|Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
18:33 11.08.2025
Do Rzeczy Польша
11 августа 2025
Начало конца Европейского союза
Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
Заставив Урсулу фон дер Ляйен смиренно подписать невыгодную сделку, Трамп наглядно указал Европе отведенное ей место, пишет Do Rzeczy. Тем самым он начал демонтаж проекта "Евросоюз", созданного Америкой, когда ей это было выгодно, а теперь ставшего для нее избыточным.
Рафал Земкевич (Rafał Ziemkiewicz)
Еще полгода назад я писал, что Дональд Трамп максимально рационален, только эту рациональность не могут уловить политики и люди, мыслящие так же, как польские медийные комментаторы.
Те и другие сформировали свое мышление, изучая политику и политологию в каких-то университетах или исследуя эту область знаний самостоятельно. Тем временем Трамп - человек из другого мира. Он представитель новой элиты, постепенно захватывающей власть над земным шаром, где теперь правят бал крупные корпорации. Незаметно для этих умников-политологов на Земле произошла революция, в результате которой здесь воцарилась система, которую Шошана Зубофф (Shoshana Zuboff) назвала "надзорным капитализмом", а Янис Варуфакис (Janis Warufakis) – "технофеодализмом". Трамп принадлежит к новой элите, вышедшей из крупного бизнеса, сформированной корпоративной системой и мыслящей категориями корпоративного мира - всеми этими враждебными поглощениями, финансовыми рычагами, слияниями, апортами и т.д. Чтобы понять Трампа, нужно читать не Генри Киссинджера, а Питера Друкера (Peter Drucker) (так сказать, pars pro toto).
И вот результат: полгода мы выслушивали коллективный бред политических "авторитетов" о том, что Трамп сумасшедший и не знает, что делает, а оказалось, что все наоборот - это они были совершенно не в курсе, что делает Трамп, а он сам прекрасно отдавал себе отчет в своих действиях.
Все эти полгода, то пугая партнеров и врагов палкой, то соблазняя морковкой, сбивая их с толку противоречивыми заявлениями и угрозами, которые он же через несколько дней отменял, президент США добился заключения сделок, заложивших основу для многополярного мира, где Америка выступает уже не в роли политического гегемона (потому что это ей стало уже невыгодно), а желанного всеми покровителя, который ни за что непосредственно не отвечает, но без которого ничего в мире не делается. Основой могущества этой "снова великой Америки" будет, конечно же, ее экономическая мощь. А достигаться эта мощь будет тем, что все будут инвестировать в США, а Америке останется только получать свой немалый процент от денег, которые разрешат зарабатывать подопечным Вашингтона.
Пока я собирался об этом написать, меня опередил Кшиштоф Войчаль (Krzysztof Wojczal), поэтому тем, кто интересуется деталями проекта "Великая реиндустриализации США" я рекомендую почитать его блог. Ограничусь констатацией факта: все крупнейшие экономики мира согласились платить за свою торговлю с Америкой 15-процентную пошлину, в обмен на что они, со своей стороны, гарантировали отмену пошлин на американскую продукцию. Учитывая, что одновременно были окончательно отправлены на свалку "квоты на выбросы" и другие климатические идеи, а также дальнейшую девальвацию доллара в духе неписаного соглашения Мар-а-Ларго, это означает, что даже китайским производителям, не говоря уже о Европе и странах Юга, будет выгоднее производить в Америке, чем у себя дома. Причем это же касается большей части товаров, которую они собираются продавать у себя дома, а не в Америке.
Последним аккордом этого процесса стало наглядное указание Европе отведенного ей места. После нескольких месяцев разглагольствований о том, как ЕС не нуждается в Америке и как Европа может вырваться на свободу, основывая свою безопасность на французском атомном зонтике и спутниках, а процветание на немецком экономическом чуде, председатель фон дер Ляйен была вынуждена смиренно подписать сделку, которую президент США предложил ей заключить в перерыве игры в гольф.
Кроме обязательства Европы не налагать пошлины на Америку в ответ на снижение заявленных Трампом 50-процентных пошлин до 15% (я думал, что людей, кто не знал бы анекдота о раввине, нет, но оказалось, что в Еврокомиссии таковые имеются), ЕС в лице председателя Еврокомиссии обязался закупить на 750 миллиардов долларов американские энергоносители и вложить в экономику США 600 миллиардов евро - и то, и другое Европа должна сделать в течение следующих трех лет. И тут посыпались заявления разного уровня деятелей из разных стран-членов ЕС о том, что они ничего не купят и ничего не инвестируют. Что это вовсе не торговое соглашение, а "Тарнбергский позор" (по названию местности, куда приехал президент США, чтобы забить свои традиционные восемнадцать мячей в лунки), что пусть себе госпожа председатель распоряжается своими собственными карманными деньгами, а мы не дадим американцам даже дырки от кренделя.
И на этот раз - как это обычно бывает у Трампа - речь идет не о том, о чем мы первым делом подумали. Европейские компании все равно будут переезжать в США и инвестировать в Америке (по причинам, упомянутым выше), а благие пожелания европейских правительств ничего не изменят – единственная реальная сила, которая может поставить под угрозу сделку и, вероятно, так и сделает, это Китай, который захочет отхватить свой кусок вырезки из туши забитой Европы. Дело в том, что, принуждая главу Комиссии принять обязательства, выполнения которых Еврокомиссия не сможет добиться от государств-членов ЕС, Трамп уже открыл для себя путь к скорому пересмотру этого соглашения отдельно с каждой экономикой, вроде бы связанной тесными узами с прочими европейцами "на вечные времена, и никогда иначе", как выразились несколько лет назад наши братья чехи. Что это значит? Это значит, как указано в названии статьи, демонтаж интеграционного проекта, созданного Америкой, когда ей это было выгодно, а теперь ставшего для нее избыточным. Я не знаю, когда это дойдет до глав европейского леволиберального правящего класса, возможно, вообще никогда, потому что им свойственно витать в эмпириях, не замечая бренного мира. Но для развития событий это не имеет никакого значения. Евроуния, сулившая нам выгоды, перестает существовать. От нее остается только коррупционно-лоббистский механизм, направленный на то, чтобы крупные европейские государства могли обирать более мелкие. Чем быстрее мы сможем вырваться из его шестеренок, тем меньшие потери мы понесем.