финансов Талибана* не уточнило, из каких стран прибыли эти бензовозы, однако стоит отметить, что "Нимруз" находится на границе с Ираном, а "Шерхан бандар" - на границе с Таджикистаном.



Автомобили не были пропущены через границу. Неясно, прибыли ли три бензовоза из Таджикистана или других стран Центральной Азии.



Талибы* ранее сообщали о возврате в Туркменистан нескольких вагонов некачественного топлива.



Также ранее Министерство финансов Талибана* уже заявляло, что 165 транспортных средств перевозили некачественное топливо. В министерстве добавили, что эти бензовозы прибыли из Иран через порты провинций Фарах и Нимруз.



* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность