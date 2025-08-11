 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.08.2025
03:35  В Таджикистане назвали самый коррумпированный город Согда
02:03  Юань и рупия: друг против друга или вместе с рублем – против доллара? - Виктор Малышев
01:59  Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:47  Взгляд: Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
00:05  ВС РФ освободили село Предтечино на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 августа
Понедельник, 11.08.2025
21:10  Иран. Что скрывается за желанием перенести столицу из Тегерана? - Валерий Бурт
18:33  Do Rzeczy: Трамп начал процесс демонтажа проекта "Евросоюз"
17:42  "Ультиматум Путина". В армии и обществе сложился консенсус: Киев капут, - Александр Храмчихин
13:30  О торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже
11:44  Ветераны футбола Узбекистана и России сыграют товарищеский матч памяти "Пахтакор-79 "
11:41  Талибы* обвинили Таджикистан и Иран в поставках некачественного бензина
11:19  В Пекине состоялась первая репетиция парада, посвященного 80-летию Победы
11:17  США придумали способ украсть Луну
11:00  На концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте треть билетов купили россияне
04:05  На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира, - Кирилл Стрельников
02:22  Маньчжурская стратегическая наступательная операция – принуждение Японии к миру, - Валерий Полесский
01:12  КТЖ напоминает правила: Что запрещено делать в поезде
00:05  ВС РФ в 30 км от Харькова – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.08.2025
20:01  Война с фейками: О продаже Аляски Соединенным Штатам
18:52  Путин информировал Жапарова о планируемой встрече с Трампом на Аляске
17:02  В Узбекистане организаторов поездок в умру начнут проверять "тайные клиенты"
16:33  Генпрокуратура Таджикистана о местонахождении главарей терорганизаций
16:20  Камчатский урок: Цунами от подрыва "Посейдонов" смоет врагов России в океан, - Сергей Аксенов
12:59  Forsal: Россия становится новым направлением бегства людей с Запада. Три группы новых мигрантов
12:49  Сомнительная сделка: как углубляются противоречия США с ЕС, - Олег Сергеев
11:11  Путин поделился с Рахмоном результатами переговорного процесса с США
00:05  Readovka: Лицом к лицу и третий лишний – как Трамп добивался встречи с Путиным
Суббота, 09.08.2025
20:12  НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, - советник Хаменеи о Зангезурском коридоре
15:15  Podrobno.uz: Президент Узбекистана поручил ускорить строительство АЭС
14:09  Темные дела Белого дома. Трамп - президент миллиардеров, - Сергей Кожемякин
12:44  Премьер Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС в Казахстане
12:35  ГКНБ Кыргызстана стал координатором и владельцем системы идентификации мобильных телефонов
12:31  Минпром Таджикистана сообщил о беспрецедентном росте экспорта угля
12:27  Синьхуа: Энергетическое оборудование Китая способствует зеленой трансформации в странах Центральной Азии
03:17  Встреча Президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске
01:22  Трамп: Зеленский "получает все" для продвижения переговоров по Украине
00:41  В России обсуждается введении безопасных сим-карт для детей
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации последней возможности ВСУ снабжать Покровско-Мирноградскую агломерацию
Пятница, 08.08.2025
21:01  Readovka: Зачем Путин лично объяснил союзникам позицию России перед переговорами с Вашингтоном?
20:01  Зачем Гарри Трумэн дал команду сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? - Валентин Катасонов
16:15  НГ: В Киргизии приняли новый закон о СМИ
13:10  Путин поделился с Мирзиеевым и Токаевым оценками своей встречи с посланником Трампа
13:04  S&P Global: Рейтинги узбекистанского АКБ "Туронбанк" подтверждены на уровне "B/B" ввиду вливания капитала
13:00  Прайм: Трамп нацелился не на Россию. Но в его плане оказалась "дыра"
12:37  Смертоносные связи: поможет ли Индия Тайваню, - Дмитрий Косырев
12:00  Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин
02:40  Nature: Планетарная катастрофа из-за изменения климата отменяется. Прогноз был основан на ошибочных данных ...по Узбекистану
01:54  Российский фонд мира выдвинул лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на премию Льва Толстого
01:02  Катехон: Анализ доклада Шайо "Разрушение власти России" и возможные ответы на угрозы
00:05  ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 7 августа
Четверг, 07.08.2025
20:13  Люди Запада голосуют за Россию ногами, - Сергей Худиев
19:04  Большая американская криптореволюция, - Михаил Делягин
17:10  Встречный курс: Путин и Трамп договорились о встрече
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Президент Киргизии отказался отменять уголовную ответственность за многоженство
01:59 12.08.2025

Садыр Жапаров вернул в Жогорку Кенеш закон об отмене уголовной ответственности за многоженство

11 августа 2025

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров с возражениями вернул в Жогорку Кенеш закон, которым отменяется уголовная ответственность за многоженство.

Закон был инициирован депутатами парламента Нурланбек Азыгалиевым и Медером Саккараевым, 25 июня 2025 года был принят Жогорку Кенешем.

Основной нормой данного закона является признание утратившей силу статью 176 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за двоеженство или многоженство.

Возражения были подготовлены на основании заключений омбудсмена, Генеральной прокуратуры, Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, Национальной академии наук, Министерства юстиции и Аппарата Конституционного суда.

Сохранение уголовной ответственности за двоеженство или многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызской Республики (Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша от 25 января 1996 года № 320-1 и Собрания народных представителей Жогорку Кенеша от 6 марта 1996 года № 257-1 о присоединении), Конвенции о правах ребенка (постановление Жогорку Кенеша о присоединении от 12 января 1994 года № 1402-XII), демонстрирует приверженность государства принципам гендерного равенства и верховенства права, защищает женщин и детей от правового и социального неравенства, а также способствует укреплению института семьи, закрепленного в Конституции КР и законах.

Уголовный кодекс КР
Статья 176.
Двоеженство или многоженство
Двоеженство или многоженство, то есть сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, – наказывается общественными работами от ста до трехсот часов или исправительными работами на срок от одного года до трех лет, или штрафом от 500 (50 тыс. сомов) до 1000 (100 тыс. сомов) расчетных показателей.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754953140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Абай – личность мирового значения": поздравление Президента Казахстана со 180-летием великого мыслителя зачитал Спикер Сената
- От имени Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил награды работникам строительной отрасли
- Олжас Бектенов провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым
- Государственный советник провел совещание по вопросам укрепления межконфессионального согласия
- Кадровые перестановки
- Текущее состояние и перспективы развития казахстанско-таджикского сотрудничества рассмотрены в ходе очередного 19-ого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
- Роман Скляр проверил ход подготовки объектов энергетической инфраструктуры Астаны к отопительному периоду
- Хоргос станет центром новых инвестиционных проектов
- Казахстан и Сербия обсудили расширение торговли в сельском хозяйстве и сотрудничество в сфере туризма
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  