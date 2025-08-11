Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "

11:44 11.08.2025

11 августа 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкент прилетят ветераны футбола из России, чтобы сыграть матч памяти "Пахтакор-79". Встреча приурочена к 46-й годовщине трагической авиакатастрофы, в которой погиб почти весь состав легендарного ташкентского футбольного клуба.



На поле выйдут знаменитый вратарь Ринат Дасаев, чемпион СССР Игорь Шквырин, обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, экс-капитан сборной Узбекистана Тимур Кападзе, полузащитник Егор Титов, двукратный обладатель звания лучшего игрока Азии Сервер Джепаров, Миржалол Косымов, Валерий Шмаров и многие другие именитые российские и узбекистанские футболисты.



