Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт

21:10 11.08.2025

Иран: власть ищет "убежища"?

Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана?



11.08.2025 | Валерий БУРТ



На заседании правительства Исламской Республики президент Максуд Пезешкиан заявил, что ситуация в Тегеране, где проживают 15 до 20 миллионов человек, стала "невозможной". Это стало следствием проблем, связанных с перенаселенностью, нехваткой воды, электричества и тяжелой экологической обстановкой. К тому же город находится в опасной сейсмической зоне.



По словам главы страны, необходим перенос столицы на юг, ближе к Персидскому заливу в регион Макран в провинции Систан и Белуджистан на берегу Индийского океана. В качестве кандидатов рассматриваются Бендер-Аббас, Бушир, Бендер-Ленге.



Пезешкиан обращается к этой теме уже в третий раз, что говорит о серьезности намерений. Впервые он заговорил о переносе столицы в сентябре прошлого года, едва вступив в должность, и это предложение нашло немало сторонников. Они, как и глава государства, считают, что реализация идеи позволит повысить конкурентоспособность страны, упростить транспортировку сырья и готовой продукции между южным побережьем и центральными районами, а также вызовет рост торговли с соседними государствами и привлечет инвестиции.



Уместно напомнить, что идея переноса столицы витает в высоких кабинетах Ирана еще с прошлого века. В частности, шах Мохаммед Реза Пехлеви считал, что Тегеран расположен очень близко к советской границе и это делает его уязвимым в случае войны с СССР. На создании новой столицы настаивали и его американские союзники.



Идея переноса столицы обсуждалась и позже. Ее, в частности, поддерживал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. При президенте Махмуде Ахмадинежаде проект, получивший одобрение Исламского совета, был отложен из-за нагромождения проблем, в том числе финансовых.



Сейчас их стало еще больше, источники финансирования в условиях экономических санкций и политической изоляции Ирана находятся в тумане, тем не менее "верхи" продвигают проект с нарастающим упорством. Почему? Об этом немного позже.



…Тегеран стал столицей Персии в 1788 году. Ранее главным городом страны были Исфахан, Казвин, Шираз и Хамадан. Но всякий раз своенравные правители оказывались чем-то недовольны и устраивали большой переезд.



К слову, в Тегеране, с его ярким восточным колоритом, изумительными дворцами, мечетями, башнями, есть места, напоминающие о России и ее подданных. Железнодорожный вокзал и здание Шамс Пехлеви во дворце Саадабад проектировал Владислав Городецкий. Городская мэрия, ансамбль главной площади и корпус первого в стране университета строились по чертежам Николая Маркова.



В 1829 году в столице Персии трагически погиб посол России Александр Грибоедов. Здесь, в 1943 году состоялось одно из главных политических событий ХХ века – Тегеранская конференция. На ней встречались лидеры антигитлеровской коалиции – Сталин, Черчилль и Рузвельт, договорившиеся об открытии второго фронта...



По мнению некоторых специалистов, проблемы Тегерана можно разрешить за счет повышения эффективности управления хозяйством со стороны властей мегаполиса. Но справится ли с такой задачей мэр Тегерана Алиреза Закани и ее команда?



Но дело даже не в личности градоначальника. Президент Ирана убежден: "Что бы мы ни делали для Тегерана, только теряем время". Новая столица позволит "воспользоваться потенциалом, которым обладают страны-соседи, с которыми необходимо расширять экономические связи".



Однако перенос столицы – не только супердорогой, но и "темный" проект, поскольку все его последствия предсказать невозможно. Никто точно не знает, с какими трудностями столкнутся проектировщики, архитекторы, строители. Кто может поручиться, что в итоге к одному огромному проблемному городу не прибавится другой?



История знает немало переносов столиц из одного города в другой. Некоторые были успешны, иные терпели неудачи. Сейчас в Египте идет строительство новой административной столицы – Нового Каира, расположенной примерно в 45 километрах от 22-миллионного Каира. Он столкнулся примерно с теми же проблемами, что и Тегеран. Проект большой, амбициозный, но выяснилось, что власти страны не учли многих проблем. Это при том, что бюджет проекта составляет 60 миллиардов долларов.



Но Египту куда легче, чем Ирану: часть финансирования на строительство Нового Каира поступает от инвесторов из Китая и богатых стран Ближнего Востока. Ирану же, по сути, неоткуда ждать помощи. Но "город-сад" проектируют. И это вовсе не абсурд.



Истинная причина может таиться том, что главная опора режима Корпус стражей исламской революции хочет обезопасить себя и другие государственные структуры, удалившись от главных очагов недовольства, зреющих в стране. Во все времена они вспыхивали в Тегеране. Возможно, у КСИР и сейчас появились причины для тревоги.



Место, где планируется строить новую столицу, – Макра, расположенная далеко от Тегерана, находится в изоляции от крупных городов. Даже если в Тегеране или других городах начнутся волнения, власть под охраной силовиков и военных с базы, расположенной неподалеку, будет в безопасности.



Но возможен и иной негативный для "верхов" вариант. В случае если в Тегеране начнутся беспорядки, власть из новой столицы сможет за ними лишь наблюдать, но не влиять на ситуацию. Предположим, волнения охватят всю стану, а "верхи" будут безучастно продолжать свою "Робинзонаду". Дальнейшие предположения автор доверяет писателям-фантастам…



Другое предположение также связано с КСИР. Организация лоббирует проект переноса столицы потому, что на нем могут неплохо заработать аффилированные с ним компании, которые занимаются нефтедобычей, строительством, финансами.



И, наконец, последняя версия – самая простая. Пезешкиан затеял разговор о переносе столицы для того, чтобы отвлечь внимание общественности и важных лиц от других, более важных проблем. Заодно он увидит, кто его сторонник, а кто противник. Последних в новую столицу, конечно, не возьмут и оставят в старой. Это будет своеобразная "чистка" рядов.