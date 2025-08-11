 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
21:10 11.08.2025

Иран: власть ищет "убежища"?
Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана?

11.08.2025 | Валерий БУРТ

На заседании правительства Исламской Республики президент Максуд Пезешкиан заявил, что ситуация в Тегеране, где проживают 15 до 20 миллионов человек, стала "невозможной". Это стало следствием проблем, связанных с перенаселенностью, нехваткой воды, электричества и тяжелой экологической обстановкой. К тому же город находится в опасной сейсмической зоне.

По словам главы страны, необходим перенос столицы на юг, ближе к Персидскому заливу в регион Макран в провинции Систан и Белуджистан на берегу Индийского океана. В качестве кандидатов рассматриваются Бендер-Аббас, Бушир, Бендер-Ленге.

Пезешкиан обращается к этой теме уже в третий раз, что говорит о серьезности намерений. Впервые он заговорил о переносе столицы в сентябре прошлого года, едва вступив в должность, и это предложение нашло немало сторонников. Они, как и глава государства, считают, что реализация идеи позволит повысить конкурентоспособность страны, упростить транспортировку сырья и готовой продукции между южным побережьем и центральными районами, а также вызовет рост торговли с соседними государствами и привлечет инвестиции.

Уместно напомнить, что идея переноса столицы витает в высоких кабинетах Ирана еще с прошлого века. В частности, шах Мохаммед Реза Пехлеви считал, что Тегеран расположен очень близко к советской границе и это делает его уязвимым в случае войны с СССР. На создании новой столицы настаивали и его американские союзники.

Идея переноса столицы обсуждалась и позже. Ее, в частности, поддерживал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. При президенте Махмуде Ахмадинежаде проект, получивший одобрение Исламского совета, был отложен из-за нагромождения проблем, в том числе финансовых.

Сейчас их стало еще больше, источники финансирования в условиях экономических санкций и политической изоляции Ирана находятся в тумане, тем не менее "верхи" продвигают проект с нарастающим упорством. Почему? Об этом немного позже.

…Тегеран стал столицей Персии в 1788 году. Ранее главным городом страны были Исфахан, Казвин, Шираз и Хамадан. Но всякий раз своенравные правители оказывались чем-то недовольны и устраивали большой переезд.

К слову, в Тегеране, с его ярким восточным колоритом, изумительными дворцами, мечетями, башнями, есть места, напоминающие о России и ее подданных. Железнодорожный вокзал и здание Шамс Пехлеви во дворце Саадабад проектировал Владислав Городецкий. Городская мэрия, ансамбль главной площади и корпус первого в стране университета строились по чертежам Николая Маркова.

В 1829 году в столице Персии трагически погиб посол России Александр Грибоедов. Здесь, в 1943 году состоялось одно из главных политических событий ХХ века – Тегеранская конференция. На ней встречались лидеры антигитлеровской коалиции – Сталин, Черчилль и Рузвельт, договорившиеся об открытии второго фронта...

По мнению некоторых специалистов, проблемы Тегерана можно разрешить за счет повышения эффективности управления хозяйством со стороны властей мегаполиса. Но справится ли с такой задачей мэр Тегерана Алиреза Закани и ее команда?

Но дело даже не в личности градоначальника. Президент Ирана убежден: "Что бы мы ни делали для Тегерана, только теряем время". Новая столица позволит "воспользоваться потенциалом, которым обладают страны-соседи, с которыми необходимо расширять экономические связи".

Однако перенос столицы – не только супердорогой, но и "темный" проект, поскольку все его последствия предсказать невозможно. Никто точно не знает, с какими трудностями столкнутся проектировщики, архитекторы, строители. Кто может поручиться, что в итоге к одному огромному проблемному городу не прибавится другой?

История знает немало переносов столиц из одного города в другой. Некоторые были успешны, иные терпели неудачи. Сейчас в Египте идет строительство новой административной столицы – Нового Каира, расположенной примерно в 45 километрах от 22-миллионного Каира. Он столкнулся примерно с теми же проблемами, что и Тегеран. Проект большой, амбициозный, но выяснилось, что власти страны не учли многих проблем. Это при том, что бюджет проекта составляет 60 миллиардов долларов.

Но Египту куда легче, чем Ирану: часть финансирования на строительство Нового Каира поступает от инвесторов из Китая и богатых стран Ближнего Востока. Ирану же, по сути, неоткуда ждать помощи. Но "город-сад" проектируют. И это вовсе не абсурд.

Истинная причина может таиться том, что главная опора режима Корпус стражей исламской революции хочет обезопасить себя и другие государственные структуры, удалившись от главных очагов недовольства, зреющих в стране. Во все времена они вспыхивали в Тегеране. Возможно, у КСИР и сейчас появились причины для тревоги.

Место, где планируется строить новую столицу, – Макра, расположенная далеко от Тегерана, находится в изоляции от крупных городов. Даже если в Тегеране или других городах начнутся волнения, власть под охраной силовиков и военных с базы, расположенной неподалеку, будет в безопасности.

Но возможен и иной негативный для "верхов" вариант. В случае если в Тегеране начнутся беспорядки, власть из новой столицы сможет за ними лишь наблюдать, но не влиять на ситуацию. Предположим, волнения охватят всю стану, а "верхи" будут безучастно продолжать свою "Робинзонаду". Дальнейшие предположения автор доверяет писателям-фантастам…

Другое предположение также связано с КСИР. Организация лоббирует проект переноса столицы потому, что на нем могут неплохо заработать аффилированные с ним компании, которые занимаются нефтедобычей, строительством, финансами.

И, наконец, последняя версия – самая простая. Пезешкиан затеял разговор о переносе столицы для того, чтобы отвлечь внимание общественности и важных лиц от других, более важных проблем. Заодно он увидит, кто его сторонник, а кто противник. Последних в новую столицу, конечно, не возьмут и оставят в старой. Это будет своеобразная "чистка" рядов.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754935800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Абай – личность мирового значения": поздравление Президента Казахстана со 180-летием великого мыслителя зачитал Спикер Сената
- От имени Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил награды работникам строительной отрасли
- Олжас Бектенов провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым
- Государственный советник провел совещание по вопросам укрепления межконфессионального согласия
- Кадровые перестановки
- Текущее состояние и перспективы развития казахстанско-таджикского сотрудничества рассмотрены в ходе очередного 19-ого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
- Роман Скляр проверил ход подготовки объектов энергетической инфраструктуры Астаны к отопительному периоду
- Хоргос станет центром новых инвестиционных проектов
- Казахстан и Сербия обсудили расширение торговли в сельском хозяйстве и сотрудничество в сфере туризма
