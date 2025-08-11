|Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:44 11.08.2025
11 августа 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкент прилетят ветераны футбола из России, чтобы сыграть матч памяти "Пахтакор-79". Встреча приурочена к 46-й годовщине трагической авиакатастрофы, в которой погиб почти весь состав легендарного ташкентского футбольного клуба.
На поле выйдут знаменитый вратарь Ринат Дасаев, чемпион СССР Игорь Шквырин, обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, экс-капитан сборной Узбекистана Тимур Кападзе, полузащитник Егор Титов, двукратный обладатель звания лучшего игрока Азии Сервер Джепаров, Миржалол Косымов, Валерий Шмаров и многие другие именитые российские и узбекистанские футболисты.
Игра пройдет 14 августа на стадионе "Жар". Начало в 19:00. Вход для болельщиков свободный.
Напомним, одна из самых страшных катастроф в истории советской авиации произошла в августе 1979 года в небе над Днепродзержинском. Два пассажирских Ту-134 столкнулись в воздухе, унеся жизни 178 человек.