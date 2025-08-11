Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство

01:59 12.08.2025

Садыр Жапаров вернул в Жогорку Кенеш закон об отмене уголовной ответственности за многоженство



11 августа 2025



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров с возражениями вернул в Жогорку Кенеш закон, которым отменяется уголовная ответственность за многоженство.



Закон был инициирован депутатами парламента Нурланбек Азыгалиевым и Медером Саккараевым, 25 июня 2025 года был принят Жогорку Кенешем.



Основной нормой данного закона является признание утратившей силу статью 176 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за двоеженство или многоженство.



Возражения были подготовлены на основании заключений омбудсмена, Генеральной прокуратуры, Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, Национальной академии наук, Министерства юстиции и Аппарата Конституционного суда.



Сохранение уголовной ответственности за двоеженство или многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызской Республики (Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша от 25 января 1996 года № 320-1 и Собрания народных представителей Жогорку Кенеша от 6 марта 1996 года № 257-1 о присоединении), Конвенции о правах ребенка (постановление Жогорку Кенеша о присоединении от 12 января 1994 года № 1402-XII), демонстрирует приверженность государства принципам гендерного равенства и верховенства права, защищает женщин и детей от правового и социального неравенства, а также способствует укреплению института семьи, закрепленного в Конституции КР и законах.



Уголовный кодекс КР

Статья 176.

Двоеженство или многоженство

Двоеженство или многоженство, то есть сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, – наказывается общественными работами от ста до трехсот часов или исправительными работами на срок от одного года до трех лет, или штрафом от 500 (50 тыс. сомов) до 1000 (100 тыс. сомов) расчетных показателей.