Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"

Начало конца Европейского союза

Заставив Урсулу фон дер Ляйен смиренно подписать невыгодную сделку, Трамп наглядно указал Европе отведенное ей место, пишет Do Rzeczy. Тем самым он начал демонтаж проекта "Евросоюз", созданного Америкой, когда ей это было выгодно, а теперь ставшего для нее избыточным.



Рафал Земкевич (Rafał Ziemkiewicz)



Еще полгода назад я писал, что Дональд Трамп максимально рационален, только эту рациональность не могут уловить политики и люди, мыслящие так же, как польские медийные комментаторы.



