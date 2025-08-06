|ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
00:05 12.08.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 августа в разрезе СВО. Русские войска выбили ВСУ из села Предтечино. В Германии вновь заговорили о том, чтобы лишить украинских беженцев пособий и выслать домой.
В полушаге от нового котла
ВС РФ в восточном секторе Константиновского направления сумели овладеть селом Предтечино. 93-я ОМБр ВСУ исчерпала возможности для контратак, и украинские войска отошли непосредственно в частный сектор Константиновки. Однако на данном этапе штурм города крайне маловероятен. Главная задача боев за Предтечино – обеспечение предпосылок для ликвидации глубокого оперативного выступа неприятельских сил, протянувшегося вплоть до самого канала Северский Донец – Донбасс.
Вместе с овладением Предтечино наши передовые подразделения уже близки к слому обороны противника в селе Александро-Шультино. ВСУ контролируют только северную часть населенного пункта. Таким образом, вместе с утратой Предтечино и скорой возможной потерей Александро-Шультино оперативный выступ к востоку от Константиновки рискует стать котлом. Коридор полей и лесопосадок между этими селами, по которому неприятель может прорваться к своим основным силам в Константиновке, составляет порядка 3,5 км. Жизнеспособность выступов держалась именно на этих двух селах, как на ребрах жесткости "бутылочного горла". Теперь удерживать горловину ВСУ придется за счет полевых укреплений уже внутри коридора, что, в свою очередь, делает какое-либо отступление из выступа максимально рискованным, ведь и так короткая дистанция между клещами может еще больше сократиться.
Стоит предположить, что отход 93-й механизированной бригады ВСУ от Предтечино обусловлен как раз тем, что смысл держать "бутылочное горло" украинское командование видеть перестало. То есть все, что могло выйти, вышло и далее растрачивать силы бригады на крайне дорогостоящее с точки зрения потерь село стало бессмысленно.
Кроме того, для противника обозначилась непосредственная угроза наступления ВС РФ от Часова Яра на запад, то есть на коммуникации между Константиновкой и Дружковкой. Неприятелю отлично известно, что непосредственного штурма города с высокой долей вероятности не будет, если его снабжение не нарушено. Таким образом, то, что украинская армия оставила Предтечино, весьма закономерно, концентрировать усилия ВСУ теперь необходимо севернее.
Ukrainer raus
Стоит вспомнить недавние заявления представителя немецкой политической партии "Христианско-социальный союз" Штефана Майера, призвавшего лишить украинских беженцев пособия "бюргергельд". Тогда редакция Readovka сообщила, что маленькая политическая сила, подняв суть вопроса, стала лишь первым звеном в большой кампании по подготовке к выдворению украинских беженцев на родину. Теперь в дискурс вошла уже серьезная политическая фракция – партия "Альтернатива для Германии".
Сопредседатель партии Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF призвал к тому, чтобы боевые действия в незалежной завершились как можно скорее, указав, что для Германии это чужой конфликт. Кроме того, он подчеркнул, что украинские беженцы несправедливо получают пособия и им необходимо возвращаться на Украину.
И с расширением мировой новостной повестки касательно мирного урегулирования конфликта на Украине не столь важно, будет ли это на самом деле так, многие страны ЕС попробуют избавиться от прожорливых и неадаптирующихся ртов, которые не хотят работать. И речь тут не про мигрантов из государств исламского мира или Африки, речь сугубо про украинцев. Не является секретом, что Запад весьма заинтересован в продолжении украинского конфликта либо в формате перманентного противостояния с Россией или же "через антракты". Первый вариант, по всей видимости, оказался нереализуем. Текущий мобилизационный ресурс незалежной по большей части выработан, что привело к ситуации, при которой ВСУ медленно, но верно утрачивают боеспособность, а восполнять ее нечем.
Таким образом прокси-война "через антракты" в виде перемирий под эгидой "устойчивого мира" это единственный рабочий вариант, который может быть реализован Западом без утраты своего главного актива – Украины как политического субъекта. И в этой связи, как только появился шанс достичь вроде бы полного завершения конфликта, Запад еще загодя начал создавать предпосылки к выдворению мобилизационного ресурса для ВСУ со своей территории. В данном процессе своеобразным авангардом стали Германия и Польша, где число украинских беженцев самое большое. С учетом вышесказанного и другие европейские страны могут подхватить подобную моду.
Не будет лишним указать, что грядущая встреча президентов Путина и Трампа на Аляске проложит дорогу к возможности заключить мир, стороны подпишут "план окончания СВО". Это, конечно, фундаментально важный шаг, но есть заковыка – а будет ли Украина следовать этому плану? Режим Зеленского хотя и зависит от Запада в целом и США в частности, но кто давал гарантию того, что Киев будет следовать данному плану. А какую-никакую поддержку могут оказывать и европейские страны. Не стоит забывать, что евросегмент НАТО уже выразил неудовольствие тем, что РФ и США будут беседовать "через головы Европы и Украины", как выразился канцлер ФРГ Мерц. Таким образом, несогласие с итогами переговоров на Аляске со стороны Европы весьма вероятно, а мирный процесс может столкнуться с соответствующими угрозами. Недовольство Старого Света, конечно, никого не беспокоит. Да вот никто не давал гарантии того, что Евросоюз не начнет закупать оружие для незалежной у Штатов, попутно выдворяя украинский мобилизационный ресурс на родину.
"Мы просто сказали европейцам: прежде всего, это ваша проблема. Вы, ребята, должны активизироваться и играть более активную роль в этом деле. И если вас так волнует этот конфликт, вы должны быть готовы играть более прямую и существенную роль в финансировании этой войны самостоятельно. Мы, США, покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования", – сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Но ни он, ни Трамп, ни кто-либо другой из американского истеблишмента, подтверждая реальные мирные намерения, не заявил, что Штаты не будут продавать оружие Европе для передачи Украине. А то, что США откажутся зарабатывать баснословные деньги, "обезжиривая" Старый Свет, видится какой-то фантастикой.
