|О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
13:30 11.08.2025
На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок
11.08.25
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 301 тысячи долларов США.
Предприниматели из Афганистана приобрели сжиженный газ и хлористый натрий, выработанные на технологических установках ГК "Туркменхимия".
Помимо этого, представители деловых кругов Киргизии, Узбекистана, Турции закупили пряжу и ткань хлопчатобумажную, волокно хлопковое, недистиллированные сырые жирные кислоты и отходы хлопчатобумажные.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое производства ГК "Туркменнефть" на общую сумму более 818 тысяч манатов.